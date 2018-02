Considerada una verdadera it girl en España, la carrera de Úrsula Corberó se ha disparado gracias a su protagónico en La Casa de Papel, la serie de Antena 3 que llegó a Netflix y es suceso en el mundo.

Su personaje, Tokio, es una de las claves del éxito de este policial que gira alrededor de un robo histórico y millonario a la Fábrica de Moneda y Timbre de España. Impulsiva, sensual y sin nada que perder, la ladrona que interpreta Úrsula causa sensación entre los fans de la serie.

Al ser consultada por lo que tiene en común con Tokio, reveló en una nota con la revista Teletodo: “Tengo defectos, como todo el mundo, pero me considero una persona fuerte. Soy valiente en el sentido de la vida. Evidentemente, me he encontrado baches, porque la vida no es fácil, pero tengo alma de Tokio.Y soy cañera, aunque esto me sale más con la gente que me quiere. Pero tengo un humor ácido e incluso mis amigas son heavies”.

Pero, ¿quién es la chica del momento? Corberó, de 28 años y nacida en Barcelona, debutó en televisión en 2002 en Mirall trencat pero la fama le llegó en 2008 por su papel de Ruth en Física y Química.

Una verdadera rompecorazones, la actriz salió durante tres años con el actor Israel Rodríguez, mantuvo en 2011 un breve romance con el tenista Feliciano López y también fue novia un par de años del su colega Andrés Velencoso.

El amor volvió a su vida en 2016 durante el rodaje de la serie La Embajada, donde conoció al Chino Darín, su actual pareja: “Hay algo químico, que si no te atrae esa persona, no te atrae y punto. Pero yo me habría enamorado de él aunque fuera feo. Porque es muy inteligente y tiene un sentido del humor apabullante. Un caballero. He tenido mucha suerte en la vida”, dijo recientemente sobre su noviazgo con el hijo de Ricardo Darín.