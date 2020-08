En los últimos años, la opción de ver un recital o un concierto por vía remota se fue desarrollando como una opción novedosa y hasta por momentos algo experimental. Pero con la llegada de la pandemia, se constituyó como la principal forma de expresión y comunicación de casi todos los músicos en el mundo. El streaming se ganó su lugar entre las salidas posibles de los artistas dado que todavía faltará mucho tiempo para regresar a los escenarios y más aún, a los espectáculos en vivo con público presente.



Ante la adversidad, las herramientas tecnológicas y digitales se convirtieron en las fuerzas aliadas con mucho potencial. Pero como siempre, a la hora de trabajar y ponerlas en práctica, no se debe olvidar lo esencial para un músico: el mensaje o el hecho artístico que propone comunicar. Así, en esta idea, el Movimiento de Música para Niñas y Niños (Momusi) y Circuitos Musicales, el programa de extensión universitaria de Industrias Creativas de la UNSJ, organizan un encuentro de capacitación Introducción a la Producción Musical y el Streaming, a cargo del músico y docente Gonzalo Ilutovich, más conocido como Gonza Universo. Será en dos instancias, una charla introductoria para estudiantes y músicos avanzados y otra para el público en general, con participación libre y gratuita. El curso se realizará vía Zoom y se necesitará acceder por Instagram a @gonzauniverso y con la inscripción mediante formulario digital, cuyo link se difundirá por @circuitosmusicalesok; y por los sitios respectivos de Circuitos Musicales y Momusi San Juan en Facebook y Youtube. La master class está prevista para el próximo sábado 22 de agosto a partir de las 15hs.



En comunicación directa con Gonza Universo para DIARIO DE CUYO, el artista sonoro, productor y cantautor, explicó las claves esenciales a la hora de realizar una producción de calidad profesional para transmitir online, una tendencia que se va afianzando por estos días: "La idea de enseñar esto es por la situación que estamos viviendo actualmente. Con docentes y alumnos de música de San Juan venimos trabajando en la relación en la grabación musical, ahora vimos oportuno tratar de abocarnos a lo sonoro y a la tecnología para hacer registros y transmisiones", contó Gonzalo que además es Licenciado en Artes Electrónicas y Técnico en Producción Sonovisual por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Como no tiene una teoría o un esquema escrito de manera rígida, sí entiende a su criterio los principios por los cuales son necesarios regirse a la hora de hacer una producción óptima. Lo primero es: "Tener conocimiento sobre el fenómeno físico del sonido, comprender su comportamiento en un recinto o sala cerrada. Algunos músicos pueden contar con un estudio, pero otros, la habitación de su casa, entonces, saber elegir el espacio adecuado de acuerdo a lo acústico, ayuda mucho para empezar a resolver los problemas que van apareciendo en una grabación audiovisual". Segundo, lo tecnológico es clave: "Saber grabar sonido y reproducirlo, mientras más sepamos cómo funcionan los procesos técnicos, se conseguirán mejores resultados". No obstante, la cuestión por lograr el hecho artístico, conmover o emular el clima de ida y vuelta con el espectador mediado por una pantalla, no es sencillo de lograr: "Ahí está el gran desafío. Pero tengo más preguntas que certezas (dijo entre risas) en ese sentido. Creo que hay que concentrarse en lo que se quiere expresar. Por lo tanto, los equipos técnicos de grabación y reproducción deben estar sujetos en función de lo que queremos comunicar como artistas". Lo que sostuvo el profesor y cantautor, que lo fundamental está en el mensaje, en el cómo se lo dice, luego lo tecnológico acompañará a que se transmita de la mejor manera posible: "Si la propuesta o el contenido musical no es bueno o no interesa a nadie, la tecnología no solucionará nada. Para sacar una linda canción, no es necesaria la mejor guitarra de alta gama o de última generación", sentenció.

"El conocimiento se hace entre todos"

- ¿Cuánto juega en lo emocional el hecho de abrir la intimidad personal en una pantalla?

- Es complejo. Cuento lo que viví en participar en peñas virtuales o teleconferencias. La verdad, fue emocionante experimentarlo y ver en el otro lado un sentido de comunidad, de encontrarse en lo colectivo a partir de la música. Fue revelador para mí en esta circunstancia de la pandemia que a todos nos puso en un lugar incómodo y hay que afrontarlo buscando la forma de seguir haciendo lo que nos hace bien. Esas experiencias virtuales fueron enriquecedoras.





- ¿Por qué nace esa necesidad de hacer docencia con ello?

- Siempre tuve el espíritu de compartir lo que sé. El conocimiento se hace entre todos. Constantemente estoy aprendiendo algo y lo pongo en práctica en mis clases en la Universidad Nacional de La Matanza, en la Universidad de Palermo y en la Escuela de Música Contemporánea. Hago que sean un espacio de conocimiento donde nadie es dueño de ello. La tecnología está en constante desarrollo y es inabarcable todo lo que viene saliendo. Entonces, entre los alumnos generamos un mismo interés y nos ponemos de acuerdo en intercambiar y construir conocimiento nuevo.



- ¿Una correcta puesta en escena es importante?



- Sin duda, hay que llegar al otro en cuanto a imagen. Tener una buena iluminación, qué es lo que mostramos y si eso tiene que ver con la obra que queremos transmitir, resultarán enormes herramientas. Es interesante poder contar con un presentador o saber interactuar con la cámara, para pensar en función del contenido del artista, con el perfil que se tenga y con lo que lo identifica.