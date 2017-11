“Rule The World” es una colección de 16 tracks, de los cuales incluye 14 hits y dos canciones nuevas, “I Love You But I 'm Lost” y “Stay”. La primera fue el anticipo del disco, una buena canción pero con una base que corresponde más a Modern Talking que a Tears For Fears, la segunda no está mal aunque nunca termina de explotar y el final no está bien resuelto.

Las pistas no están ordenadas cronológicamente, temporalmente predominan los 80s más aún si tenemos en cuenta que hay canciones del disco “The Seeds Of Love” que fueron hit en 1990, pero el álbum fue editado en 1989. Están presentes los mega hits “Everybody Wants To Rule The World” y “Shout” presentes en cualquier colección digna de los 80s que se jacte de tal.

“Rule The World” no es de ninguna manera una colección completa, siempre insisto, “no existe el compilado perfecto”, faltan muchísimas canciones.

Los últimos tres álbumes de estudio del grupo, “Elemental” (1993), “Raoul And The Kings Of Spain” (1996) y “Everybody Loves A Happy Ending” (2004) entregaron 11 singles en todo el mundo, pero solo tres aparecen aquí, “Break It Down Again”, “Raoul And The Kings Of Spain” y “Closest Thing To Heaven”.

De “Shout” aparece una versión editada pero sin aclarar cuál es la versión que se incluye, de “Pale Shelter” figura la segunda versión del hit, no el original de 1982 y “Mathers Talk” es incluida en su versión U.S. Remix.

No hay edición de lujo, no hay rarezas, no hay una versión expandida de varios discos, ni ediciones exclusivas en su sitio web, solo esta versión de un solo disco por demás sencillo, por no decir que resulta una edición bastante pobre.

Quizás las dos canciones nuevas sean incluidas en el próximo álbum de la banda que saldría a la venta en 2018. La voz de Roland Orzabal parece haber perdido fuerza, al menos eso se percibe en el nuevo material.



“Rule The World” no deslumbra, no da curiosidad, es un buen chupetín hasta que llegue el próximo disco de estudio, recordando sus éxitos que ya los conocemos de memoria.