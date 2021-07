(FOTO MARCOS URISA)

Interludio nació en diciembre de 2014 con la intención de realizar un cruce de disciplinas artísticas tomando como punto de partida la obra que Carlos Floritt Servetti compuso en 2001 en memoria de su padre que había fallecido el año anterior. Con tonalidades renovadas, esta mixtura creativa prepara su regreso a 7 años de aquel episodio, ahora de la mano de las pintoras Sonia Parisí y Esther Hassen, Floritt, el arquitecto Eduardo Portillo y Marian Abraham en danza. La inauguración será el próximo viernes 6 de agosto en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) que depende de la Secretaría de Cultura, Turismo y Educación del Municipio de la Capital, con artistas que de manera presencial se vieron las caras por primera vez para la foto con DIARIO DE CUYO, ayer a la tarde. Además, para esta producción, se sumará la pareja de baile conformada por Jonatan Páez y Melina Sosa, del Ballet San Juan Nuestro Tiempo, que dirige Gerardo Lecich.



Convocada por la Municipalidad para exponer sus creaciones, a Sonia Parisí se le ocurrió reactivar la iniciativa como una retrospectiva de aquella puesta bajo el nombre "7 años de Interludio' y una nueva temática de música, danza y artes visuales con el trabajo curatorial de Portillo y textos de autores reconocidos como Jorge Luis Borges, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni y Mario Benedetti, entre otros.



"Me invitaron a exponer y por la pandemia misma que es un paréntesis, un interludio en sí mismo, un suspenso, me pareció más rico convocar al grupo a volver a poner en escena esta propuesta como una manera de reflexionar sobre estos paréntesis que representa la vida, que trae pandemias, melancolías, el estar y no poder verse, el tenerse y no...', expresó Parisí en su primera exposición de manera presencial, sobre el proyecto "transdisciplinar' que revivirá dentro de 10 días con el eje puesto en la "cualidad escurridiza del agua' a modo de metáfora de "este interludio que es la vida' .



"Somos dos las pintoras con el foco puesto en generar un contrapunto estilístico', agregó la hacedora que para esta oportunidad presentará una serie de 22 piezas figurativas compuestas por imágenes oníricas en técnica mixta a partir de la acuarela, para generar un diálogo con 18 acuarelas abstractas de Hassen.



"Fue una experiencia muy linda que compartí con Sonia, la cual fue mi profesora y ahora una gran amiga. Continuar con Interludio también despierta el deseo de continuar con la pintura, los momentos con la pintura son para mí extraordinarios', dijo por su parte Esther entusiasmada por la idea para la que recibió el llamado de Parisí al igual que el resto del equipo que aceptó ser parte de la apuesta.



Evocando la primera edición en la que representó coreográficamente las melodías de Floritt, Marian Abraham recordó que en esa oportunidad actuó como bailarina junto a Fernando Muñoz y que ahora optó involucrarse como coreógrafa y directora dentro del grupo.



"Hoy, desde otro lado, observé las obras de arte que se expondrán y decidí pensar en el agua como uno de los elementos naturales. Para eso invité a dos compañeros para expresar que siempre para construir necesito del otro, sin ser el otro. Estamos creando e investigando para transmitir nuestro mensaje al público. Muchas veces el cuerpo habla y el mensaje puede llegar más que un montón de palabras', manifestó la bailarina que eligió plasmar los colores en la vestimenta de los bailarines para jugar también con el aire, la tierra y el fuego en un trabajo pensado en coherencia propositiva.



Por su parte, respecto a las notas de la pieza para cuerda sola que le da nombre a la puesta, Floritt rememoró emocionado que tuvo varias representaciones desde su estreno en Uruguay en 2003 hasta su llegada al Auditorio Juan Victoria en 2011 bajo la batuta del fallecido maestro estadounidense Jeff Manookian entre otros conciertos. "Luego vino a formar parte de la oferta interdisciplinaria Interludio, pintura, música y danza, que lugo se repitió en marzo de 2015 al levantarse la muestra. Después no se volvió a representar de esa manera y estoy muy feliz', puntualizó el músico y también profesor en referencia a la función colectiva que en el ensamble original contó con la Lic. en Artes Visuales, Fabiana Zito.



"Es inquietante, estoy nerviosa. Es la primera vez en este contexto de pandemia, es tan diferente. La idea de todos es reflexionar provocar al espectador para que dé rienda suelta a su imaginación', remarcó Parisí esperando con afán esta reposición que podrá visitarse hasta el 31 de agosto e incluirá visitas guiadas con la proyección de la performance de los bailarines que será filmada el día de la apertura.



