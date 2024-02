El próximo sábado 16 de marzo, el Teatro Sarmiento (Alem casi Av. Libertador) viajará a una de las épocas de mayor esplendor del rock internacional con el revival de los Guns N' Roses y su Use Your Illusion World Tour, la gira que la emblemática agrupación hizo entre el 24 de mayo de 1991 y el 17 de julio de 1993 con tanto éxito que se convirtió no sólo en la gira más larga de la carrera que iniciaron en 1985, sino también en uno de los periplos más largos que figuran en las páginas de la historia del rock.

Será con los mendocinos de Paradise City, grupo que surgió en enero de 2023, junto al Ensamble Cosmigonón -también de Mendoza-.

"Yo venía haciendo mi tributo a los Guns con Paradise y conocí a Víctor Armendáriz de Cosmigonón cuando hice la batería para el espectáculo Charly Sinfónico. Ahí. le propuse hacer lo mismo con los Guns y así salió esta producción sinfónica que es única en Argentina, no hay otra", expresó a DIARIO DE CUYO Pablo Sánchez, quien se graduó como músico del Palm Beach State College en Florida (EEUU), es miembro del Internacional Association for Jazz Education de Kansas (EEUU), fue docente del George's Music Center West Palm Beach y ganador del Guitar Center Drum off 2002 de West Palm Beach y, el año pasado, llegó hasta el Go Talent Argentina que fue por Telefe con la conducción de Lizy Tagliani.

"Me gusta decir que Paradise es una banda revival porque no sólo toca las canciones musicalmente parecidas sino que visualmente cada uno de los componentes se ven parecidos. Todos los integrantes nos caracterizamos a partir de la época que tomamos, hicimos un estudio minucioso de los trajes. Y las canciones estarán interpretadas

todas en un inglés nativo con la presencia de una traductora. La idea es generar una experiencia inmersiva para el público, que la gente sienta que está en aquel recital de la década de los '90", resaltó Sánchez, sobre la iniciativa del grupo que se completa con Ángel Roselló en guitarra, Sebastián Morales en batería, Monky en guitarra rítmica, Marcos Alba en teclados, Rodrigo Cortez en bajo, Hanna Farah y Amira Farah en coros.

"Combinaremos nuestro trabajo sumando a la orquesta con unos arreglos increíbles que hizo Víctor. Estrenaremos el 15 de marzo en Mendoza y al día siguiente en San Juan", acotó el cantante, con el objetivo de proyectar este concierto a nivel nacional con la gestión de JZ Producciones, siempre con el sueño latente de extender fronteras a nivel internacional.

De este modo, se escucharán clásicos como November Rain, Live and Let Die, Welcome to the Jungle y Sweet Chile o Mine, entre otros, que formaron parte del repertorio de la legendaria banda de hard rock.

"Nosotros venimos tocando hace bastante el cancionero de Guns, pero lo que se trabajó fue la combinación con el ensamble para que lo sinfónico fuera arriba de los sonidos originales, tanto desde el volumen como desde los arreglos para mantener el espíritu de los Guns y no perder la magia. Y lo bueno de Víctor es que deja que el artista se exprese. Entonces, los fanáticos van a escuchar las canciones con el mismo ímpetu de los Guns", resaltó el intérprete que, antes de Paradise..., ya hacía covers en tributo al combo, desde 2007.

"Ahora, con la formación tenemos mucha demanda, nunca dejamos de tocar, porque nació con un concepto diferente al que venía haciendo como solista, esto es todo un revival", subrayó el vocalista y también conductor de un ciclo de entrevistas desde su canal de Youtube, que para la caracterización de Axl Rose tuvo en cuenta cada detalle del vestuario que utilizó el compositor norteamericano durante la histórica gira empleando desde las calzas cortas y el pañuelo hasta los lentes oscuros y la remera. Aunque, para él este será un desafío mayor por el fuerte desempeño escénico que representa, contemplando hasta las poses más características y los movimientos en el escenario del polémico e icónico cantautor

La orquesta

El Ensamble Cosmigonón es una orquesta de cámara independiente creada en 2016 por Víctor Daniel Armendáriz especializada en la fusión de la música popular con lo sinfónico clásico, que ya presentó espectáculos integrales de rock en versión sinfónica como Charly sinfónico, Concierto Redondo y Sinfónico, Spinetta Sinfónico y Soda Stereo Sinfónico, junto a las mejores agrupaciones tributo de Mendoza: Bokanegra, Superhéroes, Barbazul y Ella también.

Con la dirección y los arreglos de Armendáriz, el conjunto estará conformado en escena por Marcela Fuenzalida cantante solista y coros, Gonzalo Lesta, María Victoria Sosa y Yoselin Flores en violines primeros, Bernabé Garis, Mauro Marquet y Luis Bastidas en violines segundos, Marina Pena, Jazmín Montivero y Carmen Saraví en violas, Natacha Sánchez y José Luis Di Marco en violonchelos, Gabriel Marquet en oboe, Jorge Elías en clarinete, Luis Rojas en trombón y Pablo Cáceres en flauta traversa y flautín. La operación del Sonido estará a cargo de Jaime Kairuz.



Dato

Para el show, las entradas están a la venta en www.entradaweb a: $11 mil, $9 mil y $7 mil. Y el día de la función en boletería de la sala