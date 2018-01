No fue una sorpresa, sólo ratificó la tendencia que han venido marcando diferentes premiaciones. La forma del agua, Dunkerque y Tres anuncios por un crimen se convirtieron ayer en las películas más nominadas a los Oscar. Lo que no está dicho aún es cuál de esas tres se quedará con la estatuilla más preciada, la de Mejor película; terreno colmado de elucubraciones y donde puede haber una sorpresa. Apartado que cuenta con 9 postulantes, todos los reflectores apuntan al poético film de Guillermo del Toro, ya que además de tener 13 nominaciones (apenas una menos que el récord marcado por La la land, Titanic y Eva al desnudo), abraza los principales rubros: film, director, guión, reparto y los técnicos. Pero si bien la bélica Dunkerque tiene casi la mitad, 7, y no hay ninguno para el reparto (su fuerte son los técnicos); y Tres anuncios... cuenta con 6, y no incluye al director; por ahí también pueden dar el batacazo a la hora del anuncio más esperado, el 4 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se realizará la 90ma edición de los premios de la Academia.



Vale destacar que en esa ceremonia -que consagrará a Meryl Streep como la actriz más nominada de la historia, con 21 chances, ahora por The Post- un film chileno competirá por Mejor película extranjera: Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, se medirá con Líbano, Rusia, Hungría y Suecia (Argentina no entró con Zama, de Lucrecia Martel). Y que en cuanto película animada, después de ganar el Golden Globe, Coco -en cartel- sigue siendo la gran favorita.



¿Las perlitas? Dos guiños a dos cruzadas que se hicieron sentir en los recientes Globos de oro: una contra el acoso sexual en la industria; otra a favor de la inclusión de mujeres en la dirección. Por un lado, la nominación como actor de reparto de Christopher Plummer por Todo el dinero del mundo. Él fue quien remplazó a Kevin Spacey a último momento, cuando la producción decidió apartarlo por denuncias de abusos sexuales en contra suyo. Y, por otro, la nominación de Greta Gerwig (Lady Bird) como mejor realizadora.

La forma del agua

13 nominaciones: mejor película, director, actriz (Sally Hawkins), actor de reparto (Richard Jenkins), actriz de reparto (Octavia Spencer), guión original, fotografía, dirección de arte, banda sonora, vestuario, edición, edición de sonido y mezcla de sonido.

En Argentina: estreno 22 de febrero

Drama, romance, thriller. Estados Unidos. De Guillermo del Toro. Protagonistas: Sally Hawkins, Doug Jones.

Elisa (Sally Hawkins) es una joven muda que trabaja en un laboratorio del gobierno en plena Guerra Fría. Ella se enamorará de una criatura antropomorfa anfibia e inteligente (Doug Jones, que hizo El laberinto del fauno) que se encuentra ahí recluida; y quien, dice, no la percibe "incompleta". Criatura a la que uno de los científicos pretende diseccionar para estudiarla. Film inspirado en La criatura de la laguna negra (1954) y El hombre anfibio (1962), León de oro en el Festival de Venecia; es, según la crítica "un poema visual y audiovisual".

Dunkerque

8 nominaciones: mejor película, director, banda sonora, fotografía, diseño de producción, sonido, edición de sonido, montaje.

En Argentina: estrenó en julio pasado

Bélico, drama. Coproducción Estados Unidos-Reino Unido-Francia-Holanda. De Christopher Nolan. Protagonistas: Fionn Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy.

Basada en hechos reales, se sitúa en 1940, en plena 2da Guerra Mundial. En las playas de Dunkerque (Francia), cientos de miles de soldados de las tropas británicas y francesas se encuentran rodeados por el avance del ejército alemán, que ha invadido Francia. Atrapados en la playa, las tropas se enfrentan a una situación angustiosa que empeora a medida que el enemigo se acerca. "La supervivencia es la victoria", resume el tráiler del film, que alude a aquel operativo militar de evacuación de los aliados, también conocido como "el milagro de Dunkerque".





Tres anuncios por un crimen

7 nominaciones: mejor película, actriz (Frances McDormand), actor de reparto (Woody Harrelson y Sam Rockwell), guión original, banda sonora y edición.

En Argentina: Actualmente en cartelera

Drama, comedia negra. Reino Unido. De Martin McDonagh. Protagonistas: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell.

Mildred Hayes (Frances McDormand), una mujer de 50 años cuya hija ha sido asesinada hace siete meses, decide iniciar por su cuenta una guerra contra la policía de su pueblo al considerar que no hace lo suficiente para resolver el caso y hacer justicia. "La policía está muy ocupada torturando negros como para resolver un crimen de verdad", justifica su iniciativa Mildred, que a partir de entonces no sólo deberá vérselas con la fuerza, sino también con sus propios vecinos. Ganadora en el rubro Mejor Película en los recientes Globos de Oro.

Principales rubros

Película

Llámame por tu nombre, Dunkerque, Las horas más oscuras, ¡Huye!, Lady Bird, El hilo fantasma, The Post, La forma del agua, Tres anuncios por un crimen.



Director

Christopher Nolan - Dunkerque. Jordan Peele - ¡Huye!. Greta Gerwig - Lady Bird. Guillermo del Toro - La forma del agua. Paul Thomas Anderson - El hilo fantasma.

Actor

Gary Oldman - Las horas más oscuras. Timothée Chalamet - Llámame por tu nombre. Daniel Day-Lewis - El hilo fantasma. Denzel Washington - Roman J. Israel. Daniel Kaluuya - ¡Huye!.

Actriz

Sally Hawkins - La forma del agua. Frances McDormand - Tres anuncios por un crimen. Margot Robbie - Yo, Tonya. Saoirse Ronan - Lady Bird. Meryl Streep - The Post.

Actor de reparto

Willem Dafoe - The Florida Project. Woody Harrelson - Tres anuncios por un crimen. Richard Jenkins - La forma del agua. Christopher Plummer - Todo el dinero del mundo. Sam Rockwell - Tres anuncios por un crimen.

Actriz de reparto

Mary J. Blige - Mudbound. Lesley Manville - El hilo fantasma. Octavia Spencer - La forma del agua. Allison Janney - Yo, Tonya. Laurie Metcalf - Lady Bird.

Guión adaptado

Llámame por tu nombre. The Disaster Artist: obra maestra. Logan. Apuesta maestra. Mudbound.

Guión original

The Big Sick. ¡Huye!. La forma del agua. Lady Bird. Tres anuncios por un crimen.

Fotografía

Blade Runner 2049. Las horas más oscuras. Dunkerque. Mudbound. La forma del agua

Música original

Tres anuncios por un crimen. Dunkerque. El hilo fantasma. Star Wars: Los últimos Jedi. La forma del agua.

Producción

La bella y la bestia. Blade Runner 2049. Las horas más oscuras. Dunkerque. La forma del agua

Efectos especiales

Blade Runner 2049. Dunkerque. Kong: La isla calavera. Guardianes de la Galaxia Vol. 2. El planeta de los simios: la guerra.

Película animada

Un jefe en pañales. The Breadwinner. Coco. Ferdinand. Loving Vincent.

Película extranjera

Una mujer fantástica - Chile. El insulto - Líbano. Loveless - Rusia. En cuerpo y alma - Hungría. The Square - Suecia.

Y las peores son...





Con 9 candidaturas, Transformers: El último caballero, es la película que obtuvo el dudoso honor de copar las nominaciones de la 38va edición de los premios Razzie a lo peor de la industria, que se develarán el 3 de marzo. La saga robótica aspira a peor película, director (Michael Bay), actor (Mark Wahlberg), actor de reparto (Josh Duhamel y Anthony Hopkins) y guión, entre otros. Con 8 le sigue 50 sombras más oscuras, incluidas peor actriz (Dakota Johnson) y actor (Jamie Dornan). Ambas lucharán a peor película junto a Baywatch, Emoji, la película y La momia.



En peor actriz están Jennifer Lawrence (Mother!) y Emma Watson (The Circle); mientras que Tom Cruise (La momia), Johnny Depp (Pirates del Caribe) y Zac Efron (Baywatch) aparecen como peor actor.



En reparto, se anotan Javier Bardem (Mother! y Piratas del Caribe), Russell Crowe (La momia) y Mel Gibson (Daddy's Home 2). Y por ellas Kim Basinger (50 sombras más oscuras), Sofia Boutella (La momia), Laura Haddock (Transformers), Goldie Hawn (Snatched) y Susan Sarandon (A Bad Moms Christmas).