El Principito y el aviador. José Meni y Marcelo Olivero protagonizaron el aplaudido reestreno del musical.



Fresco, divertido, con muy buenas interpretaciones vocales además, el musical Principito fue muy aplaudido ayer en su reestreno en la sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Fue la primera de tres funciones con localidades agotadas, en una convocatoria que sorprendió a propios y extraños, ya que la obra de Acapella producciones tenía prevista solo dos presentaciones pero la demanda del público hizo que sumaran el domingo y aún así quedó gente afuera.



Con semejante respuesta, esta versión sanjuanina del Principito es hasta el momento el espectáculo sanjuanino con mayor cantidad de audiencia para un sólo título; un logro que se amplifica si se tiene en cuenta que está estuvo en cartel al mismo tiempo que espectáculos nacionales muy difundidos previstos para este fin de semana.

Rosa. Renata Pariente en la piel de la caprichosa rosa del Principito.



"Estamos felices, muy contentos por la convocatoria, de que la gente responda; evidentemente es la necesidad que tiene San Juan de que existan productos locales distintos y musicales. Esto es una muestra de que la gente lo elige y se acerca cada vez más al género' aseguró a DIARIO DE CUYO Sonia Belmonte, directora de la puesta que fue estrenada por primera vez en 2014 y que no se ponía en escena desde 2015.



"Queremos que el arte local siga manteniéndose en pie, me parece genial que tengamos apertura provincial hacia otros espectáculos, pero me parecería sumamente valioso el apoyo y el sostén de los ministerios afines a estos productos locales, que nos cuesta tanto mantenernos en pie', apuntó Belmonte quien destacó son 30 personas los que trabajan en la obra entre técnicos y un elenco.

Estrellas. Al final de la función los actores se tomaron fotos con el público.



Con personajes bien construidos, delirantes y coloridos aunque sin perder de vista el hilo de la historia original (aun con gran parte de los diálogos imaginados por A. de Saint-Exupéry) José Meni dio vida a un entrañable Principito, acompañado por Renata Pariente (la rosa), Marcelo Olivero (aviador y vanidoso), Nahuel Envaca (rey y borracho); Florencia Arce (zorro); Celina Carrizo (serpiente) y Ana Luz Torras (geólogo) que terminaron de dar vida al delirante mundo de este clásico muy bien logrado, que fluyó sin tropiezos, sobre todo teniendo en cuenta que cantaron en vivo.



Con coreografía de Raúl Páez, dirección actoral Paula G. Fleury y vocal de Hebe Tello, este Principito sanjuanino es un musical de calidad que emociona, divierte y al que aún le queda resto para expandirse en escena.



PROTAGONISTAS

Santiago 11 años

"Me pareció muy buena. Me gusta la frase 'Lo esencial es invisible a los ojos', la vi en un libro que le regalaron a mi papá. Los trajes son muy buenos, la parte de las canciones y los bailes me parecieron muy buenos", comentó Santiago.

Guadalupe 17 años

"Me gustó mucho porque tiene un hilo la obra, no era por partes, iban explicando muchas partes que dejan enseñanza, sobre todo quedaba claro para los niños. Conocía la historia, había visto la película con mis papás y me gustó mucho que nos hayan traído ahora", apuntó la joven.

Juan Martín 10 años

"Me gustó mucho la enseñanza que te deja. Todo muy bien. Las canciones me gustaron mucho, mi parte favorita fue el final", comentó Juan, que siguió la obra atento desde la segunda fila, acompañado por su madre y amigos.

Serena 9 años

"¡Me encantó! La parte que más me gustó fue el final, pero también me divertí con todas las canciones y los bailes. Me gustó El Principito", dijo Serena después de seguir el detalle de la producción desde la primera fila, acompañada por su mamá.