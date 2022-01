Que la pandemia ha sido un duro golpe para los cines de todo el país, no es un dato nuevo. Pese a las flexibilizaciones de 2021, las salas no estuvieron ni cerca de recuperar la cantidad de público que tuvieron hasta 2020. Sin embargo, hubo alguien que vino para dar un soplo a último momento, impulsando las ventas en las boleterías y brindando un poco de alivio a los empresarios de la industria. Un superhéroe que más allá de luchar contra Electro, Octopus y El duende verde, tuvo que vérselas con el covid, las restricciones y hasta el miedo de la gente de volver a ocupar una butaca; pero -superhéroe al fin- logró dar el esperado golpe: El hombre araña. Spiderman, sin regreso a casa, se puso al tope de las películas más vistas en el país en lo poco que tuvo de 2021 (sigue en cartel); y en particular también en la provincia, donde como hace tiempo no sucedía, hubo pre-estrenos y estrenos agotados y repunte de venta de tickets en días subsiguientes.



"Spiderman ha roto todos los récords, por encima de todas las películas, venciendo incluso a Rápidos y Furiosos", confirmó con certeza a DIARIO DE CUYO Enrique Vidart, de Cinemacenter San Juan. "Fue un año muy difícil para el cine (...) En los últimos meses ayudaron los estrenos que fueron más concurridos, y el más llamativo para el publico fue Spiderman, un éxito mundial", coincidió Martín Romero, de CPM San Juan. En la misma línea se pronunció Gustavo Vargas, de Play Cinema, expresando que "el público ha optado por sagas, como Rápido y Furioso y Matrix, que si bien no es la más vista, acompaña muchísimo, sagas que vienen con sus fans incorporados", y entre ellas Spiderman marcó un antes y un después: "Ha sido un año particular en Argentina, un diciembre atípico donde los cines han facturado más en ese mes que en vacaciones de invierno".



Para respaldar esa radiografía está el informe nacional de la consultora Ultracine, que indica que "Sin regreso a casa" convocó a 2.035.929 espectadores en sólo 11 días y 502 pantallas. El impulso que le dio a la cartelera el filme de Jon Watts con Tom Holland como el famoso personaje arácnido sumó copiosamente a un récord: diciembre de 2021 superó la cantidad de espectadores que asistieron al cine el mismo mes en 2019, último año de pleno funcionamiento de las salas; e incluso a diciembre de 2015, el año más taquillero de la historia argentina.



Otros datos curiosos del informe es que Sin regreso a casa es, en Argentina, el más taquillero de todos los Spiderman. Y que a nivel mundial, en su segundo fin de semana superó los mil millones de dólares en taquilla, convirtiéndose así en el primer título que alcanza esa cifra en pandemia, cifra que además lo ubica a la par de las entregas de la saga "Avengers" de 2018 y 2019, con performances similares.



Magro cine argentino



En el país, las 10 películas más taquilleras del año que recién cerró son pura y exclusivamente por producciones estadounidenses, informó Ultracine. Los diez títulos de UIP, Disney y Warner Bros, totalizaron 7.058.413 entradas vendidas en 2021; mientras que la misma cantidad de películas argentinas alcanzó magros 202.000 espectadores. Y de las nacionales, la más vista fue Cato, opera prima de Peta Rivero y Hornos protagonizada por el popular freestyler Tiago PZK, que llevó 63.052 espectadores a las 110 salas que consiguió la distribuidora Disney.



Ubicada en el puesto 38 de ranking total de estrenos de 2021, Cato tuvo 573 tickets vendidos por pantalla de exhibición, seguido por Yo nena, yo princesa (puesto 46), que con 37.500 entradas vendidas y 53 pantallas disponibles, promedió poco más de 707 espectadores por sala -bien lejos de las 4.000 personas que vieron Spiderman: Sin regreso a casa en cada cine-.



Con pocas bocas de exhibición comercial, las películas argentinas se refugiaron casi por completo en los Espacios Incaa, que dependen del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales; y en Cine.Ar, plataforma que tiene un catálogo gratuito de películas, series y cortometrajes argentinos, que anotó 2.008.996 usuarios activos registrados (es la segunda plataforma de streaming del país con mayor cantidad de consumidores, según informó el Incaa a través de un comunicado).



"Este año el cine argentino no ha tenido grandes títulos, ha sido muy pobre, por eso la decadencia. Hay mucha expectativa para el año que viene, en enero Yo traidor, con Mariano Martínez, Jorge Marrale; y Hoy se arregla el mundo, con Natalia Oreiro y Leo Sbaraglia... Vienen varias que no las hubo este año, así que creo que le irá mejor al cine argentino el año próximo", opinó Vargas. Romero acordó en la poca cantidad de títulos argentinos el año pasado, agregó a la lista de próximos y auspiciosos estrenos Ecos de un crimen, con Diego Peretti y Julieta Cardinali; y arengó: "Hay que apoyar al cine argentino". ( Fuentes: Hugo Sánchez)

Las más vistas en el país, 2021



Internacionales

1- Spiderman: sin camino a casa

2- Venom Carnage Lliberado

3- Rápidos y Furiosos 9

4- Eternals

5- Godzilla vs. Kong





Nacionales

1- Cato

2. Yo nena, Yo princesa

3- La noche mágica

4. El prófugo

5- Ex casados



En números



2.035.929 espectadores llevó Spiderman en 11 días y 502 pantallas

63.052 personas convocó la película argentina Cato en 110 salas