Patricio Fontanet, ex Callejeros y líder de la banda Don Osvaldo, recibió este miércoles el beneficio de la libertad condicional gracias a una serie de cursos que realizó en prisión durante el último año.

Fontanet estaba alojado en el Penal de Ezeiza, cumpliendo una condena de siete años por la tragedia de Cromañón. Allí participaba del programa interministerial de Salud Mental.

El músico, que dejó el establecimiento apenas pasadas las 17.30, era el último de los condenados que todavía estaba cumpliendo su pena en la cárcel.

Se trata de un punto final, a nivel penal, en el caso por el incendio del boliche que sucedió hace 13 años y donde murieron 194 personas.

El bajista Cristian Torrejón, el saxofonista Juan Carbone y los guitarristas Elio Delgado y Maximiliano Djerfy, también integrantes de Callejeros, ya habían sido beneficiados con la libertad condicional.

En contrapartida, el baterista Eduardo Vázquez sigue preso pero por otra causa: cumple una condena de prisión perpetua por el asesinato de su pareja, Wanda Taddei.

Entre los condenados también se encontraron el fallecido productor musical Omar Chabán, su ex mano derecha, Raúl Villarreal, el ex subcomisario Carlos Rubén Díaz, la ex subsecretaria de Control Comunal del GCBA, Gabriela Fiszbin, el ex director general de Fiscalización y Control, Gustavo Torres y la ex directora general adjunta de la Dirección General de Fiscalización y Control, Ana María Fernández.