Hoy se cumple un año de la inauguración del Teatro del Bicentenario, complejo que modificó no sólo el paisaje de San Juan, sino también su agenda de espectáculos. La polémica puesta de Carmina Burana, a cargo del reconocido grupo catalán La Fura dels Baus (foto), fue la mega producción que estrenó su escenario, de la mano de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ dirigida por Emmanuel Siffert y los coros Villicum, Universitario, de la Universidad Católica y Arturo Beruti de San Juan. Fue un estreno con revuelo, ya que la apuesta elegida generó revuelo en el ambiente debido a sus supuestos contenidos "satánicos', tal fue la queja. Sin embargo, todo quedó atrás con la incesante sucesión de espectáculos que que llevaron a la escena títulos de ópera, danza y música, clásica y popular, sin contar las actividades en la Sala Auditorium y el Foyer, con obras teatrales, muestras, performances y conciertos.



A modo de balance, su director Eduardo Savastano; y la Ministro de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, dialogaron con DIARIO DE CUYO.



"Desde su inicio, el teatro recibió 106 mil personas, de estas, 37 mil hicieron visitas guiadas y el resto asistió a la sala principal y secundaria en las que se hicieron 102 funciones, de las que 55 se pusieron en la primera', remarcó Savastano, satisfecho por las cifras y en referencia a la propuesta de que sea un teatro para la comunidad.



Para la funcionaria, pese a ser muy corto el tiempo de trabajo, ya se lograron algunos de los objetivos que se plantearon, como "ver' que se está caminando a ser "un teatro accesible'.



"Esto comprueba que no se trata de algo de élite, no es de élite desde el momento que hay ensayos generales abiertos a la comunidad, desde que se hicieron funciones gratuitas y con entradas accesibles, al mismo valor que una salida al cine; y no es de élite, porque es un centro de formación, que también es importante', agregó Grynszpan.



Además, entre los resultados cosechados en este primer período, Savastano subrayó el logro de la 'inclusión' de la "mayor cantidad de artistas sanjuaninos' y una agenda abierta, en cuanto a géneros y estilos.



¿El aspecto a mejorar? "Poner más énfasis al área de formación con cursos, seminarios y talleres relacionados al mundo artístico, en la planificación del 2018, ya que después de este año, sabemos dónde estamos parados, sabemos qué comunidad y qué artistas tenemos; y tratar de abrir más canales para que la gente participe en las actividades', afirmó el directivo como autocrítica, al tiempo que mencionó que la programación de la nueva temporada ya está "armada' pero se "anunciará próximamente'.



Respecto a esto, Grynszpan adelantó que en 2018, el Teatro del Bicentenario tendría que fomentar la formación "en innovación' para llegar "cada vez más a un sector joven vinculado a la tecnología', y deberá "incorporar una mayor cantidad de visitas guiadas debido a la demanda que "superó las expectativas'. Asimismo, en alusión a la programación, expresó que será diversa.



"La agenda será más variada que la de este año, que tuvo ópera de primerísimo nivel; danza con incorporación de tantos sanjuaninos y rock, y sumando la próxima llegada de Joaquín Sabina y Les Luthiers', mencionó.



"¿Qué funciona y se debe mantener? La persecución de la excelencia sobre todo en la calidad de lo que se pone en el escenario y en la inteligencia en el armado de la oferta, es decir, en lo que ofrecemos al público', dijo el expresidente de Mozarteum acentuando las palabras de la Ministro.

Ellos opinan





* Esteban Calderón

Director de la Típica San Juan

Nos hemos presentado en la Sala Auditorio con el Quinteto Escolaso y lo disfrutamos mucho, en camarines, técnica y personal todos muy amables. En cuanto a lo que falta o debería mejorar se va a ir viendo con el tiempo y en la marcha. Creo que este primer año ha sido muy intenso y con ofertas variadas lo cual me parece bien. La llegada del teatro pone a San Juan dentro de la escena y del circuito de grandes producciones. Asimismo se ha puesto en valor el Complejo Juan Victoria y su sala de conciertos, única en Sudamérica.







* Deborah Lasko

Directora de Le Corps



Además de cambiar el mapa cultural, potenció a los artistas locales, algo que realmente necesitábamos para no tener que irnos afuera. También a nivel turístico es fantástico para generar un polo cultural, un atractivo más para visitar la provincia con la llegada de artistas, obras nacionales e internacionales. Creo que necesita como todos los teatros en el mundo de esta envergadura, su ópera estable, su ballet estable, digamos su propia escuela. De esta manera, se generan políticas culturales a largo plazo, fuentes de trabajo para artistas locales y obviamente un crecimiento increíble en cada área. Tenemos muy buenos artistas trabajando afuera me parece que hay que generar el campo para que vuelvan a hacer lo que aman en su tierra.





* Silvina Martínez

Artista visual. Magíster en Artes Visuales. Docente e investigadora de la UNSJ.



Yo no hablaría de un cambio del mapa cultural de San Juan, sino de una considerable ampliación de la escena, al permitir -entre otras cosas- la puesta de espectáculos de gran envergadura que no tenían cabida en los espacios con los que contábamos. El teatro ha motivado y ofrecido un nuevo cauce al fuerte caudal creativo de nuestros artistas, reforzado la visibilidad de la inmensa oferta cultural de nuestro medio y permitido un movilizador contacto con artistas de otras provincias o del extranjero. La programación ha sido hasta ahora variada y de considerable calidad. Hay ciertas fallas arquitectónicas o de infraestructura que ya no creo se puedan cambiar y habría que aceitar la metodología de venta de entradas en ventanillas, hubo muchas quejas el jueves por las dos o tres horas de fila que hicieron falta para conseguir entradas para la ópera. Estos y otros detalles -como haber arrasado con los enormes y hermosos árboles del predio-, no desmerecen sin embargo, el inmenso aporte del teatro.



* Susana Rosselot de Bettio

Integrante de Fundación Protea





La Ministro de Cultura y Turismo está cumpliendo paso a paso lo que nos contó a Fundación Protea en referencia a su objetivo principal: conquistar nuevos públicos. Constantemente (y lo puedo asegurar porque paso todos los días por ahí) trae a presenciar espectáculos y a conocer el teatro a público de los departamentos que jamas tuvo oportunidad de hacerlo por iniciativa propia. Realmente un aplauso a la labor cultural generada a través del Teatro del Bicentenario. Si sigue con lo que nos comentó de sus proyectos, no necesita mejorar nada.





* Romina Pedrozo

Cantante de ópera





Sin dudas la apertura del teatro abrió la oportunidad para que grandes producciones visiten la provincia. Tuve la oportunidad de escuchar comentarios de asombro de regisseurs y cantantes sobre la inteligencia con que fue construido el teatro y lo moderno de sus instalaciones, lo que sin dudas hace al confort de los artistas que trabajamos en los diferentes títulos.



El teatro lleva solo un año, en el que los sanjuaninos hemos presenciado espectáculos de primer nivel de ballet, ópera, conciertos de música de cámara, entre otros. Esto recién comienza, todos estamos en un período de aprendizaje. Veo un crecimiento enorme de una producción a otra, cada obra sirve de experiencia para capacitar y profesionalizar a personas que ya tenían el oficio y que ahora dentro del teatro trabajan incansablemente para satisfacer las demandas del público que se vuelve cada vez más exigente. Es un sueño hecho realidad, que nos lo merecíamos, era una promesa que al fin se hizo realidad y de la mejor manera.

Principales espectáculos



Además del movimiento que generó la Sala Auditorio del TB (donde hubo desde obras de la Teatrina y el Circuito Nacional de Teatro hasta otras de actores nacionales como Mirtha Busnelli, pasando por un certamen de pole dance y festival de cine); la sala principal del Bicentenario albergó desde su debut más de 15 grandes espectáculos, entre producciones propias y foráneas; y sin contar galas patrias ni performances en su foyer. Y aún resta un puñado hasta terminar el año, como el mega-show de artistas solidarios A todo o nada por vos; y los ya agotados Sabina y Les Luthiers.





2016

Iñaki Urlezaga

Andrés Calamaro

El lago de los cisnes

Octubre: Carmina Burana (música-danza)



Noviembre: Ha-Ash (música), Andrés Calamaro (música), El lago de los cisnes (ballet)



Diciembre: Cía. Nacional de Danza con Iñaki Urlezaga (ballet)



2017

Filarmónica Checa del Norte

Cascanueces

Zorba el griego



Abril: Filarmónica Checa del Norte con Martín Kasik (música), La Traviata (ópera)



Mayo: Jairo-Baglietto (música)



Junio: Cascanueces (ballet)



Julio: El gato con botas (ballet infantil)



Agosto: El Quijote (ballet)



Septiembre: Momento (danza contemporánea), Bodas de sangre (ballet flamenco),

Tchaikovsky en acción (action painting)



Octubre: Zorba el griego (ballet), El barbero de Sevilla (ópera)





Lo que viene:

Tosca: 29 de noviembre, 1 y 2 de diciembre



Joaquín Sabina: 1 de noviembre (agotado)



A todo o nada por vos: 4 de noviembre



Les Luthiers: 14 y 15 de diciembre (agotado)