FOTO DANIEL ARIAS



Inmerso en el universo de la danza con una importante carrera de bailarín profesional desde hace 35 años, el estadounidense Ray Sullivan arribó a San Juan para capacitar y transmitir su propio método denominado como Técnica Sullivan de Movimiento Contemporáneo a los bailarines locales e impartir conocimientos sobre danza tango a quienes tengan conocimientos de la misma.



El destacado artista, aclamado y premiado internacionalmente, dialogó con DIARIO DE CUYO sobre el momento en el que descubrió el 2x4, la magia que despiertan las milongas en él, sus proyectos internacionales con esta disciplina y el Tango Queer.



Y en medio de la entrevista, su castellano es perfecto. Según explicó Sullivan, logró profundizar en el acento al aterrizar en Buenos Aires para ser parte del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín junto al prestigioso Oscar Araiz y actuar en el espectáculo Kuarahy como solista invitado junto a las estrellas Julio Bocca y Eleonora Cassano en el Luna Park (2017). Más tarde, se desempeñó entre Argentina, Chile y Miami, razón por la cual, pudo perfeccionar aún más el idioma.



"En los '90, cuando llegué a Buenos Aires, no hablaba nada el castellano, no conocía a nadie. Entonces, una de mis compañeras del ballet me dijo que porqué no iba a una milonga. Yo tenía 23 años de edad y la acompañé. De ahí en más, no dejé nunca de ir, desde hace 30 años", evocó acerca de su primera experiencia, advirtiendo que es la "cuestión social" de las milongas lo que le causa fascinación más que "lo escénico".



"Donde yo esté en el mundo trabajando con un ballet, siempre busco una milonga local y tomo una copa de vino y bailo. Así conozco a la gente del lugar", sostuvo el maestro que, en sus más de 15 días en la provincia, tuvo la oportunidad de asistir a la milonga El Chamuyo que tiene su sede en el Sirio Libanés.



De esta manera, además de representar variados roles en la Compañía de danza Contemporánea de Miami -de la que fue el director artístico fundador desde el 2000 hasta el 2015-, se decidió a formar su primer grupo de Tango Queer en Miami "para trabajar con la Comunidad LGBTQ" en 2004. Ese proyecto se concretó formalmente en 2015, bajo el nombre Tango Out. Y, en la actualidad, Sullivan es su director artístico. A partir de esta iniciativa, él comenzó a girar por distintas ciudades del mundo como los festivales de París y Berlín.



"Este movimiento nació tarde en los 90" en Buenos Aires y Alemania, simultáneamente, así empezó a tener nombre. Sin embargo, no era bien visto en aquella época, no pasaba que dos personas del mismo género bailaran tango juntas, no se podía. En mi juventud, también me enfrenté a discriminaciones por eso, claro. Por eso digo que los cambios que estamos viviendo como sociedad en el mundo entero son súper importantes y corresponden, como director siempre incluyo personas no binarias en escena", recalcó Ray, haciendo foco en la evolución de este estilo y de la danza en general.



Responsable de coreografiar 52 estrenos mundiales en Norteamérica, Sudamérica y Europa, para Raymond -tal es su verdadero nombre- esta es su segunda vez en la provincia y está contento de trabajar como couch en la sala "espectacular" del Teatro del Bicentenario, el cual no existía en aquella oportunidad.



Además, el coreógrafo está satisfecho con el nivel encontrado hasta el momento en los artistas a los que le tocó acompañar en su perfeccionamiento.



"Encontré a bailarines con mucha disposición y mucho hambre, todos tienen mucho que ofrecer, han sido totalmente plenos conmigo y agradezco que sean artistas con algo que decir. Si podemos ayudar a los jóvenes como plataforma para ser escuchados, creo que estamos bien encaminados. Sobre todo, en el mundo de hoy, es importante que los jóvenes tengan hambre porque hay que realmente conocer no solamente tu cuerpo, sino tu entorno. El mundo es duro por todo lo que está pasando, si no hay hambre es difícil mantener el enfoque, sin el hambre la técnica queda muerta. Pero siempre está la búsqueda entre la pasión y la técnica, ambos van de la mano", explicó el bailarín que, en su juventud, se presentó con Paul Hall Contemporary Dance Theater Company, entre otras actividades.



Hoy, a sus 52 años, quien en su extenso currículum guarda múltiples galardones y reconocimientos, subrayó que "es súper valioso" que los jóvenes defiendan sus derechos.



"Ellos deben entender que tienen derecho a identificarse como realmente son, tanto en el ballet como la danza contemporánea y el tango.



El ser humano tiene derecho a expresarse y no reprimirse", afirmó el también Licenciado en Bellas Artes en danza -egresado de la Ball State University of New York en Purchase-, cuya última masterclass será dedicada al tango, el martes próximo, en la sala de marcación del TB.





Para saber más

Además de una clase que ofreció el 16, la residencia coreográfica que Sullivan se encuentra dictando para bailarines y bailarinas de San Juan clásica y contemporánea. A partir de esta experiencia se abrirá un marco de colaboración con el Teatro del Bicentenario, con el objetivo de desarrollar proyectos educativos, coreográficos y creativos que articulen con el Programa de Formación y Desarrollo del TB. La finalización será con una muestra este martes a las 15.30 en el hall del complejo con el estreno en la provincia de su obra Acariciame, escrita durante su estadía en la provincia, con música de Chavela Vargas, con ingreso gratuito. Luego, de 18 a 19.30 será la hora del tango para bailarines con conocimiento en técnica de nivel intermedio y avanzado, gratis con cupo limitado.