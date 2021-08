A pocos meses del comienzo de su juicio contra Juan Darthés por abuso sexual, Thelma Fardín visitó a Ángel de Brito y además de hablar de cómo está avanzando su causa, la actriz de 28 años se refirió a la falta de apoyo que tuvo la denuncia por violación que hizo Natacha Jaitt un mes y medio antes de su muerte por parte de Actrices Argentinas.

La mediática inició acciones legales contra Maximiliano Giusto y Pablo Javier Yotich por “abuso sexual agravado por acceso carnal". A pesar de ser una reconocida figura de la farándula, Jaitt no recibió ayuda de parte de Actrices Argentinas. “Nadie me llamó, ese colectivo ya chocó”, escribió en enero 2019 a través de sus redes sociales.

Después de la muerte de la modelo, su hermano, Ulises Jaitt, continuó luchando por conseguir justicia y arremetió contra el colectivo: “Actrices abandonó a Natacha cuando estaba viva y ahora la abandonaron muerta. Yo me la encuentro a Laura Azcurra porque ella vive en Villa Urquiza, en este barrio, y no está acá, presente".

"Hace un mes me la encontré y le dije si me podían ayudar, por favor. Ella me contestó: ‘Vos nos atacaste cuando pasó lo de Natacha’. Me dijo que estaban dolidas las chicas porque las critiqué. Pero yo las critiqué porque no estuvieron. Y le dije: ‘Dejen el rencor, el odio, vengan a apoyarme y arranquemos de nuevo, porque la víctima es Natacha’”, manifestó el conductor radial.

En ese sentido, durante la visita de Thelma a "Los Ángeles de la Mañana", el reconocido periodista le preguntó por la ausencia de apoyo del colectivo en el caso de Natacha: “Hay una crítica que muchos periodistas hicimos y es que, a veces, el colectivo de Actrices Argentinas es selectivo con el apoyo o con las denuncias".

"Hubo un caso muy fuerte que fue el de Natacha Jaitt. De hecho, su hermano Ulises habló de ustedes y contó que no se pudo comunicar, que intentó con Laura Azcurra y le fue muy difícil. Laura decía: ‘Estamos desbordadas’. Natacha no era una persona justamente de bajo perfil y fácil de ignorar, por algo eligieron no apoyar. Estamos hablando de una violación, también”, recordó el jurado de "ShowMatch: La Academia".

La intérprete aseguró que tenían muchos casos activos y era difícil manejar todo: “Es terrible, terrible. Además el final de Natacha... Yo no sé tanto del caso, la verdad. Fue muy en paralelo a mi momento de más exposición. Yo estaba totalmente desbordada. Todas estábamos desbordadas. Es algo que, por supuesto, nos duele, y nos encantaría siempre, en todos los casos, involucrarnos”.

Además, explicó que el colectivo actúa según “lo que quiere la víctima”: “Muchas veces nos dicen: ‘No se pronunciaron’. No. Hay casos en los que la víctima te dice: ‘No quiero que tome la relevancia pública que tomó tu caso, porque no quiero que me hagan lo que te están haciendo a vos públicamente’. Perfecto. No salimos a decir todo el tiempo: ‘Estamos haciendo esto’. Muchas veces no se dice”.

Fardín mantuvo su discurso: “No conozco su caso en particular, porque para mí era el momento más difícil de todo lo que estábamos viviendo. Y muchas veces me pasa que, aunque no fuera el momento más difícil, yo la estoy pasando mal y millones de veces me piden ayuda. Yo estoy de cara a un juicio, no me es gratuito. Y siempre que puedo, yo tengo la sensación de responsabilidad. No hay manera de contestar todos los mensajes que me llegan”.

