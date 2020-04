Placas, nominados, desafíos, fulminantes, complot, sanciones... son términos propios del exitoso reality de licencia internacional como es Gran Hermano. Hoy, volver a escucharlas es como un viaje en el tiempo -porque la última vez que se emitió en la pantalla fue en 2016 por América- y en boca de sanjuaninos es todavía más curioso. No es que estrena la casa más famosa -impensada en plena pandemia- sino que un grupo de amigos decidió poner el pecho a la cuarentena jugando su propia versión del programa de manera virtual, a través Whatsapp e Instagram. Comenzaron en los primeros días del aislamiento, como un modo de hacerlo más ágil y entretenido; además porque son amigos de esos que se juntan siempre, de salir a tomar mate al parque, de asados y de cumpleaños. Tienen entre 25 y 30 años, empezaron siendo 16 y hoy son 6 tras la eliminación doble que tuvo lugar anoche, al cierre de esta edición, donde sus seguidores en Instagram, decidirían quien quedaba afuera.



En este reality no se puede mirar las horas ociosas de los participantes, ni verlos bañándose, ni comiendo, sino una serie de divertidos desafíos en Tik tok o juegos que pedidos de "Gran Hermano" y que comparten en el perfil @realityvirtualok donde tienen unos 600 seguidores y para esta nueva placa, 200 votos.



"Al ser amigos no hay cosas forzadas" comentó a DIARIO DE CUYO Paulo Pizzaro, quien hace las veces de Gran Hermano y también conductor, que contó cómo son las reglas de este juego del que hasta ayer a la tarde participaban Dario Grimal, Exequiel Martínez, Eugenia Martín, Matías Gallo, Diego Tapia, Martín Agudo, Dai Diaz y Facundo Páez.



"Organizo un juego por cada nominación. Donde hay 3 ganadores, que ganan Inmunidad, Voto doble y Resta 2 puntos. Los juegos se hacen por el grupo de Whatsapp y alguno de ellos fueron canciones de película; sopa de letras, palabras desordenadas, encuentra la diferencia o adivinanzas" contó Paulo que se toma en serio su rol de conductor y para cada gala se viste para la ocasión. "Trato de seguir mi propia línea para conducir, cada vez aportando algo más" dice cuando se le pregunta si se inspira en la intriga de Jorge Rial o quizás en la emoción de Solita Silveyra. Pero además cuenta que fueron produciendo cada más los envíos. "En el primer video salgo yo, en modo selfie, después me fui soltando y ahora tenemos 'una pantalla', salgo de pie hablando un poco más, cambio de look en todas las galas; hay placas de los nominados y tenemos tres temas, el presentación, uno en el que transcurre la gala y el de eliminación".



En placa estuvieron toda la semana Gallo, Diego, Eugenia y Dario y dos quedaron eliminados en la gala que se hizo ayer a las 22.30. En la red, los participantes también hacen campaña para conseguir votos y cuelgan sus videos hablando como en el confesionario, ese espacio donde nos acostumbramos a ver a los participantes del programa original rompiendo en llanto, pidiendo cosas disparatadas o diciendo por quién votan. En este juego, también se escuchan disparatas pedidos a GH. Además, uno de los chicos, Martín Gallo, tiene su club de fans, que pesa a la hora de permitirle salir de placa y continuar en camino hacia la meta (que será una cena para el ganador, pagada entre todos). "Tengo 29 años, soy licenciado en Gestión ambiental, soy DT de Fútbol, hago pesas y soy el soltero del grupo" se presenta el popular participante que coincide con sus compañeros que la ocurrencia es una forma "pasarla entre amigos y entretener".



La votación llega luego de repartir la inmunidad, el voto doble y el resta 2, se hace la nominación y los votos son recibidos por el conductor por privado. Tienen que nominar a 2 participantes cada uno y como en el programa original, dos votos para el primero y uno para el segundo. También se habilita la espontánea, que da 4 votos al primero 2 al segundo.



Si bien la mayor parte del juego se realiza por Whatsapp, incorporan cada vez más contenidos en Instragram donde los seguidores van aumentando, muchos son amigos, pero otros son completos desconocidos que se prenden en la conversaciones o en los juegos en vivo (como un bingo) con estos chicos que hicieron el paralelismo del encierro del GH con la cuarentena, claramente también porque la mayoría era seguidor del programa y con ese bagaje,ahora, dan rienda suelta a sus estrategias y personalidades para subsistir en este reality con sello local y atravesado por el coronavirus.

Paulo Pizarro/conductor

"Nos encanta la idea que la gente se cope y se vaya prendiendo a participar de las encuestas, los videos y los vivos. Tratamos de hacer más llevadera la cuarentena y salir del tema. Ya que la gente está saturada de información. Nosotros también encontramos una manera de pasar el tiempo. Varios nos preguntan si haremos otro y si pueden participar".

Martín Gallo/participante

"He sido el que más he estado en placa, siempre me mandan porque soy medio molesto. Pero siempre quedo y por un porcentaje amplio, pese que he tenido competidores buenos y más queribles que yo. Eso es por gracias al club de fans, 'las Pío pio de Mati', lo creó una amiga mía en el sur y su hermana, ellas saben de redes y fueron sumando gente de otras provincias".

Diego Tapia/participante

"No había estado nominado. Pasé de tener cero votos a tener varios y a estar por irme. Es muy loco. Quizás los chicos han decido enviarme a placa por una estrategia o algo, pasé de estar bien con todo el grupo, a tener muchos votos y convertirme en un enemigo al que quieren sacar. Básicamente me siento traicionado. Si me voy es un bajón".