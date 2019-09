En las últimas horas, el economista Javier Milei fue protagonista de un episodio desagradable con respecto a Sol Pérez. El economista pidió como condición que la echen para asistir como invitado al programa Involucrados (América).

Consultada por este tema, la ex "chica del clima", quien trabaja como panelista en dicho programa, realizó su descargo. "Con mi trabajo no se mete nadie, yo todo me lo gané laburando", manifestó.

En plena polémica también mencionaron el conflictó que se desató luego de que el economista diera reteweet a comentarios que trataron de "gato" a la panelista. En este sentido, Sol consideró que "cuando vos retweeteas estás avalando", respecto a los comentarios ofensivos que compartió en su perfil en las últimas horas.

"A mí 'gato' no me dice nadie porque yo las cosas me las gané trabajando no tuve que acostarme con alguien para estar acá. Si está pidiendo que me echen se va a tener que hacer cargo en la Justicia, porque no es gratis ir por los programas y pedir que echen a la gente", consideró la panelista.

"Estando en programas donde me trataban muy mal, lo primero que decía es: 'Yo me voy'. No pedí que echen a nadie", cerró Sol.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el economista cruza a la panelista. En marzo, ambos discutieron en el programa Las Rubias, donde Marcela Tinayre amenazó con echarlo del "aire".

Tampoco es la primera vez que la panelista se ve obligada a defender su trabajo y a dar explicaciones respecto de su vida, cuestionamientos (que no se formulan a los hombres) que una vez más se le plantean a una mujer que desea mostrar su cuerpo.