Estamos en diciembre. Es el mes de la Navidad y todo lo que eso implica. El pan dulce, la sidra, el brindis, el vitel toné, los familiares que no ves hace mil, los turrones, los fuegos artificiales, Papá Noel, los regalos, el arbolito... . La lista estaría incompleta sin Kevin de Mi pobre angelito. Como un ritual, la película dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes se metió en el corazón de todos y es una obligación engancharla. Si no la encontrás por ahí, buscala para disfrutarla y reírte con sus gags.

¿Qué historias hay detrás del film que hizo de Macaulay Culkin una celebrity mundial? Hicimos un punteo con 14 curiosidades que vale la pena saber. Después de leer la nota, volvé a verla. Siempre vale la pena hacerlo.

1. Filmada entre el 14 de febrero y el 16 de mayo de 1990, Mi pobre angelito fue uno de los fenómenos más importantes en la comedia norteamericana de la historia. Con un presupuesto de 18 millones de dólares, el film recaudó cerca de 500 millones en todo el mundo y se convirtió en la primera en taquilla hasta ahora en los rankings de films navideños.

2. La idea original se le ocurrió a Hughes durante la filmación de Tío Buck al rescate, de 1989, en la que también trabajó Macaulay Culkin. Allí, un tío -sin ninguna experiencia-, debe cuidar a tres sobrinos cuando su hermano no está en su casa. En Mi pobre angelitoel que se queda en la casa solo es el nene, que debe valerse por sí mismo y defender su lugar de dos ladrones que roban por el barrio.

3. Mi pobre angelito no es una comedia simple. Detrás de su argumento que parece "tonto" hay una trama que expone la incomprensión de los adultos, la soledad, el bullying escolar y la delincuencia. El particular estilo de Chris Columbus, mezclado con la fina ironía del enorme Hughes -muy similar a la que desplegó en las ochentosas El club de los cinco o Mejor solo que mal acompañado- dio como resultado una de las mejores piezas modernas de slapstick. Sus gags físicos son todo lo que está bien: las trampas de Kevin para los ladrones parecían emular a las del Coyote y el Correcaminos. Humor negro al límite.

4. Los planos con los que se capta a Kevin cambian desde el principio hasta el final. Al comienzo, lo muestran desde arriba. Así, el nene se ve disminuido, achicado y débil. A medida que avanza la historia, el personaje logra más confianza. La cámara, entonces, cambia. Empieza a hacer el trabajo fino de bajar de a poco a su altura. El Kevin del inicio no es el Kevin del final.

5. Ninguno de los actores creyó al comienzo del rodaje que la película iba a ser uno de los mayores hits de su vida. John Heard -el papá de Kevin que murió hace poco- se la pasó quejándose todo el tiempo, Catherine O'Hara -la mamá de Kevin- esperó lo mejor sin creer demasiado en el futuro y Daniel Stern y Joe Pesci -los ladrones- exageraron sus actuaciones para divertirse pensando que "la película no iba para ningún lado". Todos estuvieron equivocados.

6. Lo peor con lo que se enfrentó el director fue el clan Culkin. El protagonista, que al momento de la filmación tenía 9 años, estaba rodeado de una familia muy complicada. Su historia de vida posterior tuvo excesos, juicios cruzados y escándalos mediáticos. Pero en el rodaje, él no fue el problema. Todos estaban admirados de su profesionalismo, a pesar de su corta edad. El drama fue su entorno y lo que ocurrió más adelante.

7. "Era mucho más joven y fui muy ingenuo de pensar que el ambiente familiar que lo rodeaba estaba bien. No sabíamos casi nada de esa familia en un comienzo. Mientras rodábamos las escenas empezamos a darnos cuenta. Las historias de las que nos enterábamos eran espeluznantes. Tomé a un chico que tenía un verdadero problema en su familia", afirmó Columbus, en una entrevista con The Guardian en 2013.

8. A pesar de esto, el ambiente de rodaje fue bueno. Joe Pesci, para intentar darle miedo a Culkin, evitó casi todo el tiempo cruzarse con él antes de las escenas. Los actores jugaron al límite con la cámara prendida. John Candy, que interpretó al líder de la banda musical que lleva a la mamá de Kevin hasta su casa, improvisó todos sus diálogos. Cuando los ladrones capturan a Kevin, Pesci le dice que le va a morder el dedo, ¡y lo hace! "Cuando me tenían agarrado del buzo, Pesci me gritó que me iba a arrancar los dedos. Durante un ensayo me mordió", contó Culkin, en un reportaje.

9. Hay otra escena mítica. Sobre el final, Kevin está por zafar de los ladrones cerca del altillo y, uno de ellos, lo agarra de la pierna para que no se escape. El nene ve a la mascota de su hermano Buzz, una tarántula, y se la pone en la cara. Durante mucho tiempo se creyó que era de mentira y que el grito fue puesto en la post producción. Nada de esto. Daniel Stern gritó como loco y la araña era real. Cuando se cumplieron los 25 años del estreno, el actor lo confirmó en un posteo en su Facebook. "La gente que me conoce siempre es curiosa sobre si la escena de la tarántula era real, si mi grito fue real, y si yo estaba asustado, loco o las dos cosas. La respuesta a las tres preguntas es 'sí'", escribió.

10. La casa de los McCallister se convirtió en una atracción turística. Construida en 1921 y ubicada en la avenida Lincoln 671 de la ciudad de Winnetka, Illinois, la mansión se transformó en una cita obligada por los fanáticos. Su cocina, la escalera principal, el sótano y la mayor parte del primer piso fueron escenarios del film. La casa en el árbol se construyó solo para la trama: una vez terminado el rodaje, se tiró abajo. En 2012, los dueños originales vendieron la propiedad en 1,58 millones de dólares.

La mansión está ubicada en Illinois

11. A Kevin le gusta el cine. Una de las escenas más clásicas es la del "chico de la pizza". Lo llama para pedir una grande de "muzzarella". Lo divertido del asunto es que, para no pagar, el nene le pasa un fragmento de un film típico del cine negro de los '50: Ángeles con almas sucias (Angels With Filthy Souls) no es real, se grabó solo para Mi pobre angelito y es hilarante.

12. Esa secuencia generó polémica hace un par de años, cuando se cumplió el cuarto de siglo de su estreno. Varios usuarios advirtieron que como la caída de un palo de luz dejó sin teléfono a Kevin -la circunstancia que lo incomunica con su familia en Francia- era imposible que pudiera llamar a la pizzería. "Esto nunca se explica. No tiene sentido más que sustentar el uso de Angels with Filthy Souls más adelante", comentó el usuario que desató el debate en Reddit. Pero otro fanático tiró una teoría que hace cerrar todo: "Siempre asumí que el árbol dañó la línea principal de toda la ciudad, pero que las llamadas locales dentro de la misma central todavía servían". ¿Quién tendrá razón?

13. Lo más disparatado que arrojó algún trasnochado por ahí fue la teoría que asegura que Elvis Presley aparece durante una escena. ¿QUÉ? Sí, que el mismísimo "Rey", que murió en 1977, es el que está detrás de la mamá de Kevin cuando, desesperada, reclama en un aeropuerto para volver a su casa. Lamentamos informarles a los difundidores de mitos que en el DVD original, dentro de los comentarios del director, Columbus lo deja clarito: "¡No es Elvis Presley!".

Atrás, de barba, el falso Elvis del que todo el mundo habló en su momento

14. Antes de empezar el guión, y con la idea en la cabeza, el guionista estaba preocupado por la verosimilitud. Pensaba que las mamás nunca iban a creer que una familia pudiera olvidarse de uno de sus hijos. Chris Columbus dejó bien en claro el talento de su colega: "John Hughes realmente pudo llenar cada uno de los posibles agujeros que había y la audiencia lo compró". Sí. Lo hizo para siempre.