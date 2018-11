Entrevistado por Pampita en su ciclo de Net TV, Silvio Soldán elogió a Silvia Süller como una de la mujeres más lindas que tuvo como pareja, pero jamás, confesó, tiene en mente una posible reconciliación. La relación llegó a su fin 26 años atrás y de ese amor quedó un hijo. Süller devolvió, sin embargo, la gentileza en una nota con Luciana Salazar en Chismoses.

Y arrancó con una sorpresiva confesión: “Te voy a ser sincera por primera vez. Me voy a poner la mano en el corazón y les voy a decir que volver con él es el sueño de mi vida”. La ex vedette sabe que tiene posibilidades nulas.

Cuando Luli le dijo que en la nota con Pampita, Soldán rescató que fue la mujer más bella que conoció, Suller se emocionó: “Se me está cayendo una lágrima”.

Silvia no podía creer que de boca de Soldán saliera un piropo como en los buenos y viejos tiempos de la década del 90: “¿En serio dijo eso? Los siete años más hermosos de mi vida fueron con él, por algo él nunca más hizo pareja y yo tampoco”.

Al percibir que en Silvia el amor por Soldán estaba latente, Salazar le preguntó: “¿A vos te gustaría volver con él?”. Y con la voz tomada por la emoción, Süller contestó: “Voy a ser sincera por primera vez, me voy a poner la mano en el corazón y les voy a decir que es el sueño de mi vida”.

En la última década, la vida de Süller está dedicada a llorar penas y a recordar el pasado glorioso. Días atrás estuvo en el foco de los medios porque contó que había iniciado los trámites de jubilación porque “me encuentro en bancarrota”.

Y remató: “Yo vendí todo hace dos años cuando me fui a Miami. Vendí hasta mis bombachas para irme. Yo cobraba 100 mil pesos como cabeza de compañía cuando el dólar era uno a uno, hoy podría tener rentas de 20 casas. Lo usaba, tenía 3 autos, me compraba joyas, me iba de vacaciones, tenía 2 mucamas disfrazadas y como Mirtha tenía la campanita... la usé toda. Trabajo desde hace 32 años, desde marzo del ‘86. Ahora sólo me mantengo comiendo caramelos”.

