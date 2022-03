Silvana Flores rompió el hielo hace algunas semanas y contó el calvario que vivió durante su relación con Diego, el hermano de Sofía Zámolo. Finalmente, la modelo ganó la pulseada judicial y el viernes pasado se llevó a cabo el desalojo que dejó a su sobrina y excuñada sin hogar.

“Fue todo muy rápido. No tuvimos tiempo de organizar una mudanza. El expediente se manejó de una manera muy veloz, entonces fue muy difícil planificar a dónde íbamos a vivir. Estoy en lo de mi mamá provisoriamente”, contó Silvana. Y agregó: “Dejaron a mi hija sin casa”.

Los detalles de la interna familiar de Sofía Zámolo

“El expediente está cargado de irregularidades”, denunció la excuñada de la modelo. Además de sorprenderse por la rápida actuación de la Justicia, reveló que nunca pudo recibir la notificación de desalojo dado que alguien se la llevó mientras ella bajaba a buscarla. “Yo creo que eso estuvo arreglado para que pierda mis días para contestarla”, afirmó.

“El desalojo fue de Sofía contra Diego”, confirmó la mujer. Sin embargo, Silvana especula que en realidad fue un complot: “Ella sabía que él no estaba viviendo en la casa porque estaba en otra que ella misma le prestaba”.

“Si una mujer se presta para ocultar el patrimonio de un hombre en perjuicio de una nena de tres años, la responsable también es ella”, acusó la excuñada de Sofía.

También se refirió a cierto halo de tragedia que rodea a los Zámolo, y enseguida salió la modelo a dar su versión de los hechos.

La desmentida de Sofía Zámolo: “Mi familia vivió una pesadilla con esta mujer”

Durante el móvil que estaba dando Silvana Flores en Socios del Espectáculo (eltrece), Mariana Brey recibió un mensaje de Sofía Zámolo y lo leyó al aire para que su postura quedara clara.

“En todo lo que dice, miente. Yo ya voy a salir a hablar. Qué mentirosa que es esta mujer”, expresó indignada la conductora. “Ella amenazaba siempre con que Diego no iba a ver más a su hija. Mi papá nunca me abandonó, siempre estuvo presente. Mi familia vivió una pesadilla con esta mujer. No solo miente, sino que además hay una denuncia de violencia de mi hermano hacia ella”, aseguró Sofía.

Silvana aclaró que la denuncia fue desestimada por la Justicia, al mismo tiempo que explicaba que tenía que dejar el móvil para ir a buscar a su hija a la escuela. Brey continuó con la palabra de Zámolo, quien aseguró: “Casi todos los vecinos me contaban de su violencia, a toda la familia nos decía que nos alejáramos”.

“Yo no veo a mi sobrina porque la última vez que la vi se me tiró encima del auto y también hay una denuncia de amenaza y extorsión. Mi mamá pedía por favor ver a su nieta y ella se lo impedía”, concluyó.