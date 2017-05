Es, sin lugar a dudas, "la chica del momento". Sin embargo, Sol Pérez (23) se sintió ninguneada por la revista Gente a partir de la foto en donde aparecen todos los protagonistas del Bailando, que salió en la tapa de la edición de esta semana.

"Fue una falta de respeto, no me sentí cómoda para nada", afirmó la chica del clima de TyC Sports, quien fue desplazada de la portada principal y quedó relegada a la contratapa.

En diálogo con el programa Por si las moscas, que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarlipor La Once Diez/Radio de la Ciudad, la escultural joven explicó: "Fue raro y en realidad no tengo mucho para decir, pero obviamente por qué fui a la contratapa fue una pregunta que hice a la producción porque no me sentí cómoda".

"No me pareció bien, si me están llamando como figura, que pongan a todas las figuras de un lado y a mí me dejen del otro, me pareció una falta de respeto", recalcó indignada.

"Yo no me hago problema por estar o no estar en la foto, me parece una boludez esa foto en sí. Uno va porque forma parte del trabajo, porque está bueno conocer al resto de los participantes y es un momento grato, pero obviamente que no me sentí cómoda para nada cuando me quedé sola ahí", continuó.