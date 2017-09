"La sorpresa es... Voy a estar este sábado 2 de septiembre en San Juan con la previa del superclásico", fijó a la cabeza de su twitter Sol Pérez, la infartante "chica del clima" de Sportia, piropeada hasta por The Sun (el medio británico que la catalogó como la presentadora del tiempo más sexy y que también se hizo eco de un "escape" peligroso), quien regresa a la provincia para animar la previa River-Boca (junto a Eber Ludueña y Nati Jota). Un viaje que, dice, es una alegría para ella... ¡y sin dudas también para la hinchada toda!, aunque su corazoncito sea gallina. La futura abogada que ingresó a los medios a los 19 años, de la mano de TyC y que hoy también es una de las famosas de "Bailando..." dialogó con DIARIO DE CUYO sobre su buen presente laboral y su creciente popularidad.





- TyC, Bailando, notas... y viaje a San Juan. Te das tiempo para todo...



- Me gusta viajar y conocer a la gente, porque una tiene un contacto más real y eso está buenísimo, te pueden conocer en persona, ya no por tele ni redes sociales, y es lo mejor ¿no? Más allá de que estar en Showmatch te da una exposición mucho más grande, viajar todos los fines de semana -suelo hacer boliches en distintas provincias- te acerca muchísimo más a la gente, que puede conocerte realmente...



- Eso podría interpretarse como que la Sol de la tele es un personaje...



- No, soy la misma, pero tal vez en la tele una no muestra todo lo que tiene que mostrar porque los tiempos son muy cortos. En cambio cuando viajás, tenés tiempo de ponerte a charlar...



- ¿Qué te gusta contar? Muchos te dicen que sólo verte les alegra el día...



- En realidad más que nada que te conozcan... generalmente me preguntan las rutinas, qué como, cómo es la tele, cómo es Polino, cómo es Moria... y me divierto mucho...



- Hablando de Moria, vos también tenés una lengua karateca...



- Tengo un carácter muy fuerte, siempre lo dije, lo que pasa es que uno prefiere no ir por el lado de la pelea. Yo no tengo un perfil mediático y si bien éste es un programa de mucha exposición, elijo otro camino; también trabajo en un noticiero, es como otro palo... Me divierto mucho, me súper río con las peleas porque es un show, pero prefiero no pelear. Uno tiene que ser muy inteligente para pelear, porque después te tenés que ir a tu casa y no te tiene que afectar, si no, no te sirve. No es que no sepa pelear, pero prefiero otra cosa.



- ¿Te conforma dónde estás en la tele, o es un paso para llegar a otro lado?



- En realidad a uno siempre le gustarían más cosas, proyectos sobran por suerte y la verdad es que quiero hacer otras cosas, pero nunca me hubiera imaginado estar en el Bailando... Nunca me hubiera imaginado nada de lo que pasó en realidad. Si bien uno estudia, va a castings, se esfuerza como en cualquier trabajo, no se ve... También estudio derecho y no me veo abogada, no me veo recibiéndome (risas). Pero bueno, está bueno también parar y disfrutar el momento, mañana veré lo que pasa...



- Cuando te recibas, vas a destronar a la abogada hot...



- (Risas) No sé... espero que en cuanto al baile sea distinta por lo menos... Es un personaje igual, ¿¡eh!?



- Justamente, Tinelli no da puntada sin hilo, cuando convoca a alguien, es por algo. ¿Por qué está Sol?



- Creo que lo que se vio en mí es una persona que trabaja en la tele que en realidad es del pueblo. Yo me considero popular, y no me refiero a cuánta gente me sigue, sino a ser una chica normal, que estudia, que trabaja en la tele, pero también he trabajado en un shopping... normal, de barrio, de la gente, que es lo que disfruto. Uno no puede exigir que lo quiera todo el mundo, pero no vendo algo para que la gente me quiera, sino que me esfuerzo para que la gente vea realmente lo que soy.



- ¿Las mujeres también te quieren, o hay un poquitín de envidia?



- No diría envidia, sino que hay personas que están muy mal en su vida y necesitan hablar de los demás, o son personas frustradas y quieren estar en tu lugar... Si bien yo tengo un público bastante masculino porque TyC es más de público masculino, con esto de Showmatch, de viajar todos los fines de semana y los videofitness que hice, hoy me siguen muchas mujeres que tienen muchísima onda...



- De todos modos, tu corazón está en TyC...



- Es que nunca voy a olvidar lo que hizo TyC. Si bien arranqué a los 19 años en el programa de mi tío, Uno contra uno; me dio un lugar. Es muy complicado cuando ves a una chica que es muy voluptuosa, te dan el papelito de la modelito tonta; y TyC confió en mí y voy a estar agradecida siempre, por eso digo que esa es mi casa. Yo me crié ahí.



- Varios sostienen que en el "Bailando..." hay una cosificación de la mujer... ¿Qué decís?



- Yo no creo tanto en la cosificación. A mí me atacan demasiado por eso, pero no me siento un objeto ni que me tratan como tal. Yo soy libre de mostrarme tal cual soy y lo que el otro piense de mí es problema del otro. Es como el que te dice que no te pongas una pollera corta porque te van a violar, ese pensamiento ¿viste? Y no tengo por qué vestirme según la mentalidad enferma del otro. Si el otro te cosifica, lamento, soy libre.



- ¿El uso de las redes, es parte de eso? Sos muy activa, en Instagram por ejemplo...



- Ya no tanto en Instagram como Twitter, donde suelo contestar casi todos los mensajes. En Instagram hay mucha violencia y no lo comparto. Creo que si no te gusta lo que sube alguien, no entrás, pero no te ponés a criticar. El mundo de las redes sociales es muy difícil, te diría que más que la televisión. Tenés que aprender a que esos comentarios tan negativos no te afecten. A mí me han llegado a poner "ojalá te violen", cosas así. El nivel de agresión que manejan es brutal...



- Igual no te amedrentaron...



- Es lo que dije antes, la mentalidad enferma del otro no tiene que afectar tu libertad... Uno tiene que ser libre y tener convicciones.



- ¿Siempre fuiste tan segura?



- No soy tan segura igual, pero en cuanto a mi personalidad, no tengo titubeos. Cuando empecé en Combate, las agresiones en las redes eran muy fuertes y era nuevo para mí, me costó bastante manejarlo, pensé hasta cerrar mis cuentas porque me afectaba; pero con el tiempo fui entendiendo que las redes son un mundo aparte. Como todo, vas aprendiendo... si no, viviría llorando. Yo tengo una forma de pensar y voy con eso a full.