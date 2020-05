Después de un año de larga agonía, se dio el desenlace que lamentablemente muchos sabían que era inevitable. Sergio Denis falleció ayer a los 71 años de edad y una profunda tristeza embargó a gran parte de la comunidad artística del país. Permanecía internado en la clínica de rehabilitación Alcla de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de su accidental caída en el foso del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, cuando daba un show en marzo del 2019. La noticia se supo tras el posteo en Twitter de su hijo Federico Hoffman: "Hasta siempre viejo. Gracias por tanto. Todos los que te queremos de verdad", fue el primero de los miembros de la familia en confirmarlo públicamente. Al mediodía, el hermano del cantante, Carlos, declaró a la prensa: "Pasó lo que no queríamos que sucediera. Era el final que tenía reservado su organismo". Además, con tristeza había anunciado que la familia decidió no hacer velatorio ni cortejo fúnebre, en vez de eso, se hizo una despedida reservada entre sus hermanos e hijos en la habitación donde se encontraba el artista a las pocas horas de su muerte.



Esa noche en el teatro tucumano, Denis hacía su show habitual (el mes anterior del accidente, había dado su último recital en San Juan, para la Fiesta de los Enamorados de Barreal). En un momento, el cantautor hizo un paso en falso en el borde del escenario y terminó cayendo al pozo de casi tres metros de profundidad. Cuando se conoció el resultado de los primeros análisis clínicos, Denis tenía un severo cuadro de hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un edema cerebral, una fractura del hueso temporal y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato. Al momento en que fue internado, no dejó de recibir mensajes y cadenas de oración para que su salud se recupere. En todo este tiempo, estuvo conectado de manera artificial para mantener su soporte vital, sin embargo, su cuerpo no generaba ninguna respuesta, según habían relatado su abogado Diego Colombo en notas periodísticas. Con el pasar de los meses, no hubo señales claras de mejoría y las graves secuelas originadas por aquella trágica caída, eran irreversibles.

En marzo de 2019, Denis pisó el borde del escenario del Teatro Mercedes Sosa en Tucumán. La caída en la fosa de casi tres metros de profundidad le causó severas lesiones.



Lo que sí quedará vigente, su trayectoria, el recuerdo y cariño popular de varias generaciones de argentinos. Héctor, que era su nombre real, nació en el núcleo de una familia descendiente de alemanes del Volga, hijo de Feliciano Hoffmann y María Esther Fenzel. A los 16 años integró el grupo musical Los Jokers, con el cual recorrió durante cuatro años las localidades vecinas de Coronel Suárez, su pueblo natal. Hizo su debut profesional en 1969 con Los Bambis y desde entonces no se desvió de su destino: "No soy solo un cantor de baladas, pero en mi temática siempre aparecen el amor, la unidad, la armonía, la amistad. Nunca me interesaron, la agresividad y la violencia, sentimientos ajenos a mi naturaleza", así se definió el autor de "Te quiero tanto", el gran éxito que lo entonan hasta las hinchadas de los clubes de fútbol.



Nunca fueron años fáciles y tampoco de puros éxitos en su carrera. Afrontó serios problemas económicos y estuvo cuatro años sin voz para cantar: "Me quedé sin casa, sin auto, sin oficina, estuve 17 años pagando deudas", cuando hizo una mala inversión en los años 90 en la adquisición de un teatro y que lo llevó a la quiebra. Pero si había algo que lo definía, tanto fuera como dentro del escenario, era su simpleza y autenticidad, puesto que jamás dejó marearse por las sirenas de la fama: "No hay que mezclar los éxitos del artista, con las necesidades de la persona", esa fue su regla máxima. Curiosamente, nunca se consideró una mega estrella: "Nunca me animé a considerarme nada ni a disputar lugares en el ranking. Cuando canto lo que me gusta, hay lugar para todos". Hizo teatro, cine y televisión, su vida fue de giras y escenarios y la popularidad le llegó en los años 80 con unos hits imbatibles que le ayudaron a vender más de 6 millones de discos. Pero en su filosofía como artista, lo central no eran flashes y luces de neón, Denis, siempre mantenía humildad y conciencia despierta a la realidad social en la que vivía: "Creo que lo que está en crisis es el hombre, por eso debemos tratar de no cometer los mismos errores. Muchos de nuestros males se deben a la falta de idiosincrasia como argentinos".

Ellos dicen



Lamento mucho la partida de Sergio Denis. Para mí no sólo un gran amigo, sino además uno de lo grandes cantautores populares de Latinoamérica! Siempre estarás presente con tu música!. Axel



Querido Sergio, tan buena gente, tan compañero. Siempre estarás en el recuerdo y en mi corazón. Ya descansas en paz. Que se ilumine el camino a tu descanso eterno. Valeria Lynch.



Una muy triste noticia... Buen viaje Sergio querido. Mis más sentidas condolencias. Palito Ortega.



Estás en el cielo mi querido Sergio. Carmen Barbieri.



Que tristeza ... llorando nos quedan tus canciones siempre tan alegres y optimistas QEPD querido Sergio Denis!!!!. Lourdes Sánchez



Tu música me acompañó tanto... es como si te hubiese conocido. Gracias, gracias, gracias. QEPD Guillermina Valdez.



Gracias Sergio Denis por todo. Tus canciones siempre serán los himnos de mi corazón. QEPD. Connie Ansaldi



Artistas como Sergio Denis son necesarios. Un tipo que jamás entró en el juego pavo de la farándula, le cantaba al amor estaba siempre en la suya. #rip Ezequiel Campa.



Siempre seguirá sonando! Gracias Sergio querido por tantas canciones inolvidables que suenan y seguirán sonando en momentos de nuestras vidas. Belén Francese.



Lamentamos el fallecimiento del querido Sergio Denis. Talentoso y luchador, querido por su público. Nuestros respetos a su familia y a él, que ya descansa en paz. Pimpinela.



Adiós Sergio Denis! Cuando muchos te dieron la espalda y con la voz quebrada por la angustia. Susana Roccasalvo y yo te abrimos las puertas y te devolvimos junto al público. Fuiste y serás siempre un grande. Carlos Monti.



El rock y aledaños durante muchos años cometió la torpeza de ser sardónico con los artistas populares, a caballo de un sospechosísimo sentimiento de superioridad artística. Por suerte, es agua pasada. Respeto por Sergio Denis. Buen viaje...Ivan Noble



Se va un grande.Se lo llevo la desidia, la ignorancia. Pero se lleva todo el amor y la admiración que él sembró, no sólo como artista. Un Buenazo con Mayúsculas. Gracias Sergio. Mi tristeza y mi bronca! Y el cariño y la amistad que te mereces mis respetos a la familia. Alejandro Lerner



Qué triste. Hasta siempre Sergio Denis, el hombre que cantaba siempre emocionado. Te queremos más de lo que imaginábamos. Clemente Cancela. Amor para la familia. Verónica Lozano.



Popular! Nuestro... Descansa en paz. Merecido lo tenes. Viviana Canosa



No puedo estar más triste, siempre te amé. Qué gran tristeza mi Dios seguiré bailando siempre tu música. qepd. Sergio Denis. Anamá Ferreira.



Sergio querido. Si habré gritado tus canciones con amigos. A cualquier hora. Con cualquier bebida en mano. Cantadas desde el corazón. A mi me llegaste de esa manera. Y te agradezco.Benjamin Amadeo.



Qué triste. Que en paz descanse. Paula Cháves.

Un vínculo de afecto especial con San Juan

En agosto de 2018, para la Fiesta del Adulto Mayor, Denis celebró un recital memorable con una platea colmada.

A lo largo de toda su carrera, Sergio Denis mantuvo fuertes lazos de popularidad en las provincias. Pero en el caso de San Juan, el vínculo y el cariño que cosechaba en cada espectáculo que ofrecía, lo llenaban de admiración y respeto. Miles de seguidores sanjuaninos que asistieron a sus shows lamentan ahora la pérdida pero les quedan emotivos recuerdos. En el archivo, se registran memorables actuaciones. Por ejemplo, en diciembre de 2001, cuando compartió su show, cantando junto al grupo Inti Huama, en el Teatro Sarmiento. En el 2004, presentó su producción 'Esperanza", junto a sus más grandes hits en el Casino del Parque (donde hoy está el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson), ante 550 espectadores. En abril de 2006 también repitió otro recital con el show "Te llevo en la sangre", correspondiente a su disco número 26, en el expredio de Hugo Espectáculos. Luego, fue en agosto de 2018, el festejo del Día del Adulto Mayor, en la cual el romántico dio una sesión de una hora y media, ante un Estadio Cantoni repleto de espectadores que lo ovacionaron. Finalmente, el 16 de febrero de 2019, estuvo como figura central de la Fiesta de Los Enamorados de Barreal.



Rodeado de luces y en medio de cerros, celebró San Valentín con sus clásicos más románticos en el Anfiteatro Cerro Colorado. Precisamente, 23 días antes del trágico accidente. Denis fue conocedor de las costumbres y de la cultura cuyana, siempre tuvo un afecto especial por la obra de Buenaventura Luna, "Vallecito", que en una oportunidad, para un evento organizado para cantarles a docentes sanjuaninos, lo interpretó con enorme autoridad: "Solía cantarla de chico y me emocioné muchísimo", comentó en una entrevista para DIARIO DE CUYO el 14 de diciembre de 2000.