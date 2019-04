S. C. Robledo, es el nombre que aparece en la portada del libro. No había tiempo para elegir un seudónimo y el original se fue a la imprenta con su nombre escondido en las iniciales. "Es que tenía vergüenza todavía", contó a DIARIO DE CUYO la joven de 16 años que acaba de editar su primer libro, una historia de literatura fantástica de 650 páginas, que mostrará en la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, invitada por el ministerio de Turismo y Cultura provincial.



Sofía empezó a escribir de niña, haciendo personajes para jugar con su hermana y su prima. Con tan sólo 10 años comenzó a rondar en su cabeza la historia que llevó al papel en El festival de los monstruos. Fueron 5 años de trabajo constante, cuando podía, sin descuidar la escuela -ahora cursa en el Colegio Central Universitario, que también ha destacado el impulso literario de su alumna-, hasta que la novela fue tomando forma, tanta, que se convertirá en una saga. "Tuve mucho tiempo para planearla", confiesa la autora más joven que se presentará en la Rural en nombre de San Juan, ella acompañará las actividades del día de la provincia en la feria, que será el 3 de mayo (ver aparte).



"El festival de los monstruos está basado en un mundo de maravillas, que no es la Tierra, los personajes son seis adolescentes de mi edad. Ocurre en un mundo donde todos tienen habilidades mágicas y hay una leyenda de un grupo de monstruos que cada vez que aparece generan un cataclismo y traen mucha destrucción. Ellos también tienen poderes especiales, los mismos que los de los protagonistas.



Ellos crecieron como humanos así que no se imaginan qué ocurrió para que ellos pudieran convertirse en esos monstruos", relata la joven sobre su libro, que fue publicado por la editorial Autores de Argentina, a través de un sistema de autoedición, es decir que se edita bajo contrato.



Su más grande influencia es el mundo de Harry Potter y por ende J.K. Rowling una gran referente, hay otros, pero ese universo mágico es lo que más atrapa a la novel autora. Al nombrar autores, no se olvida de George R.R Martin, autor de la saga Canción de hielo y fuego -que HBO llevó a la tele como Games of thrones-, pero aún sus padres no la dejan leerla.



"Cuando estaba escribiendo este libro me interesé mucho sobre la discriminación, es un tema recurrente en este libro, algo de romance, aunque no escribo mucho sobre eso (ríe) no es que no me animo, sino que como recién está empezando la saga... en las siguientes habrá algo de romance", apuntó.



Para esta inquieta adolescente, su participación en la Feria Internacional del libro será un debut doble, porque no la ha visitado antes y ahora lo hará como escritora también.



"Es algo que nunca había pensando, esta posibilidad de participar en la Feria del libro es un sueño, porque es un evento muy lindo, tantos libros y autores... me emociona mucho" comentó Sofía quien resalta que la moda de las sagas está instalada y arraigada entre los jóvenes y nombra a Los juegos del hambre y Divergente como otras que la atrapan, además de las historias que ocurren en Howgarts.



Aunque la era digital despiadadamente avanza en todos los ámbitos, esto no desalentó a Sofía a no publicar su historia en formato físico, en el tradicional libro. "Siempre preferí leer en papel, es un poco más romántico, el olor del libro, del libro nuevo, de los más viejos. El pasar la página, subrayar las partes que te gustan... quería eso. Quería tener mi libro en las manos", expresó muy segura, y su sueño se hizo realidad, porque gracias al apoyo de sus padres editó sus primeros 100 ejemplares y el mes que viene los mostrará en el evento literario más importante de la Argentina.



San Juan mostrará su patrimonio

Stand. Imagen de la maqueta del espacio que tendrá San Juan en la Feria del Libro.



La 45ta Feria Internacional del libro de Buenos Aires que tendrá lugar en la Rural de Palermo desde el próximo 25 de abril hasta el 13 de mayo; de la que nuevamente participará San Juan con un stand en el Pabellón Ocre que tendrá 92 metros cuadrados. Este año la temática será "San Juan Patrimonial", ya que se destacará a los dos sitios nombrados como Patrimonio de la humanidad por la Unesco, como son el Parque Provincial Ischigualasto y Qhapag Ñan Sistema Vial Andino (en el 2014), según confirmó a este diario el secretario de Cultura, Mario Zaguirre.



Por eso el stand hará referencia ambos: con el esqueleto de un dinosaurio a la abundancia paleontológica de la provincia y por otro, a la riqueza arqueológica de las culturas de Angualasto.



En el stand además, estarán disponibles para la venta unos 350 títulos de autores locales.



Habitualmente, la feria destina un día para cada provincia participante. El de San Juan será el 3 de mayo en la Sala José Hernández, donde siguiendo el tema elegido para esta edición, la paleontóloga del Museo de Ciencias Naturales de la UNSJ, Cecilia Apaldetti (quien encabezó el equipo que descubrió el año pasado el Ingentia prima en Caucete) presentará una línea del tiempo sobre los descubrimientos más recientes en la provincias; además será la presentación del libro "Arqueología de Angualasto: historia, ruinas y cóndores" de Teresa Michieli, doctora en historia, arqueóloga y directora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Para esa presentación se llevarán algunos objetos encontrados en el yacimiento arqueológico. También habrá danza, con un elenco dirigido por Belén Montilla.