Game of Thrones es una serie llena de sutilezas, diálogos perfectos y personajes de certera profundidad. Pero una frase tajante la define mejor que nada: “En el Juego de Tronos, o ganas o mueres”. Los que aún están vivos se las arreglaron para poder seguir jugando en este mundo de política, guerras e intrigas. ¿Qué les espera en la batalla contra los muertos?

Este domingo 14 de abril a las 22 por HBO (y el día siguiente, por Flow y Canal 1 HD de Cablevisión) la serie más famosa en el mundo estrena su octava temporada. Ahora todas las fuerzas se reorganizan en la lucha definitiva contra los White Walkers (los caminantes blancos, de piel azulada, que no se reproducen por sí solos y necesitan aniquilar humanos), y cada ícono de la serie tiene un rol central que jugar. ¿Cómo fue su evolución a lo largo de las siete temporadas previas? ¿Cómo llegan a la octava? Aquí, un retrato de los diez personajes clave de Game of Thrones.

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)

La líder platinada jamás explotó sus títulos de nobleza para que este mundo de reyes sangrientos siguiera girando igual. “Yo no voy a detener la rueda: voy a romper la rueda”. La Madre de Dragones, la que no arde, la Rompedora de Cadenas y heredera del Trono de Hierro, quiere el poder para quebrar el ciclo de hambrunas y sufrimiento en los Siete Reinos. En el inicio de la serie, su hermano Viserys la entregó en casamiento a Khal Drogo, el líder de los Dothraki, una tribu nómada incivilizada. Drogo murió y Daenerys resurgió de la pira funeraria con tres dragones bebés. Luego adquirió el ejército de Los Inmaculados; logró una flota de barcos para cruzar el Mar Angosto y reclamar el Trono de Hierro. Pero cuando conoció a Jon Snow, entendió que hay un enemigo peor que los Lannister: los White Walkers y su ejército de muertos. Si ella sobrevive, ¿podrá cambiar el mundo?

Jon Snow (Kit Harington)

El Rey en el Norte aún piensa que es un hijo bastardo de Ned Stark, pero los espectadores saben que sus padres fueron los fallecidos Lyanna Stark (hermana de aquél) y de Rhaegar Targaryen (el hermano de Daenerys). Por lo tanto, Snow también tiene derecho al Trono de Hierro. Pero a él lo desvela más cuidar al Norte y liderar a norteños y a salvajes contra los White Walkers. Jon había juramentado su vida a la Guardia de la Noche (que defiende al Muro de los invasores), pero se enamoró de la salvaje Ygritte y entendió que el Pueblo Libre también debe sobrevivir. Llegó a Comandante de la Guardia de la Noche, colgó a quienes lo traicionaron, y renunció para encarar las guerras por venir. En el último episodio tuvo sexo con Daenerys, que en verdad es su tía. ¿Quién querrá más el Trono de Hierro? Quizá el amor quizá valga más que el afán de poder.

Tyrion Lannister (Peter Dinklage)

Nunca perdió el ingenio y el don para la política. Incluso cuando su padre Twin Lannister armó una farsa de juicio y lo sentenció a muerte por el asesinato del rey Joffrey, su sádico sobrino. “Soy culpable. Culpable de ser un enano. ¡Se me juzgó por ello toda la vida! Yo no maté a Joffrey, pero desearía haberlo hecho”, dijo Tyrion en pleno juicio. Su hermano Jaime lo ayudó a escapar de King’s Landing y, tras varias peripecias, se ganó la confianza de Daenerys. Se convirtió en la Mano de la Reina, su consejero. “El hombre que bebe vino y sabe cosas” emplea su inteligencia y su humor para que el mundo sea menos atroz. Pero no es un iluso: “Yo no soy Ned Stark. Entiendo cómo se juega este juego”.

Cersei Lannister (Lena Headey)

Muchos se fascinan con el maligno encanto de Cersei, la dueña (hasta ahora) del Trono de Hierro: porque es una sobreviviente, porque sufrió vejaciones y porque perdió a sus tres hijos. Para otros ella es un monstruo. Villana con aura de heroína, lo que seduce a Cersei es vengarse de los que la desafíen. En la séptima temporada, Cersei le reveló a su amante-hermano Jaime que está embarazada y que no ayudará a Daenerys y a Jon Snow contra los muertos: “Que los monstruos se maten entre ellos”. Ella confía en los veinte mil soldados que contrató en secreto y en su alianza con el vanidoso Rey de las Islas de Hierro, Euron Greyjoy, que la quiere desposar. Para muchos, “Cersei no es tan inteligente como ella misma cree, y eso la va a destruir”.

Jaime Lannister (Nicolaj Coster-Waldau)

Desde la primera temporada, el rubio se mostró como un cínico sin honor (tiró al vacío a Bran Stark cuando éste lo pescó teniendo sexo con Cersei). Pero Jaime se humanizó luego de que le cortaron la mano y al perder a sus tres hijos: Joffrey, Myrcella y Tommen. En el último episodio, cuando Cersei reconoció que mintió al prometer acompañar a Jon Snow y a Daenerys, Jaime dijo: “Si los muertos ganan, nos matarán a todos. Si ganan los vivos, también, por haberlos traicionado”. Ahora Jaime viaja al Norte para unirse a los héroes. Pero su destino está ligado al de Cersei. ¿A quién responderá al final?

Sansa Stark (Sophie Turner)

La pelirroja soñaba con ser una princesa, pero maduró cuando el joven rey Joffrey (hijo de Cersei) hizo decapitar en la primera temporada a su padre Ned Stark. Retenida en King’s Landing, aprendió estrategias oyendo a Cersei y al conspirador Petyr “Littlefinger” Baelish. Sufrió humillaciones, pudo escapar de los Lannister, y una temporada después terminó casada con otro psicópata, que la violó: Ramsay Bolton. Pero Sansa se vengó de Bolton y hoy gobierna como Lady de Winterfell, en nombre de su hermano Jon Snow. También dictó la sentencia para que Arya Stark ejecutara a Littlefinger. De una egoísta adolescente, Sansa pasó a ser una eficiente líder política. ¿Será la futura dueña del Trono de Hierro?

Arya Stark (Maisie Williams)

La mirada es fría y ella sonríe empuñando una daga. “Yo no quería ser princesa. Yo quería ir a la batalla, como los varones”, le dice a su hermana Sansa en el último episodio, luego de ejecutar de un tajo en el cuello a Littlefinger. ¿Qué la motiva desde que vio morir a Ned? La venganza y la justicia. Por eso se volvió una asesina experta, que puede tomar la identidad de otras personas. Ya liquidó a los Frey, que habían matado a su hermano Robb y a su madre Catelyn en la famosa “Boda Roja”. Arya tiene una lista de nombres a tachar: entre ellos, Cersei Lannister. En los nuevos trailers se la ve corriendo por Winterfell mientras los muertos avanzan.

Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright)

Varios murieron para que Bran se convirtiera en el Cuervo de Tres Ojos. “Puedo ver el pasado y todo lo que ocurre ahora en el mundo”, dijo en la séptima temporada. Bran quedó lisiado cuando Jaime lo arrojó al vacío desde una ventana, y, con ayuda del enorme Hodor, la salvaje Osha y Meera Reed viajó bien al Norte para conocer al Cuervo de Tres Ojos y convertirse en él. Cuando sus ojos se ponen blancos, Bran tiene visiones. Detectó el momento en que Littlefinger traicionaba a Ned Stark, años atrás, e iniciará la octava temporada junto a Sansa y a Arya, listo para revelarle a Jon Snow su verdadera identidad.

Theon Greyjoy (Alfie Allen)

Ned Stark lo crió como a un hijo en el Norte. Pero mientras Robb Stark asediaba a los Lannister en las primeras dos temporadas, por el afán de ser querido y aceptado por su verdadero padre, Balon Greyjoy -el Rey de las Islas de Hierro-, Theon traicionó a los Stark y atacó Winterfell, donde había crecido. Pero le fue peor: Ramsay Bolton lo castró, lo renombró como “Hediondo” y lo hizo su sirviente. ¿Cómo Theon purgó sus errores? Ayudó a Sansa a escapar de Bolton. En el puntapié de la octava temporada, Theon viajará en barco para rescatar a su hermana Yara, capturada por su tío Euron Greyjoy. Como le dijo Snow: “Nunca perdiste la parte de Stark que hay en vos”.

Samwell Tarly (John Bradley-West)

El gordo Sam creció bajo el menosprecio de su padre, Randyll Tarly, quien amenazó con asesinarlo si no se unía a la Guardia de la Noche. Allá en el Muro se volvió el mejor amigo de Jon Snow, en medio de humillaciones por su nula habilidad con la espada, y acentuó su nobleza escuchando al maestre Aemon Targaryen. Se enamoró de la salvaje Gilly y entendió que su misión era formarse como maestre en la ciudad-biblioteca de la Ciudadela. Allí accedió a los libros prohibidos y a un gran secreto: la mágica debilidad de los White Walkers. Intentó convencer a los sabios, pero al oír sus burlas resignó su futuro como maestre y regresó a Winterfell: también él conoce la verdadera identidad de Jon Snow.