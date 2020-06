A 24 años del éxito televisivo de Chiquititas, una de las actrices recordó la canción, “Corazón con agujeritos“.

Daniela Mastricchio se refirió a uno de los momentos que marcó la historia de la televisión para muchos niños de esa generación de los años noventa.

“En Instagram me viven pidiendo ‘Corazón con agujeritos’ y entonces se me ocurrió esta versión moderna y más movida para poder bailar, que fue creada por el DJ Lucas Díaz. Mi hija ama Chiquititas y le encanta hacer las coreografías. Cuando le propuse hacer el video aceptó sin dudarlo”, comenzó diciendo la joven en una conversación con TN Show.

En ese sentido, Mastricchio afirmó: “Mi paso por la tira fue la mejor etapa de mi vida y lo voy a guardar por siempre en mi corazón. Hasta el día de hoy, en las redes me llenan con mensajes de amor y en la calle me reconocen con facilidad”.

Consultada por Romina Yan, la actual cantante destacó: “Ella era un dulce de leche. La persona más dulce, buena y sencilla que conocí. Era excelente compañera, como una mamá para mí porque me contenía mucho. Desde el día uno tuvimos una conexión muy linda y real. Romi me secaba las lágrimas, me hacía juegos y cosquillas para sacarme rápido la emoción después de una escena”.

“Sin Romina no hubiera sido lo mismo. Y Cris también es especial. Funcionamos muy bien como equipo y el público nos amó. La gente me tiene un gran cariño todavía”, agregó emocionada.

El presente de Daniela Mastricchio, la ex actriz de Chiquititas

“Estoy preparando mis temas como solista. También tengo pendiente un proyecto infantil, que estuve por estrenar antes de la cuarentena. Además tomo clases de canto y estudio ukelele. Mientras dure el aislamiento me refugio con mis tres hijos, a quienes amo”, explicó.