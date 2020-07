Hace 35 años, el 13 de julio de 1985, quedó instaurado el Día Mundial del Rock, a raíz de uno de los mayores espectáculos modernos que convocó al mayor número de solistas y grupos en los escenarios de nueve ciudades y de manera simultánea: el Live Aid. Fue un megashow creado por Bob Geldof (cantante de The Boomtown Rats) con fines humanitarios para recaudar dinero en una campaña contra la hambruna en dos países africanos: Somalia y Etiopía. Aunque Londres (Estadio Wembley) y Filadelfia (Estadio JFK) fueron los escenarios principales, el festival tuvo espacios alternos en Austria, Australia, Dinamarca, Alemania, Japón, Rusia y Yugoslavia. Entre los que actuaron en Filadelfia fueron Joan Baez, Billy Ocean, Rick Springfield, REO Speedwagon, Judas Priest, Bryan Adams, The Beach Boys, Carlos Santana con Pat Metheny, Eric Clapton, Phil Collins (viajó en Concorde ese mismo día), Black Sabbath (con Ozzy Osbourne en retirada), Duran Duran, The Rolling Stones (en temas compartidos), Tina Turner, Bob Dylan y Led Zeppelin, que según la crítica y los propios músicos de la banda, fue uno de los peores conciertos ejecutados. En Wembley, los más conocidos fueron Status Quo, The Boomtown Rats, Ultravox, Sting, Phil Collins, U2, Dire Straits, Queen, David Bowie, The Who, Elton John, Paul McCartney y el cierre con Band Aid (todos los artistas unidos). Los grandes ausentes fueron Michael Jackson, Prince, Bruce Springsteen y AC/DC, quienes tuvieron motivos personales y políticos para no participar. En el balance, el Live Aid fue un éxito comercial y artístico que logró recaudar unas 150 millones de libras esterlinas. El impacto que tuvo fue a escala global pues se estima que fue visto por alrededor de tres mil millones de personas en todo el mundo en 72 países. Sin embargo, mirándolo en el presente, no erradicó la hambruna de Etiopía y tampoco la campaña fue efectiva. De hecho, hubo mucha polémica y las sospechas que parte de la ayuda económica fue utilizada por el gobierno etíope para comprar armas, y haber efectuado una limpieza étnica en su país.



DATO

Acto final en Wembley. Bob Geldof invitó a escena a todos los artistas (en la foto aparecen McCartney, Bono, Freddie Mercury, David Bowie y George Michael) con la canción insignia del Live Aid: "Do They Know It's Christmas?" ante 85 mil almas.



Andrés de Lara - Batero



"El rock hizo una explosión para manifestarse y en los años 80. Creo que evolucionó como disciplina, como profesión, tanto desde los ensayos a las producciones. Incluso en lo tecnológico, en ese sentido, se dio un paso muy fuerte, hay buenos instrumentos, equipos y estudios. Hoy, se puede practicar mejor, hay más información sobre estilos para aprender. Hay más grupos, hay más libertad creativa. No creo que el mercado haya hecho perder la calidad. Hay más diversidad, según el ojo que lo mire. Hay fusión de rock y jazz y música latina. Eso es muy importante ahora. En mi visión personal, los chicos de hoy hacen lo que tienen ganas de hacer y eso está muy bueno".



Marcelo Posleman - Guitarrista



"Sinceramente, puede que haya cosas interesantes y emergentes en el rock actual. Pero al haberse diversificado tanto los géneros musicales y ganaron terreno otros estilos, creo que el rock puro de otras épocas quedó relegado a pocas bandas de culto. Lamentablemente, hay aspectos culturales y comerciales, que han influido en esto, desde la armonía, la creatividad y complejidad de la composición, las expresiones ahora son más simples. Con tres acordes ya se saca un hit. En aquellos años, había canciones complejas y elaboradas. Hoy el negocio de la música y las mismas bandas van en función de las necesidades de un mercado. Hoy, vende lo que se consume".



Miguel Domeneghini - Batero y percusionista



"Live Aid fue un concierto hermoso con un buen fin, pero no creo que fue el comienzo ni el final del rock. Woodstock en 1969 ese sí fue fundacional con una filosofía detrás: el pacifismo y juntaron 400 mil personas. Pero los que marcaron el hito fueron Los Beatles. Desde lo musical y lo estético, ellos fueron las bases de lo que vino después con Led Zeppelin y Deep Purple, Yes y Genesis. El rock siempre fue contestatario ante el hambre, la guerra, las injusticias y peleaba por un mundo mejor. Hoy soy pesimista porque se perdió la fuerza de la rebeldía que originó al movimiento, salvando honrosas excepciones. El rock perdió esa contracultura, el 'no a la tranza' que militó Spinetta, ante una sociedad de consumo y un mundo globalizado".





Jorge Quiroga - Guitarrista



"Cambió mucho la forma de crear, de componer y grabar. Nosotros aprendíamos casi a tocar de oído, trabajábamos muchas horas de ensayo, cinco días por semana antes de dar un show. Esa etapa del rock del 70 y el 80 fue maravillosa. No diría que bajó el nivel creativo, hay muchas bandas admirables, algo que me impactó mucho fue Rock en las Plazas. En ese momento me sorprendí cuando conocí más de 140 bandas sanjuaninas. Eso demostró la potencia que tienen los jóvenes. El rock es una mirada revolucionaria que busca cambiarlo todo. Es profundo, porque la filosofía rockera nos transformó la vida misma. Desde lo musical y lo conceptual, creo que eso se sigue manteniendo".