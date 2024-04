Después de tanta espera y la expectativa que generó con la vuelta a su música, Tini Stoessel debió suspender el primero de los cinco shows que tiene programados para presentar Un mechón de pelo, su flamante disco. El mal clima en Buenos Aires, con lluvias incesantes durante buena parte de este jueves 25, obligaron a la cantante a cancelar la función. Sin embargo, y a modo de agradecimiento a sus seguidores, quienes llenaron el lugar pese al temporal, llegó a cantar cuatro de sus nuevas canciones.

“No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz... Esperamos hasta último momento noticias, pero básicamente no funciona nada, nada de nada. Y obviamente también es peligroso para los bailarines, para toda la técnica, para ustedes”, explicó Tini, quien salió a escena encapuchada. “Esperé mucho, después de mucho tiempo, este álbum tan personal. Así que les quiero pedir perdón por no poder hacerlo. Los quiero recompensar aunque solamente funcione esta luz”, expresó luego.

Así, la cantante interpretó cuatro de las diez canciones del nuevo disco: “Pa”, “Buenos Aires”, “Tinta 90″ y “Me voy”, con la que se despidió. Sola, por delante del gran arco grecorromano que coronaba la estructura, sin el cuerpo de baile que la acompañaría ni el juego de luces propuesto para la experiencia, entonó las canciones con su público apoyándola con los coros.

“Va a ser una presentación íntima, compleja, muy introspectiva contando esta historia como nunca antes lo hice en un show”, había adelantado la propia Tini acerca de esta serie de shows que iba a comenzar este jueves 25 y también tendrá funciones viernes 26, sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de abril para estrenar su disco. Sin embargo, se pronostican lluvias para este viernes, con lo cual hay expectativa acerca de lo que ocurrirá con la segunda función. En tanto, la función cancelada de este jueves se realizaría el próximo martes 30.

Estos recitales estarán abocados de forma exclusiva a estas diez nuevas canciones, que en total reúnen unos 27 minutos y 48 segundos de música. Según adelantó la propia artista, no incluirá nada de lo que hizo anteriormente. “Los shows serán solamente para este álbum, para mostrar Un mechón de pelo. Lo que estamos preparando es un show igual de intenso que el disco. Es algo que nunca hice en vivo, todo lo que estamos planteando y proponiendo para hacer. Es un desafío gigante como lo fue también hacer este álbum”, había dicho la cantante el día del estreno del disco a través de un vivo que emitió por su perfil de Instagram.

Las canciones de Un mechón de pelo reflejan las distintas crisis personales, emotivas y artísticas que atravesó la cantante y actriz en el último año y medio, lo que le dio argumentos para escribir las diez canciones que le dan forma a este trabajo. “Perdón que me puse tan emocional, estoy así desde ayer a la noche. Casi que no pude dormir, es que tengo muchos sentimientos encontrados. No quería dejar de pasar por acá para decirles gracias y que no se sientan solos ni solas. Todos estamos pasando por diferentes procesos. Y de eso se trata la vida, de ser sincero con uno mismo y animarse a estar en los lugares oscuros para entender qué está pasando”, dijo llorando Tini el día que estrenó el disco.

Para cuándo se reprogramó el primer show de Tini Stoessel

Apenas Tini salió al escenario, completamente encapuchada por la intensa lluvia de la noche del jueves, anunció que el show se debía suspender. Tras ello, cantó cuatro temas que conectaron al público con su ídola, que no le importó mojarse con tal de verla. La producción del show emitió un comunicado en el que explicó la nueva fecha de la presentación de la artista.

“Debido a las malas condiciones climáticas en el día de la fecha y para preservar el bienestar de todos los presentes y personal involucrado el show de TINI se reprograma para el martes 30 de abril. A pesar de la lluvia TINI cantó varias canciones del repertorio que tenía preparado al público presente anunciando la reprogramación del mismo”.