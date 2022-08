La diva de los teléfonos también opinó sobre el proyecto de ley que buscaría sacarle el 20% del patrimonio a los argentinos que tengan cuentas en el exterior.

La diva no esquivó ni las cámaras de sus fans ni las de la prensa, y habló de todo: cómo estuvieron las grabaciones de su próximo programa; el vínculo con Verónica Castro y su supuesta novia, Yolanda; su vuelta a Punta del Este; el plan que tiene para Mirtha Legrand y hasta opinó de los cambios en el gobierno.

Susana viajó para grabar su nuevo programa, LOL: si te ries, pierdes; un formato japonés que ya se reversionó en México y en España. Se trata de una suerte de reality en donde 10 humoristas se encerrarán a convivir en una casa y, como el título lo indica, el que se ríe del chiste del otro, pierde.

Hasta el momento, se sabe que participaron Yayo Guridi, Charo López, Lucas Spadafora, Juampi González, Mica Lapegüe, Julián Lucero y Migue Granados. No estará sola en la conducción: Grego Rosello será su copiloto. “Trabajaba 10 horas por día”, reveló en diálogo con la prensa en su arribo a Ezeiza.

Además, contó que aunque estaban en el mismo país no se cruzó con Verónica Castro. Lo extraño es que sí se vieron imágenes de la conductora en compañía de Yolanda, la supuesta novia de la mamá de Cristian Castro. Y Susana se enojó con Intrusos (América) cuando le consultaron al respecto.

Susana Giménez opinó de la actualidad argentina

Susana Giménez no se calló nada al ser consultada por la prensa por dos motivos en particular. Uno, fue el proyecto de ley que se está gestando y que buscaría sacarle el 20% del patrimonio a los argentinos que tengan cuentas en el exterior. “Ya una vez lo pagué, ¿Otra vez me la van a sacar?”, lanzó en tono indignado.

Por otro lado, le consultaron por los cambios de ministros en el Gobierno ya que, cuando salió del país, Silvina Batakis seguía siendo Ministra de Economía. “Estamos acostumbrados”, apuntó.

Además confirmó que regresará a instalarse en Punta del Este y retomará las funciones de Piel de Judas, la obra que hace junto a Julieta Nair Calvo y Antonio Grimau en el Hotel Enjoy.