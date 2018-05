More Rial tuvo un día de furia en las redes. La hija de Jorge Rial apuntó duro contra su padre, su hermana y hasta contó que fue víctima de un intento de violación en Instagram. Aunque, finalmente, dio marcha atrás y manifestó su arrepentimiento.

“Lamento haber expuesto mi vida privada de esa forma y a mi familia. Fue un enojo de una chica de 19 años que luchó toda la vida por salir adelante y a veces, como cualquier persona, puedo cometer errores”, comentó en Instagram Stories.

Luego agregó que había reaccionado “en caliente y no debería haberlo hecho”. “Pienso mantener el perfil bajo que siempre me caracterizó. Agradezco a los que se preocuparon y preocupan por mí”, aseguró.

De todos modos, no negó que haya un problema familiar. “Pienso arreglar los problemas puertas para adentro como lo hice siempre”, comentó, y aclaró que “violencia jamás hubo”.

More, además, dijo que no iba a dar notas sobre este tema. “Espero que sepan comprender mi reacción en un momento de enojo. Saludos, @Moreerial”, cerró.

La lista de mensajes

Todo comenzó cuando Morena disparó fuertes mensajes: “Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe”, lanzó.

Por su parte, el conductor de Intrusos decidió no contestarle y se llamó al silencio durante todo su programa. En cambio, Rocío, la hija menor del periodista y hermana de Morena, utilizó sus redes sociales para increpar a la mediática. “Dejá de decir estupideces. Yo sé lo que pasaste y no fue así”, publicó.

Como si fuera poco, la respuesta de Morena no tardó más que minutos en llegar. “Sabés muy bien cómo nos cagaban a palos y él no nos defendió nunca. Dos veces nada más se metió. 11 años cagándonos bien a palos. Me quisieron violar y lo único que hizo fue echarlo y aparte pagarle por su trabajo. ¿Qué clase de padre es ese?”, relató desde Instagram Stories.

“¿Sabés algo? Defendé a tu papá. Vas a ser la misma sorete que es él. Se cansa de arruinar familias y vidas porque lo único que les importa es la puta plata. A vos, a tu padre y a su mujer ( N de la R: Romina Pereiro) ¡Porque todos caen en la misma bolsa!”, describió.

Y luego siguió: “Sigan comprando anillos caros, sigan viajando en primera y sigan arruinando vidas. Yo no pertenezco más a esa familia y ya te lo dejé saber el otro día. Sean felices Rial y que la vida les de todo lo que se merecen y lo que no también. ¡Le queda linda la camioneta Range Rover a Rominita! Trepadora, como la anterior (N de la R: Agustina Kämpfer) Igual suerte, sean felices”.

“Ya voy a escribir mi libro, sin mentiras, sin esconder cosas y sin quedar bien. A la corta y a la larga. Suerte. Y eso de que no me responde, no me responde por cámara porque no le conviene. Si no, que muestre los audios el desquiciado y cómo me trató este último tiempo”, reveló.