Con esta película se retira Robert Redford de la industria del cine. La película está basada en la historia real de Forrest Tucker, un ladrón que a sus 70 años se escapa de San Quentin y realiza una serie de robos que confundieron a las autoridades y maravillaron al público.

Título: Un ladron con estilo

Título original: The Old Man & the Gun

Dirección: David Lowery.

Actores: Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek.

Actores secundarios: Danny Glover, Tom Waits.

Género: Drama, Comedia.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 93 Minutos

Calificación: Apta mayores de 13 años

Play Cinema

2D Subt: 21.30 - 23.15. Viernes y sábado trasnoche: 01.00.

CPM

2D Cast: 15.15 - 21.05