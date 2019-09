Los Nocheros regresan a la provincia el 26 de septiembre para mostrar su más reciente material discográfico, Sol nocturno. Vienen el formato trío, Kike y Alvaro Teruel, junto a Rubén Ehizaguirre y la salteña Maggie Soria que participó en el disco.



Con la agenda llena de actuaciones y sus presentaciones cerradas en los principales festivales folclóricos del verano, Los Nocheros siguen tirando para adelante en un año complicado, tras la acusación por abuso de menores que recayó contra el hijo de Mario Teruel, lo que lo llevó apartarse de las actuaciones por un tiempo. "Mario vuelve a fin de año', dijo a DIARIO DE CUYO, Kike Teruel, quien admitió el simbronazo que vivieron a causa de la denuncia contra su sobrino, pero resaltó el buen momento profesional del grupo y el lugar que tienen en la gente.



-Van a estar en los festivales de verano?



-Sí gracias a Dios la gente nos eligen y en los festivales también.

>



-¿Viste que en Cosquín el municipio se quejó de que algunos artistas querían cobrar en dólares?



-No, no sabía. Pero hay que saber leer la parte política y la situación económica, cada uno es dueño de pedir lo que quiera y darse el valor que uno cree que tiene. Estamos a dos meses de lo que puede ser una hecatombe o que haya alguna solución. Cada uno reacciona como puede.

>



-¿Sentís que nocheros ha mantenido su lugar en el ambiente, o los vienen empujando los artistas nuevos?



Hay artistas nuevos, por supuesto. Siempre está la novedad, el convocante, la canción que pega más que otra. El público va eligiendo, va rotando. Nosotros nos mantuvimos dentro unos artistas, si haces un ranking, del 1 al 5. Yo siempre digo podes ser el campeón o clasificar a la copa libertadores. Nosotros siempre nos mantuvimos en eso. La superación no es solamente un tema marketinero, si un tema pega más o menos. El cantor no tiene que medirlo así, porque nosotros mientras podamos cantar ya es una bendición de Dios y de la gente. Sí, comercialmente, todos los años, como varios años estuvimos nosotros, después aparecieron otros. Hay solistas nuevos, o gente que viene hace muchos años y te superan en taquilla. Uno es conciente de eso. Pero nosotros somos un clásico que la gente quiere escuchar y sigue eligiendo. Venga quien venga, el clásico queda.



-¿Cómo impactó en el grupo la denuncia contra tu sobrino?



-Estamos viviendo una desgracia familiar. Hemos tratado, porque la gente nos ayuda y nos ayudó muchísimo a separar la situación, que nunca tuvo que ver una cosa con la otra. Pero sí, al habernos conceptualizado como un grupo de familia, sino que así lo ha percibido la gente y así lo somos, por eso es que también se junto toda la información y todo era Nocheros esto, Nocheros aquello. Se ha editorializado la información, algunos medios que sí han sido muy malintencionados, en qué sentido? Sacamos una canción, un video y ponían "Los Nocheros vuelven sin Mario Teruel por lo de su hijo', sacamos un video y ponían "Los Nocheros, sin Mario Teruel que tiene su hijo imputado en...'; Osea era una malintención...No nos dieron respiro. Fue muy mala intención. Sí, estamos hecho bolsa, nosotros tenemos una familia golpeadísima, con una situación absolutamente inesperada, ninguna familia la espera. No tenemos nada que ver, hay mucha gente atrás, adelante y dentro de Los nocheros que no tenemos nada que ver, pero a la vez sentimos el impacto de tener semejante situación en la familia. La estamos llevando, en familia, con Rubén, que es un hermano más, un tío, un amigo de la vida. Que también estamos todos firmes en esto, hay que llevarlo como se pueda, esperando que la justicia decida lo que tenga que decidir, entregados a la justicia, a lo que se decida. Nuestra vida es cantar y va a seguir siendo eso. Una elección que hicimos hace años y que la gente también la hizo.



-¿El apoyo de la gente les sirvió este gente?



-Es la hermosa realidad que surge de esta desgracia. El apoyo de la gente a Los Nocheros es incondicional y es el único motor por el cual nosotros seguimos funcionando.



-Tuviste que salir a defender a tu hijo de una supuesta denuncia.



-Ahí entra la mala intención de algunos medios, encima no los ve nadie y ellos(NdR: se refiere al programa Intrusos) creen que son formadores de opinión. Nunca hubo una denuncia. Me obligaron a salir a aclarar una situación que no existía, se metieron con un menor, que también tuvo sus secuelas por supuesto, y nadie dijo nada al respecto, las secuelas por esa difamación espantosa que se hizo. Pero bueno cada uno vive como puede, el que vive de la desgracia ajena, Dios sabrá, también la justicia se lo va a cobrar.



-¿Crees que a Mario le va a servir volver a cantar?



-Sólo lo puede decir él, pero ojalá que sí, por mi familia, por la gente que está esperando que él vuelve y por su familia. No es fácil cantar y andar sonriendo teniendo esa tremenda mochila. Pero él cree que sí, entonces nosotros creemos que así será.



-¿Cómo hicieron ustedes, que siguieron actuando en medio de este proceso?



-Los Nocheros estamos más allá de una cara, de una situación, Los Nocheros somos una canción. Y la gente quiere eso. Hemos tomado eso que siempre fue a favor en nuestra vida, que nos cambió la vida a todos; pero bueno, en este caso, la parte mediática nos jugó una mala pasada con una situación desgraciada, entonces vamos a seguir cantando siempre.



El dato



Los Nocheros. Jueves 26 de septiembre a las 21.30 en Teatro Sarmiento. Entradas: en boletería, Maxi Brant Mall, Farmacia Echegaray, Papelería Salomón, a $1000, $900, $800, $750.