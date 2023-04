"Si no existe, hay que crearlo", es una de las máximas de los emprendedores que bien supo aplicar un grupo de bailaoras en la provincia. Es que muchas veces, ante la posibilidad de danzar en lugares no convencionales (incluso en zonas alejadas), ya fuera convocadas por terceros o bien por interés propio, se encontraban con que no había un escenario con piso de madera, indispensable para lucir su zapateo; y entonces la presentación resultaba no ser la ideal, o bien quedaba trunca. Por eso se las ingeniaron y diseñaron un artilugio para terminar con esa limitación. ¿Qué? Un tablao flamenco móvil con iluminación y sonido que, provisto de ruedas, puede ser transportado por un auto. Con esa idea primigenia llegaron al programa Mujeres+3 (ver aparte) donde el horizonte se abrió mucho más: superando la propuesta original, pensaron en un escenario-teatro móvil que sirviera no sólo para llevar su danza flamenca adonde quisieran, sino también para ponerlo a disposición de la comunidad artística local, para todo espectáculo que se adapte a las características propias de esta propuesta. Así nació el "Carro del arte", como llamaron a este dispositivo -de momento único en su tipo en San Juan-, fruto de la inquietud de María de los Ángeles "Cuky" Maestro y Ale Minet, a quienes se unieron en esta "aventura" sus colegas María Fernanda de la Vega y Florencia Tejada, cuatro jóvenes artistas que apostaron de lleno a esta iniciativa.

"Cuando salió la convocatoria de Mujeres+3 emprendimos junto a Cuky la idea de armar un escenario-teatro móvil y poder ampliar la idea primera a un carro del arte que cumpla ese mismo objetivo. Gracias al programa pudimos concretar este proyecto, que ya abrió la convocatoria para poder girar con diferentes espectáculos para públicos diversos", dijo a DIARIO DE CUYO Minet acerca del escenario, que desplegado va desde los 2 a 6 m de ancho por 2 m, de profundidad y cuenta con dos niveles de altura: uno de 30 cm y otro de 70 cm. Además tiene sonido hasta 12 canales, micrófonos y parlantes -"tranquilamente para una banda estándar", comentó- y luces para dar ambiente (4 par led). Con capacidad para hasta ocho personas, el escenario (cuyo simple montaje muestran a través de un video publicado en sus redes) se puede armar en un interior o al aire libre.

El disparador del "carro del arte" fue justamente un carro que tenía el papá de Cuky -Raúl Maestro, quien integró la Sinfónica de la UNSJ-, que estaba sin uso.

"Mi papá falleció hace 10 años y el carro estaba en lo de una vecina. Antes se usaba para llevar melones desde San Juan y traer pescado del Paraná, Entre Ríos, porque mi familia es de allá. Fue en la época del 2001, para llevar la crisis, porque mi papá era músico y el suyo era el único sueldo que entraba a la familia", contó Cuky. "Mientras recibíamos la capacitación del programa, abrimos más el panorama. Y cuando ya tuvimos el crédito, comenzamos a arreglarlo y adaptarlo como carro del arte, abierto a la comunidad, para llevar a espectáculos artísticos a zonas alejadas o que no tienen acceso", agregó la bailaora, que confesó que si bien no llegaron a cubrir todos los gastos, fue una gran ayuda y el comienzo necesario.

"Compramos material para afirmar el carro, cambiamos ruedas, dejamos lista la parte lumínica y otras herramientas necesarias. Aparte fue lo de la lona y demás... bueno, estamos viendo ahora la posibilidad de obtener un subsidio, porque otro préstamo se haría muy pesado", contó Maestro.

Aún sin estrenar -esperan que llegue un módulo para conectarlo con el auto que lo transportará- sin embargo ya hay una lista de títulos esperando su turno, fruto de una convocatoria que abrieron y que, para alegría de todas, resultó muy exitosa: en apenas un par de días tuvieron más de una docena de aspirantes. Además, el cuarteto resultó ganador de "Emprender en diversidad", que les otorgará un subsidio para llevar espectáculos de la comunidad LGBT. "Por ese lado vamos a hacer flamenco drag, estamos esperando que se acredite para empezar a trabajar en eso", adelantó entusiasmada Maestro.

Tal como explicaron, hay en principio dos modalidades para su uso. En una las bailaoras actúan -podría decirse- como productoras. Si alguien necesita un show, un empresario por ejemplo, se comunica con ellas y les comenta lo que quiere (una banda de música, un show de stand up, un grupo de danza, por ejemplo). Entonces arman el espectáculo y con escenario y todo se lo llevan adonde diga; haciéndose ellas cargo del pago a los artistas. "Seríamos una suerte de intermediario entre contratante y artistas. Nosotras los contratamos y la intención es pagarles a los artistas apenas termine el evento, sin que tengan que esperar", precisó Cuky. Y la otra forma es que los artistas contraten solamente el carro del arte. "Igual estamos abiertas a lo que los artistas e interesados tengan para proponernos", destacó.

"Sí hay en San Juan artistas callejeros, obviamente, y también artistas que son itinerantes o que van a comunidades alejadas, pero tengo entendido que no hay hoy un escenario móvil de este tipo. En media hora se arma, con la iluminación y sonido. La verdad es que es un golazo por la facilidad de armado, de desarmado y por la posibilidad de traslado que tiene, prácticamente a cualquier parte. Ha pegado muchísimo, hay mucha expectativa, la gente pregunta... Es una nueva opción de poder hacer arte en la calle, pero en un escenario", añadió Maestro sobre esta nueva y atractiva posibilidad que se suma al ambiente artístico de San Juan.

El programa

Mujeres+3 está destinado a las mujeres sanjuaninas que tengan su propio emprendimiento, apostando a la generación de autoempleo. El programa busca generar capacidades empresariales, brindando conocimientos y acompañamiento técnico-profesional. Cuenta con un proceso de tutorías, mentorías, capacitaciones y financiamiento (crédito).

DATO

Los interesados pueden comunicarse vía Instagram con carrodelarte.sj o bien al teléfono 2644050095.