Carolina Pampita Ardohaín acaba de cumplir cuarenta y aseguró que no tiene rollo con la edad. Modelo desde hace más de 20 años y dedicada a la conducción ahora, sostiene que no hace dieta y come de todo, pero eso sí, lleva una estricta rutina de ejercicio.



Dueña de una figura envidiable y una piel gloriosa, dice que su único secreto es mantenerla limpia y usar cremas nocturnas. Por lo demás, afirmó que nunca pasó por el quirófano. "Yo me siento muy bien como estoy", comentó recientemente.



Pero su gran sonrisa, que le ilumina la cara, es uno de los atractivos más alabados de Pampita y que le ha servido de poderoso escudo en el último tiempo. Sobre todo después de verse envuelta en la escandalosa separación de Benjamín Vicuña: la China, la palta y la manta de Nepal. Todo historia conocida.



Felizmente en pareja con Juan Pico Mónaco, Carolina destaca "la familia unida" que ha sabido construir en el último tiempo junto al tenista y sus hijos con el chileno, Bautista, Beltrán y Benicio. Aunque sin planes en lo inmediato, dijo que sabe que será madre de nuevo.



Se considera a sí misma trabajadora y al recordar sus inicios relata que desde la agencia de Pancho Dotto la enviaban a todas las producciones que quizás otras no hacían. "Era trabajo y yo lo necesitaba", dice hoy la modelo. Claro que, ya con el nombre bien instalado, pudo elegir más y así dejó de ser jurado en Showmatch para conducir su programa en Telefe.



Bella, soñadora, educada. Pampita, una de las mujeres más lindas de las Argentina, es detrás de esa carita dulce una chica con temperamento que defiende el espacio conseguido. Eso sí, sin perder nunca la sonrisa.





Looks



Pampita ha logrado mostrarse camaleónica en el último tiempo sólo apostando a cambiar su cabello. La modelo aprovechó su participación en el Bailando para animarse a los más extraños peinados.