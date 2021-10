Campeón Nacional de Malambo de Laborde 2019 y bailarín de La Academia de Showmatch (hace dupla con la actriz Viviana Saccone), Ernesto "Tito" Díaz volverá a San Juan el próximo fin de semana. Será como parte del jurado del campeonato local que elegirá la delegación que representará a la provincia en el Festival Nacional de Malambo Femenino de Carlos Paz, Córdoba, provincia donde nació. Y, aprovechando su paso, también dictará un seminario (ver aparte). Desde Buenos Aires, el bailarín sostiene una agenda agitada que abarca ensayos, actuaciones y presentaciones por distintos rincones del país. "Es laburo, gracias a Dios es lo que quería", dijo el joven de 28 años en charla con DIARIO DE CUYO, en la que habló del malambo, su buen presente y los sueños que abraza.



- De regreso y ahora para evaluar a las malambistas...

- Y me encanta, me parece que el malambo femenino está creciendo muchísimo y hay que seguir promoviéndolo. El malambo masculino se rige mucho por el Festival Nacional de Malambo y como se maneja con un reglamento que respeta mucho lo tradicional, tiene otros parámetros. En cambio el femenino es súper libre y artísticamente se puede jugar mucho, se les permite innovar muchísimo sin perder la esencia del malambo por supuesto.



- El Festival de Malambo de Laborde no tiene un rubro femenino...

- No, y al estar ahora el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, no creo que abra esa puerta, es una opinión mía conociendo el Festival...



- ¿Creés que sería bueno que lo tuviera?

- En algún rubro estaría bueno que abran, como conjunto de malambo por ejemplo. Respecto de rubro principal, el Campeón Nacional de Malambo, no sé... es un paradigma complejo. Así como se dieron las cosas, que las chicas ahora tienen su Campeonato Femenino, si los dos se abren van a pasar a ser dos certámenes iguales y a los participantes les sirve consagrarse de manera separada porque les da más protagonismo a cada uno, la Campeona y el Campeón.



- El Campeonato Femenino no tiene la trayectoria de Laborde...

- Laborde tiene 53 años y el Femenino tiene 3, y ahora vas a un pre Laborde y a un pre Femenino y tenés la misma convocatoria de gente y un nivel muy alto en los dos, con la diferencia nada más que en Laborde al aspirante a Campeón le piden dos estilos y en el Femenino sólo uno, hay un poco más de exigencia para con el varón, pero después... en tres años el Campeonato Nacional de Malambo Femenino ha logrado una repercusión en el país increíble, es un fenómeno y las chicas lo necesitaban. Necesitaban que les den el protagonismo y el título a una campeona por año. Desde hace muchos años el malambo femenino está vigente, pero le faltaba el espacio, que le dieran la importancia que tenía que tener.



- Desde esa distinción, ¿no es paradójico que el jurado del pre Femenino sea masculino? Al revés aún no se ve...

- Es que hay dos campeonas nada más, están como jurado en un montón de provincias y como no dan abasto, obviamente, llaman a campeones nacionales de malambo. Lo que está bueno es que somos campeones que tenemos la cabeza abierta, que somos capaces de ir a juzgar teniendo en cuenta que el malambo femenino es mucho más liberal que el que estamos acostumbrados a ver tradicionalmente en el varón. Tienen facultades técnicas, expresivas, físicas que los varones no, entonces aparece un estilo muy distinto y está espectacular que sea así.



- Conocés bien el ambiente, empezaste de niño y en Córdoba, capital de los festivales folclóricos...

- Sí, empecé a los 6 años en Mina Clavero y seguí. Lo que pasa es que con el paso del tiempo es inevitable empezar a complementar con otras ramas, en mi caso con un poco de clásico, de contemporáneo; y cuando conocí el Ballet Camin de Cosquín, el folclore latinoamericano; el tango y así fui sumando: pero siempre con el folclore. Después me terminé dedicando de lleno al malambo, hasta que se dio el campeonato. Ahora se abrió el panorama un montón, pero siempre voy a ser un bailarín folclórico.



- ¿Tu trampolín fue el Campeonato o La Academia?

- Es distinto, el Campeonato me expuso mucho en el ambiente del folclore y traté de sacarle el mayor provecho. Ahora estando en televisión, esa exposición se amplió a todos los sectores de la danza, donde me conocen como "el chico que hace folclore", "el chico que zapatea" o "el chico que hace malambo"; y eso me sirve a mí y a todos los folclóricos. Mi idea es que el público en general, que es el que me está conociendo ahora, conozca un poco más de folclore. Por momentos siento que termino haciendo el rol de embajador de malambo y está bueno que uno de nosotros se pueda meter en este ambiente y explicar un poco de qué se trata, para que la gente conozca y respete nuestras raíces...



- ¿Cuándo saltaste a la televisión?

- En febrero de 2020 audicioné para Showmatch y quedé seleccionado para bailar, iba a estar con Las Trillizas de Oro y mi coach iba a ser Barby Reali, pero ese Bailando no se hizo por la pandemia. Este año me invitaron a audicionar, lo hice y quedé. Me dijeron con quién me tocaba y la verdad es que no me podría haber tocado mejor equipo, sobre todo por cómo nos llevamos, porque pegamos buena onda, porque nos entendemos...



- En el mismo programa decían que se entienden demasiado bien con Viviana...

- Sí, porque se confunde el cariño que nos tenemos... Imaginate con todo lo que se vive ahí, nervios, ansiedad... cuando nos va bien, termina en un abrazo, y cuando nos va mal, igual termina en un abrazo y en una charla; y la gente confunde con un tema de pareja que nada que ver. Yo siempre estuve en pareja, después me separé y luego empezamos de nuevo a llevarnos bien... mi corazón siempre estuvo con alguien y no era Viviana, pero bueno, se ve que les entretenía y les parecía divertido, quizás generaba rating...



- ¿Y cómo te llevás con esa parte, te costó?

- Me costó mucho al comienzo porque la exposición es muy grande, porque se meten en tu vida privada y tenés que contar, no podés negarte, tenés que estar expuesto y dispuesto también... no fue fácil para mí. Pero la realidad es que en algún punto me dejaron ser yo mismo, nunca tuve que armar un personaje ni mentir en cámara y de eso estoy orgulloso. Pude mostrar que soy un chico de pueblo que le tocó venir a trabajar en la Capital, que puede trabajar de la danza, que es un sueño cumplido; que soy folclórico y que lo que me cuesta lo estoy aprendiendo y que me mato por aprender...



- ¿Y de ahora en más qué?

- Mi meta es quedarme en Buenos Aires, dejé el trabajo que tenía en el Ballet Municipal de la Ciudad de Córdoba, me dolió, me asusta un poco también porque pierdo estabilidad económica, pero me la jugué para quedarme acá. La idea ahora es mantener todo tipo de trabajo que se pueda y sueño con ser parte del Ballet Folclórico Nacional, por eso también quería venirme a Buenos Aires. No es fácil, porque el nivel de bailarines acá es muy bueno, pero el sueño está y voy a seguir trabajando para ver si lo puedo cumplir. Si algún día mi familia me ve bailar el Pericón del Chúcaro, ya está, no podría pedir más nada...



- ¿Y la tele sigue siendo una opción?

- Sí, lo bueno es que si le sacás provecho y tenés un poquito de suerte, es un currículum vivo. Ahora estoy a punto de cerrar una propuesta para hacer temporada en Carlos Paz y sé que me tienen en cuenta porque me han visto en la tele. Estar en la tele te da otras posibilidades.



- ¿Lograste salir airoso de la picadora de carne?

- Sí, tal cual (risas). Creo que soy un poco atrevido, porque tengo mis vergüenzas y pudores pero en el momento me animo. Soy atrevido y audaz en ese sentido, creo que eso tenemos la gente de pueblo, por trabajo nos mandamos. Es cierto que Marcelo me ha cuidado mucho, me ha dado un espacio muy lindo, me ha dado nombre, me ha dado identidad aparte de la que yo tenía como malambista en el ambiente del folclore, así que no me puedo quejar, estoy agradecido con el programa, la producción, con Viviana y Lorena, la coach.



- ¿Estás en el mejor momento de tu carrera o esto recién empieza?

- Desde que se dio el campeonato siento que estoy en el mejor momento de mi vida. Estoy feliz y agradecido, pero hay que seguir esforzándose y jugándosela siempre, para tener trabajo, ni más ni menos.





