Por primera vez, obra del célebre escultor Miguel Ángel Sugo -fallecido en 2003- podrá ser comprada por terceros. Son siete piezas que su hijo Miguel Sugo Ciuk ha puesto en venta de manera privada, mientras prepara una subasta internacional para el año que viene. La razón, según dijo a DIARIO DE CUYO, es la falta de recursos para poder mantener en buenas condiciones el enorme legado escultórico que quedó en el taller del autor del monumento a Juan Jufré, de las Ideas no se matan en Zonda y de los sapitos de la fuente de la Plaza 25 de Mayo, por nombrar algunas de sus intervenciones en el espacio público sanjuanino.

"Tengo mucha bronca con el San Juan que desprecia el pasado. Tomé esta decisión después de un intento fallido de armar mi fundación y ahora se dio esta posibilidad. Todo muy bien, muy alabanciosos con la obra de Don Sugo, pero a la hora de conseguir recursos para preservarla... Son más de 140 obras, están en el taller que hay que reacondicionar y aquí está el problema, de dónde sacar los recursos, porque yo soy jubilado y no se puede más", aseguró con pesar el violinista.

Este año la obra y el aporte de Miguel Ángel Sugo a la cultura de San Juan fueron destacados a través de la retrospectiva que presentó el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. La muestra tuvo gran repercusión en cuanto a los comentarios que generó y a la afluencia de público. Contó con la curaduría de Silvina Martínez y Eduardo Peñafort, quienes realizaron una extensa investigación y profundo trabajo de documentación de su producción, tanto en su taller como lo que hay en espacio público y en colecciones privadas; además el guion de la exhibición fue volcado en el catálogo que editará el museo. Sugo dijo que tras la muestra le permitieron almacenar esas piezas en la propiedad que el gobierno provincial alquila por calle Mitre, adonde fue trasladado el museo Agustín Gnecco. Sin embargo, señaló que dado que es un lugar transitorio, necesita sacarlas de ahí.

"Es muy valiosa (la obra) pero tengo 72 años y no sé cuánto voy a durar, me parece estúpido que quede abandonado"

"Tengo sensaciones encontradas. Cuando me puse a buscar cosas de mi viejo, lo redescubrí. Hay mucha documentación y pensé "qué tipo interesante era mi viejo" y con la exposición, más valor para algunos tuvo. Para mí es una situación encontrada, porque es muy valiosa (la obra) pero tengo 72 años, no sé cuánto voy a durar y me parece estúpido que quede abandonado", aseguró el hijo del escultor que habló de lo que considera falta de interés institucional en preservar el legado. "La Universidad, con su típica indolencia ante esto, salvo Silvina Martínez que se ha esmerado. Lo demás ha sido una indiferencia notable, por ser cortés. No pasó absolutamente nada", lanzó el heredero que no obstante destacó el aporte del Museo Franklin Rawson en la restauración de las 60 piezas exhibidas.

Consultado sobre si todos los herederos del artista están conformes con la venta de las esculturas, Miguel Ángel apuntó que su hermana Selva y un sobrino que representa a la tercera hermana, ya fallecida, firmaron hace tres meses ante escribano público para que él se convirtiera en albacea del patrimonio. "Yo soy el único responsable de lo que pase con la obra de mi viejo", afirmó.





En venta

Las primeras piezas que se anunciaron disponibles para comprar datan del periodo 1961-1971 y no son del lote que estuvo expuesto en el MPBA, aseguró el heredero.

Según el detalle aportado, "Inca minero" tiene 29 cm, en yeso con pátina natural, (U$S 500); "El hachero", de 31 cm de altura, moldeado en arcilla con vaciado de yeso, pátina natural (U$S 600); "Balaustre original de la escalinata de la Legislatura", que tiene 150 cm y es una copia en yeso de los 200 modelados en arcilla que se instalaron en el por entonces Hotel Eva Perón (U$S 500). Luego, hay un segundo lote con precios más altos: "Totem I", de 27 cm de altura, en yeso y pátina natural (U$S 9.000), "San Martín en los Andes", figura maqueta del proyecto de monumento, que tiene 44 cm de altura, realizada en yeso patinado (U$S 11.000); "Danza ritual", una escultura figurativa de 30 cm de altura en yeso y pátina de hierro (U$S 15.000). Finalmente, "Churita", una escultura realizada en hierro fundido de 38 cm de altura que cuesta U$S 27.500.

Sobre cómo fijó los precios de las piezas, el descendiente del escultor dijo que realizó un estudio comparativo en el mercado artístico europeo, encontrando obras similares y decidiendo fijarlas en un precio "10 veces menos". En abril lanzaría la subasta online y tomaría estos meses próximos para organizarla, definir quién se hará cargo de eso y que tenga difusión mundial, enfocado en los mercados de Europa y China.



"Inca minero".

"Danza ritual".

"El hachero".

Totem I.

"San Martín en los Andes".