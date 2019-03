La noticia sobre la paternidad de Diego Maradona sobre tres hijos en Cuba despertó todo tipo de especulaciones sobre la herencia de su fortuna.

Enterada de los comentarios, Dalma Maradona salió al cruce en Twitter. "Para los tontos/as que hacen el MISMO CHISTE con la herencia de mi papá, les quiero contar que yo no necesito ni quiero nada porque yo la plata de mi papá la disfrute CON EL! ¡Sino no me interesa para nada! ¡Encuentren a alguien que devuelva un auto que le regalan PANCHOS!", aseguró.

Para los tontos/as que hacen el MISMO CHISTE con la herencia de mi papá, les quiero contar que yo no necesito ni quiero nada porque yo la plata de mi papá la disfrute CON EL! Sino no me interesa para nada! Encuentren a alguien que devuelva un auto que le regalan PANCHOS! �� — Dalma Maradona (@dalmaradona) 11 de marzo de 2019

Una seguidora le recordó la causa sobre la compra de Claudia Villafañe de departamentos en Miami y la provocó: "espero que cuando te toque tu parte lo dones al Garraham".

"¡¡Mi amor hablas de lo que escuchas en la teleeee QUE TERNURA! !Y encima hasta pones supuestamente! Dale. ¡Seguí dándome órdenes!", contestó la actriz, que está a punto de ser madre.