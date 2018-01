La joven artista, se desempeña como responsable del área Eventos Culturales de la Municipalidad de San Martín. Acerca de su rol de gestora cultural para difundir los materiales para personas ciegas dijo: "Todas las personas por igual deben acceder a la información necesaria para desarrollarse'.

El rótulo de 'ser no vidente', le resulta ofensivo. Considera que habla de una persona incapaz de ver el futuro. Ella lo rechaza y lo demuestra con sólidos fundamentos, al poner en práctica una lucha cultural en defensa de las personas con discapacidad visual, que tengan igualdad de oportunidades y el poder de ejercer sus derechos como cualquier ciudadano, en cualquier ámbito de la vida social y personal. Fátima Garro, artista, docente, intérprete musical y funcionaria pública, da la lección y el ejemplo como pocos. Inquieta, humilde y con una fuerza de voluntad inagotable, encabeza una campaña nacional del Instituto Nacional de la Música (Inamu) para la distribución libre y gratuita de los manuales de formación escritos en Braille que fueron lanzados recientemente para todo el país. En esta iniciativa, Fátima es la cara visible como articuladora e interlocutora para los músicos locales que se encuentran con la misma condición que ella a fin de facilitarles la información necesaria para acceder a dichos libros.



Hace pocas semanas, se difundió un video institucional en CM, el Canal de la Música, junto a Diego Boris, presidente del Inamu, en el cual, la joven oriunda de San Martín (una de las artistas destacadas del Certamen Revelaciones 2017) se refirió acerca de los manuales: 'para mí significa inclusión, ya que podremos ahora acceder a los mismos contenidos por igual'. Cuando el video fue difundido por todo el país, las repercusiones se multiplicaron rápidamente y desató una intensa búsqueda por parte de colegas de varias provincias y también, del extranjero.



Fátima, es la responsable del Área de Eventos Culturales de la Municipalidad de San Martín y además, encargada del Taller de Música de la Colonia de Verano para chicos que funciona en la comuna. A raíz de una invitación que recibió del propio Diego Boris para realizar la presentación de los manuales, ella puso en palabras, las necesidades y la voz de muchos colegas que como ella, buscan a través de la música, su forma de comunicación y subsistencia. Los manuales impresos en Braille (en convenio con la Editorial Nacional Braille) son cuatro: el primero habla de los derechos intelectuales en la música; el segundo es de herramientas de autogestión; el tercero es sobre composición y letras de canciones; y el cuarto habla sobre prevención de riesgos escénicos. Dicho material, que también tiene su versión digital e impreso, beneficiará a todos los músicos que se encuentren en actividad profesional. Para el caso de las personas con discapacidad visual, es una 'oportunidad muy importante', según explicó Garro. 'Soy una defensora del Braille, las personas ciegas no debemos dejarlo, si lo abandonáramos el Braille, sería terrible para nosotros, al igual que para un periodista abandonase su lapicera para escribir. Por eso me siento orgullosa en llevar adelante esta iniciativa y más que satisfecha estoy'.



Incluso, ella misma está aprendiendo y descubriendo aspectos de su oficio que hasta el momento desconocía: 'ahora sé lo importante que es registrar una canción, aunque no sea autora, es interesante saber cómo cobrar los derechos de autor, qué derechos tengo como intérprete, cómo se fabrica un disco profesional, cómo se produce un material fonográfico de manera independiente o para una compañía. Esto es una herramienta que nos fortalece como artistas. Es por eso que los músicos deben registrarse'. Actualmente, hay unos 15 músicos de San Martín inscriptos en el registro único del Inamu que pueden acceder a estos manuales y otros beneficios en cuanto a fomento, producción y replicación de discos, vouchers de descuento para giras y capacitaciones especiales.



Con el estandarte de la inclusión y la igualdad, Fátima se encuentra feliz por el rol que asumió como gestora cultural: 'Humildemente tengo muchas ideas para aportar. Siento que puedo ser muy útil en mi departamento y cuento con un equipo municipal muy bueno que me apoya al igual que el intendente Cristian Andino, que siempre está a mi disposición. Mi discapacidad no es un obstáculo o una limitación, no es un impedimento. Para mí es lo mismo como ser rubia o morocha, puedo trabajar en lo que sea'. Y no solo eso, también escucha la demanda de sus colegas: 'Tanto los artesanos, como los músicos, necesitan escenarios y lugares para poder expresarse, exponer sus productos y manifestarse. Pero también, queremos que nuestra labor cultural tenga una rentabilidad económica, porque somos vulnerables. Tengo la esperanza que esto empiece a mejorar con la construcción de la casa de la cultura y el futuro teatro para el departamento. Necesitamos un espacio que nos de pertenencia, porque las actividades que hacemos son en salones de uniones vecinales, en capillas o plazas, pero no son suficientes para desarrollarnos', expresó.



Lo que más satisfacción le da en su gestión, es sentir la felicidad de sus colegas: 'Nuestros músicos del departamento, la mayoría son adultos de 60 años, que vienen remando durante tanto tiempo y verlos con su carnet de Inamu que lo acredita como músico nacional profesional, me llena de emoción, se ponen orgullosos y hace que esta tarea sea muy grata para mí'.

Una herramienta para todos los músicos



La presentación de los manuales de formación en Braille, estuvo a cargo de Diego Boris, presidente del Inamu; Fátima Garro, Cristian Alderete, músico del Proyecto Visiones (orquesta de músicos que integra personas ciegas); Juan Manuel Crimi y Francisco Maneiro. Para conseguirlos de manera gratuita, hay que comunicarse con la Editora Nacional Braille y Libro Parlante a través del correo [email protected] y llamando al (011) 4932-6696/6571. Es requisito adjuntar certificado de discapacidad visual. www.inamu.musica.ar

Fotos: Marcos Urisa