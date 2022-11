Horas antes de la gala de cierre en la que se develarán los ganadores de la 37ma. edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, se anunciaron los premios no oficiales en una informal ceremonia que se realizó este sábado al mediodía en el foyer del Teatro Auditorium de la ciudad.



La entrega de los premios independientes que otorgan 23 asociaciones y organismos de la industria cinematográfica, contó con la presencia de figuras del cine nacional y estuvieron presididos por el presidente del certamen, Juan Lima; su director artístico, Pablo Conde; y el presidente en ejercicio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Nicolás Batlle.



Además de agradecer el compromiso de las instituciones y asociaciones profesionales que acompañaron al festival, Batlle celebró “la prórroga por cincuenta años más de las asignaciones específicas para las industrias culturales, que fue posible gracias a la sanción del Senado”.



Por su parte Juan Lima, destacó: “Estamos muy contentos por el trabajo y el resultado de esta edición -aseguró-, quienes hacemos el festival nos prestamos para este juego que implica la premiación”.



Por último, el director artístico del festival, Pablo Conde, dijo que esta edición lo llenaba "de alegría" y señaló que “todas las películas en competencia han podido tener algún representante en sus exhibiciones” y añadió que consideraba que “lo importante es la posibilidad del encuentro entre los invitados y el público”.



La lista completa



AADA - Asociación Argentina de Directores de Arte: Premio Mejor Dirección de Arte de Largometraje en Competencia Internacional para Micaela Urrutia y Ángela Torti, directoras de arte de “Tres hermanos”, de Francisco Paparella.



- AATI - Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes: Premio Mejor Cortometraje de la Competencia Argentina: “Carne de Dios”, de Patricio Plaza.



- ACCA - Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina: Premio Mejor Largometraje de la Competencia Argentina: “Sobre las nubes”, de María Aparicio. Mención especial: “Te prometo una larga amistad”, de Jimena Repetto.



- ADF - Autores de Fotografía Cinematográfica Argentina: Premio Mejor Dirección de Fotografía de la Competencia Internacional: Rui Xavier por su trabajo en “Lobo e Cão”, de Claudia Varejão.



- APAC - Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba: Premio “Paola Suárez” al Mejor Largometraje en Competencia Argentina: “Náufrago”, de Martín Farina y Willy Villalobos. Mención especial: "Luminum”, de Maximiliano Schonfeld.



- APIMA - Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales: Premio Mejor Largometraje de la Competencia Latinoamericana: “Amigas en un camino de campo”, de Santiago Loza.



- APPLAA - Asociación de Productoras y Productores de Locaciones Audiovisuales de Argentina: Premio Mejor Diseño de Locaciones de Largometraje Argentino de todas las Competencias: Esteban Musacchio por “Tres hermanos”, de Francisco Paparella.



- ARGENTORES - Sociedad General de Autores de la Argentina: Premio Mejor Guion de Largometraje Argentino de todas las Competencias: Agustín Godoy y Melisa Liebenthal por “El rostro de la medusa”, de Melisa Liebenthal.



- ASA - Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales: Premio Mejor Sonido de Largometraje Argentino de todas las Competencias para Lucas Larriera y Marcos Canosa por “Hace mucho que no duermo”, de Agustín Godoy. Mención especial: Roberta Ainstein por “Herbaria”, de Leandro Listorti.



- DAC - Directores Argentinos Cinematográficos: Premio Mejor Director/a Argentino/a de Largometraje de todas las Competencias: Francisco Paparella por “Tres hermanos”.



- EDA - Asociación Argentina de Editores Audiovisuales: Premio Mejor Montaje de la Competencia Internacional: Haroldo Borges y Juliano Castro por su trabajo en “Saudade fez morada aqui dentro”, de Haroldo Borges.



- FEISAL - Federación de Escuelas de Cine de América Latina: Premio Mejor Largometraje en Competencia Oficial realizado por Director/a Latinoamericano/a hasta 35 años en Competencia Internacional, Latinoamericana y Argentina: “Tengo sueños eléctricos”, de Valentina Maurel. Primera mención: “Sobre las nubes”, de María Aparicio. Segunda mención: “Anhell69”, de Theo Montoya.



- FIPRESCI - Federación Internacional de Prensa Cinematográfica: Premio Mejor Largometraje de la Competencia Latinoamericana: “Tengo sueños eléctricos”, de Valentina Maurel.



- FNA - Fondo Nacional de las Artes: Premio Mejor Cortometraje Argentino: Ex aequo “Las habitaciones vacías”, de Julia Pesce y “Carne de Dios”, de Patricio Plaza. Mención especial: A Marcelo Subiotto por su actuación en “Los misterios del mundo”, de Mariano Luque.



- FUNDACIÓN SAGAI: Premio Patacón de Cine a la Mejor Interpretación Femenina y Premio Patacón de Cine a la Mejor Interpretación Masculina en Largometrajes Argentinos en todas las Competencias: Mejor Interpretación Femenina: Julieta Raponi por “Juana Banana”, de Matías Szulanski; y Mejor Interpretación Masculina: Ignacio Quesada por “Cambio cambio”, de Lautaro García Candela.



- LA MUJER Y EL CINE: Premio “Una nueva mirada” a largometrajes nacionales dirigidos por mujeres de todas las secciones de Competencia: Melisa Liebenthal por “ El rostro de la medusa”. Mención especial: María Aparicio por “ Sobre las nubes”.



- Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires: Premio “Eva Landeck” a la Mejor Directora Argentina cuyo largometraje se destaque por la perspectiva de género en todas las Competencias: Laura Citarella por “Trenque Lauquen”. Mención Especial: Mara Pescio por “Barrio modelo”.



- PCI - Asociación de Directorxs de Cine PCI - Proyecto de Cine Independiente: Premio a la Innovación Artística al Mejor Primer o Segundo Largometraje Argentino en todas las Competencias: “Errante. La conquista del hogar”, de Adriana Lestido.



-RAFMA - Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales: Premio Edgardo “Pipo” Bechara El Khoury al Mejor Cortometraje de la Competencia Argentina: “Tres cinematecas”, de Nicolás Suárez.



- RECAM - Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur: Premio RECAM al Mejor Cortometraje del Mercosur en Competencias Latinoamericana, Argentina y Estados Alterado: “Las habitaciones vacías”, de Julia Pesce. Mención especial: “Las arañas”, de Sol Giancaspro.



- SAE - Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales: Premio Mejor Montaje de Largometraje Argentino en Competencia Latinoamericana y Argentina: Andrés Pepe Estrada, Florencia Gómez García y Miguel De Zuviría por su labor en “Barrio modelo”, de Mara Pescio.



- SICA APMA - Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales: Premio “Tato Miller” a la Mejor Realización Técnica y Tratamiento de Temáticas Sociales de la Competencia Latinoamericana: “El visitante”, de Martín Boulocq.



- SIGNIS - Asociación Católica Mundial para la Comunicación: Premio Mejor Largometraje de la Competencia Internacional: “Saudade fez morada aqui dentro”, de Haroldo Borges.



- PROGRAMA CINE EN CÁRCELES: Mención Especial: “La danza de Los Mirlos”, de Álvaro Luque; Mención Especial: “La uruguaya”, de Ana García Blaya; Reconocimiento Especial: a la doctora Valeria Sampayo, ex directora de Políticas Institucionales del Servicio Penitenciario Bonaerense.