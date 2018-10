Es una de las voces más apreciadas de la Argentina, ícono del tango y también destacado como actor, ha recorrido escenarios de Europa, Asia y Estados Unidos. Raúl Lavié vuelve a San Juan después de muchos años y por primera vez actuará en el Auditorio Juan Victoria, el próximo martes (ver aparte) con el espectáculo Música para mi pueblo, donde incluirá canciones de un reciente álbum folclórico- que incluye su versión de San Juan por mi sangre de Ernesto Villavicencio- además de los tangos y baladas que adoptó para su repertorio a lo largo de extensa carrera.



Actualmente protagoniza el clásico musical El violinista en el tejado, en cartel desde abril en el Teatro Astral de la calle Corrientes.



"Disfruto mucho- de los musicales-, El violinista en el Tejado es un gran éxito que todavía estamos representando, incluso me vinieron a contratar de Chile para hacer el mismo personaje con un elenco chileno el año próximo. Yo hice personajes importantes de la comedia musical, como Zorba el Griego, El hombre de la Mancha, Annie... y me faltaba encarar este trabajo con el personaje central del violinista, pude lograrlo y ahora estoy disfrutando de esto', contó a DIARIO DE CUYO el el multipremiado artista (ACE de Oro, Konex de Platino, Estrella de Mar, nominado cuatro veces a los premios Tony en Broadway) y que durante el verano hará temporada en Mar del Plata con La Jaula de las locas junto a Nito Artaza.



Con 66 años en la profesión, para Lavié la música es todo. "Desde los 15 años que hago música, llevo 66 años pisando los escenarios, es toda mi vida sin lugar a dudas', afirmó el cantor para quien es difícil elegir qué le ha dado más satisfacción en su vida artística. "El estar sobre el escenario, ya sea como actor, como cantante, en cualquiera de las cosas que uno hace pisando el escenario, esa es mi vida'.



Tampoco tiene canciones preferidas: "A mi me emociona toda la música que elijo, de lo contrario no lo cantaría, si no me da satisfacción personal no lo hago. Es muy difícil elegir una canción. Todo lo hago con mucha pasión. No podría elegir una por sobre otra'.



Invitado a pensar cómo está el tango hoy, en relación a cuando él comenzó, Lavié analiza: "El tango ha sufrido altibajos, faltan figuras jóvenes, sobretodo. No es lo mismo que cuando comencé mi carrera hace mucho años. A pesar de que cuando comenzaba mi carrera, cuando tenía 15, ya inclusive el tango había empezado a perder un poquito importancia entre la juventud, por eso aparece el Club del Clan... un un cambio necesario. El mundo mismo tenía establecidos esos cambios. Pero el tango es la música del país, más allá del folclore nacional, que cada provincia tiene su representación, el tango es la música de Buenos Aires, de las grandes ciudades; culturalmente muy ligada a todo lo que ha sido la vida de los argentinos a través de los años. No creo que desaparezca, pero sí se hace cuesta arriba, porque no hay apoyo. Muchas veces de la televisión, por ejemplo hay un solo programa que transmite la Televisión Pública. Sí están los festivales de la danza que se hacen en Buenos Aires todos los años, eso sí anda bien. Pero la danza sola no es la totalidad del tango. El tango es un tríptico: danza, música y canciones'.



Hombre de una vida personal tan rica como la artística. Se casó tres veces, tiene cinco hijos y 10 nietos. ¿Cómo compatibilizó su familia con una carrera que lo llevó a actuar en distintas latitudes?: "Normalmente, comencé a los 15, se desarrolló de distintas maneras. Cuando me casé también nos adaptamos a esas circunstancias. Mientras fue pasando el tiempo también, cuando he tenido que actuar en Europa, o distintas partes del mundo... cuando hemos podido siempre me acompañaron mis hijas, generalmente me acompaña mi mujer', contó Lavié en referencia a Laura Basualdo, con quien ha compartido ya la mitad de su vida.



"Tengo 81!. No me quite años' dice el cantante entre risas cuando esta cronista hace referencia al festejo de sus ocho décadas el año pasado en el CFK, rodeado de amigos y público; para luego agregar que tiene lista su agenda con compromisos laborales por los próximos meses. "Yo tengo planificado mi trabajo hasta el 2020, el año que viene tengo una película, una producción alemana, posteriormente Chile, después posiblemente una gira por Europa haciendo tango y flamenco con Diego "El Cigala', y después veremos', dice esta voz consagrada que tiene cuerda para rato.



El dato

Raúl Lavié. En el Auditorio Juan Victoria el martes 9 de octubre a las 21:30. La entrada general es de $300 y los tickets están a la venta en la boletería de la sala.