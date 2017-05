Guitarra en mano y mostrando nuevos arreglos para esas canciones que ellos hicieron conocidas, Juan Carlos Baglietto y Jairo traen a San Juan, Historias con Voz (ver a parte).



Este espectáculo, que surgió tras el éxito en el que se convirtió su presentación en el programa Morfi (Telefe), a donde estaba invitado Jairo y él invitó a Baglietto, reúne a dos amigos, colegas, que por primera vez cantan juntos en un concierto propio, con un toque intimista y muchas anécdotas.



En una charla con DIARIO DE CUYO, estos artistas gigantes contaron cómo es el show que verán los sanjuaninos en el Teatro del Bicentenario y compartieron cómo se sienten trabajando juntos.



-¿Cómo es la dinámica sobre el escenario?



-JCB: Tocamos acompañados por trío de base, eso sirve de fantástico sostén para las guitarras de Jairo y mías. Hay mucha complicidad entre nosotros y el público. Este es un espectáculo en dúo, quiero decir que cantamos juntos todas las canciones a excepción de una que canta solo el Negro y otra que canto yo. La gente agradece profundamente la juntada y nos lo expresa en cada show.



-Jairo: Es un espectáculo en dúo, todas, salvo una cada uno. Trabajamos mucho, hay voces distintas... se empastan muy bien aunque tenemos voces diferentes en la parte tímbrica, pero nos manejamos por las mismas tonalidades. Es muy divertido para nosotros hacerlo y requiere mucha concentración.

-Vienen de distintos géneros, ¿cuál fue el punto de encuentro?



-JCB:Sin duda la canción popular, como dice el nombre del

espectáculo, "Las Historias con voz'.

Que por supuesto tiene todas las acepciones que cada uno le quiera dar.



-Jairo: Sí venimos de distintos géneros pero hay que relativizarlo un poco, en realidad yo he cantado un poco de todo, por supuesto no he cantado rock, que es de donde viene él, pero él ha cantado tango, folclore... así que es común encontrar canciones que hemos cantado los dos.

-¿Qué tuvieron en cuenta al armar el repertorio?



-JCB: Que las canciones en cuestión, fueran bellas, tuvieran hermosas melodías, que contaran historias y por sobre todas las cosas que nos representaran y emocionaran a nosotros y al público.



-Jairo: Tomamos canciones de mi repertorio, del suyo y canciones que están en el aire, que teníamos ganas de cantar los dos. Una vez que decidimos cuáles serían las canciones, que fue complicado, teníamos como 50 al principio, empezamos a desechar canciones buscando darle al espectáculo coherencia, no se trata de cantar canciones por que sí. Porque cada canción lleva a la otra de manera natural.



Hay canciones muy conocidas mías y de él, pero que suenan muy distintas a cómo han escuchado las versiones de cada uno de nosotros. Lo importante es que estamos trabajando en función de un espectáculo común partiendo de ideas de cada uno, ha sido un trabajo de ensayo muy grande. Hemos salido fortalecidos. Trabajando nos dimos cuenta que tenemos muchas más cosas en común de lo que pensábamos.

¿Recuerda cuando descubrió artísticamente a su actual compañero?



-JCB: Sí me acuerdo, debe haber sido en el año 1973 o 1974, cuando escuché por primera vez El valle y el volcán, lo cuento en el espectáculo, fue un descubrimiento que me acercó a su obra.

-Jairo: Yo vivía en Francia y el primer disco me lo trajo Roque Narvaja, que vivía en España y ahí nos juntábamos. Me gustó muchísimo, me pareció un cantante original. Tenía un lado casi teatral muy importante, las puestas eran muy distintas a las de los demás.



-¿En qué lo cambió -si lo cambió- este ciclo juntos?



-JCB: Siempre los nuevos proyectos generan una gran adrenalina, éste no es la excepción.



Como dirían los americanos este espectáculo nos obligó a salir de nuestra zona de confort, y a tener que estar muy concentrados para no irnos a la banquina. Ambos disfrutamos muchísimo de este show, y eso es una modificación importante, aunque sea momentánea.



-Jairo:El hecho de compartir el escenario. Yo nunca había compartido con otro artista. Cantar juntos en dúo la totalidad del espectáculo, eso le da particularidad... me apasionó desde el principio. El tiene muy buena predisposición, es muy buen músico y las voces surgen con naturalidad. Esta mezcla nos hace salir más fuertes todavía.

¿Una palabra que defina el proyecto conjunto?



-JCB: ¿Una sola? Amistad.

-Jairo: Es un espectáculo enriquecedor para ambos.

-¿Hay algo que admire de su actual compañero de escena?



-JCB: Admiro muchas cosas de él, por supuesto su condición de cantor, compositor y actor, pero por sobre todas las cosas la rigurosidad y profesionalismo con la que hace su trabajo. Eso no quita la pasión que le pone sobre el escenario, sino todo lo contrario.



-Jairo: lo que más admiro en él es la predisposición para el trabajo, esa manera de mirar nuestro trabajo que se complementa con varios elementos, que no es sólo el hecho de cantar, que pasa por lo visual y por supuesto por un buen repertorio. Creo que a los dos si nos mantenemos en el tiempo es justamente por eso, que supimos orientarnos bien en ese sentido, que en esto van el instinto y las buenas compañías.

¿Y algo que envidie (en un buen sentido del término) del otro?



- JCB: Que sepa hablar francés, que haya conocido a Borges, Yupanqui, Astor Piazzola, Ferrer, Mercedes Sosa... y que hace 45 años que está casado con la misma mujer, Teresa.

-Jairo: No, nada... no puedo sentir envidia!. Me parece un cantante extraordinaria, yo cambiaría el término, porque yo lo admiro mucho.

-¿Qué lo conmueve o emociona hoy, en la vida?



JCB: Muchas cosas, por supuesto no en la misma medida.La relación con mis hijos; los chicos en general; los adultos que no olvidan sus actos de inocencia; la gente con problemas graves, no como los nuestros; algunos poetas; algunos compositores; algunos músicos; la buena comida; el buen vino; el cine que cuenta historias vivibles;el ser humano mancomunado al servicio de la creación... Y podría seguir... pasa que con el correr de los años, las cosas que a uno le llegan, le llegan más. Cosa de viejo.



-Jairo: Me emociona despertarme cada día y encontrarme con la gente que quiero, tener noticias de la gente que quiero, mi familia, poder ver a mi mujer que hace muchos años que está enferma y sin embargo nos da lecciones de coraje y valentía cada día. Eso es muy importante para mí. Eso es la vida para mí, eso es lo que me da fuerzas para seguir adelante y buscar formas nuevas expresión, que es para lo que estoy hecho y para lo que he venido a la vida.



El dato

Historias con Voz. Jairo & Baglietto. A las 21.30 en el Teatro del Bicentenario. Venta de entradas: tuentrada.com, boletería del teatro de martes a viernes de 10 a 20 y día de la función desde las 17. $770, $670, $570, $465, $360.