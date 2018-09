Nunca se había hecho desear tanto, pero la espera ya se acabó. Después de diez meses y una semana, Marcelo Tinelli volvió a la televisión con la temporada número 29 de ShowMatch.

El programa comenzó con la clásica parodia de las series de moda. En esta ocasión se usaron escenas de La Casa de Papel, Stranger Things y Luis Miguel, la serie, para anunciar con mucho humor el regreso del show más importante de la televisión argentina.

"Vuelve un clásico de los argentinos, el gran show de la televisión. ¡Vuelve Marcelo!", se anunció en el video, a modo de introducción de la gran apertura.

Luego, sí, arrancó el turno del tan esperado musical. Contó con la participación de más de 500 artistas que cantaron, bailaron y actuaron en varios cuadros dentro del estudio y en diferentes localidades de la Ciudad, que se transmitieron a través de móviles en vivo.

Primero fue el turno de Lourdes Sánchez, que desplegó todo su talento al ritmo de la famosa canción Take on me, de A-ha. El talentoso cantautor Maxi Trusso se le unió e interpreto los temas Safety Dance de Men Without Hats, Personal Jesus de Depeche Mode y Don't you de Simple Minds, acompañado por un cuerpo de bailarines.

Desde la estación Facultad de Derecho del Subte H, Laurita Fernández le puso ritmo a la noche bailando I like it, el tema de J Balvin, Cardi B y Bad Bunny.

Desde la Plaza República del Brasil hizo su presentación el popular grupo Choque Urbano. Luego, una mujer realizó un emotivo homenaje al ARA San Juan con su violín.

Mauricio Saravia, el mejor deportista argentino en saltos ornamentales, demostró sus habilidades junto a la Selección Argentina de Natación Artística en el Centro Olímpico de la Juventud.

Uno de los momentos más destacados fue la presencia de Sofía Reyes. Junto a su grupo, cantó su famoso tema 1, 2, 3. Acto seguido, hizo su aparición Ángela Torres con el elenco de Simonae interpretaron las mejores canciones de la ficción de El Trece.

También estuvo el show del Chano acompañado de un cuerpo de bailarines y acróbatas.