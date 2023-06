Tazas encimadas, dignas de Alicia en el país de las maravillas; otras con formas humanas o con reminiscencias de culturas originarias; alguna abrazada por un tejido o surgiendo de un ladrillo de adobe. Verdaderas obras de arte. Diseños novedosos y otros más tradicionales de un objeto cotidiano que fue resignificado por 35 ceramistas locales para "Tazas... una historia para contar', la muestra que inaugura este jueves 15 de junio en el Museo de la historia urbana (MHU). Los autores pertenecen a "Tierra nuestra', una asociación que nuclea a más de 170 ceramistas sanjuaninos, de la que surgió la propuesta de tomar como objeto escultórico la taza y junto al MHU terminaron de redondear la idea de que cada pieza estuviera unida a una historia personal o comunitaria. De este modo se vinculó la muestra con la temática social del museo capitalino.

"Un día nos juntamos a tomar un café con Ceci Achiles y Graciela Paparelli, buscando hacer algo en conjunto con todos los integrantes de la asociación,y mientras tomábamos el café, surgió lo de la taza. Pensamos en unirnos todos y como todo ceramista ha hecho una taza o un cuenco, alguna vez, nos parecía probable. Lo propusimos de entrada en el MHU, nos parece un lugar hermoso, que está en el medio de la sociedad' aseguró a DIARIO DE CUYO Gabriela Garrido, una de las coordinadoras de la muestra .'Fue una buena la idea porque la primera pieza cerámica que se encontró de civilizaciones antiguas fue un recipiente o cuenco que servia vaso, de taza... pensemos que antes de esa creación no había forma de trasladar el líquido, así que la taza nos pareció una gran idea disparadora, más allá de todo lo que nos convoca: los recuerdos, las uniones, el té, la leche de chicos...'agregó la artista, que personalmente usa técnicas precolombinas para sus piezas y se inspiró en la Fundación de San Juan para la pieza que presentará junto a los otros autores.

"Somos 173 en Tierra nuestra, pero solo 35 llegamos con el tiempo para participar, la mayoría no vivimos de la cerámica, tenemos otros trabajos' explicó sobre el número de expositores que destacó por su cantidad.

"Son 35 tazas por 35 ceramistas distintos, es algo muy importante para nosotros como asociación, implica darle un poco más de lugar a la escultura del que se le viene dando, es más habitual encontrar muestras de pintura, que de piezas escultóricas y de distintos artistas' destacó Garrido, quien resaltó que entre las piezas "hay algunas más de diseño, otras más artesanales y otras más artísticas'

Las piezas no son utilitarias sino ornamentales, es decir no son aptas para usar, fueron concebidas como esculturas. La premisa era que tuvieran entre 5 y 25 centímetros de alto, mientras que la temática era totalmente libre.

"Hay distintas técnicas, en general, somos 35 y todos manejamos técnicas diferentes. La propuesta es cualquier idea o recuerdo, lo plasmáramos en la taza; poner toda nuestra mirada personal o algún aspecto de nuestra perspectiva en el hoy. No hubo mayor condicionamiento, podían ser recuerdos, nostalgias, una postura, cualquier cosa estaba permitida' contó Garrido.

Con la idea de generar un nuevo camino para sus piezas, desde la asociación de ceramistas invitaron a propietarios de cafés y casas de té a la muestra, para entablar relación y que quizás algunas de las singulares tazas terminen expuestas en sus locales.

Desde el MHU, su directora, Natalia Segurado apuntó que recibieron la propuesta de Tierra nuestra y pudieron amalgamarlo al perfil del museo que trabaja la cultura a nivel comunitario.

"Me parece que San Juan está muy vinculado a la tierra, tenemos un suelo muy arcilloso, somos tierra de ceramistas, donde las artes del fuego son importantes, así que me pareció bien contar historias personales o no, o reflexiones sobre la ciudad como las que hay en algunas de las tazas; la tierra habla y es un poco lo que intentamos plasmar en esta ocasión, coincidiendo con el mes de la Fundación de la Ciudad de San Juan' dijo la directora del centro cultural, donde además habrá habrá conversatorios y actividades infantiles a lo largo del mes relacionadas a la muestra.

El dato

"Una taza... una historia para contar'. En el Museo de la Historia urbana. Inauguración 15 de junio a las 20.00. Luego, de martes a domingos de 12 a 21. Feriados de 16 a 21. Hasta el 16 de julio.