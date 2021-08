A partir de mañana y hasta el domingo las músicas del mundo resonarán en Corea del Sur. Será cuando corra el telón el Festival ACC World Music del país asiático, donde habrá un homenaje por los 100 años del nacimiento de Ástor Piazzolla. Y en ese marco se recorta la actuación de un músico y compositor sanjuanino: el bandoneonista Juan Pablo Jofré, invitado a ser parte del tributo y quien junto a un quinteto coreano interpretará dos movimientos de Las estaciones porteñas, Otoño porteño y Verano porteño. Pero además llevará al gran festival -que podrá verse por Youtube de manera gratuita- dos temas de su autoría que comulgan con el llamado "Nuevo Tango": Sweet Dreams y Universe. Jofré, quien hace muchos años hizo pie en Estados Unidos, no es nuevo en estas tierras donde ha realizado ya numerosas presentaciones; y tampoco en este Festival, cuya grilla integró el año pasado, cuando tocó obras originales suyas en formato de música de cámara.



"Siempre es un orgullo poder representar a tu país", dijo en charla con DIARIO DE CUYO el artista, recién llegado a Corea del Sur. Ser convocado para tributar a Piazzolla es un honor para el músico, aunque no le resulte fácil elegir apenas dos o tres temas de su repertorio para un show, ya que "todas las piezas de Piazzolla son maravillosas y uno siempre descubre cosas nuevas cuando las toca", señaló. "Cuando yo toco Piazzolla toco con el corazón, trato de escucharlo a él para aprender de su manera de tocar. Y cuando toco mi música, lo mismo, toco con el corazón, le pongo todas mis vivencias. Uno cuando toca está pensando en todo lo vivido... Siempre me sentí con mucha suerte de haber nacido en San Juan, porque las cosas que viví ahí son cosas muy hermosas que se transfieren al arte", expresó. Es que en paralelo, Jofré valora el espacio, cada vez más notable, que se abre a sus composiciones en distintos lugares del mundo. "Lo mío no es un concierto de tango, es un estilo nuevo, una música nueva que tiene raíces en el tango. Y es lindo subirse a un escenario y poder representar a tu país, a tu cultura, también haciendo cosas originales y propias", señaló el bandoneonista. "El 99% de todas las presentaciones son con música mía, es a lo que más me estoy dedicando, a la composición", agregó.

En ese tren, Jofré reconoce que los festivales han sido una gran plataforma de difusión de su obra y también una puerta de entrada a los distintos continentes.



"Todos los festivales son una ventana que se abre. Hay muchos músicos y directores de otros festivales que se interesan y seleccionan proyectos que les llaman la atención y se abren futuros proyectos, con ellos o con los mismos colegas. Eso es lo lindo de estos encuentros", destacó Jofré, que viene de ser parte de dos, en Nueva York (Artpark) y en Virginia (Staunton Music Festival), y se prepara para otra tanda más de actuaciones. En su agenda ya figuran presentaciones en Miami, con la Symphony of the Americas; en el Festival de San Antonio, Texas; y en Corea del Sur. Y el año que viene estrenará su Concierto de chelo y bandoneón con la Filarmónica Nacional de Hungría -encargo del MUPA y del productor Ted Viviani para el famoso chelista István Várdai-; y su Concierto para violín y bandoneón con la Sinfónica de New Jersey (que también hará con la Symphony Silicon Valley, de California).



Hoy por hoy todavía es complicado tomar un avión para cumplir con esos compromisos. "Es muy difícil viajar en estos tiempos, hay que hacerse muchos tests y llenar muchos formularios antes, hay largas esperas y uno siempre está rogando que el test de negativo, porque tiene que hacerse tres días antes de subir al avión y si da positivo se cancela todo", relató. Sin embargo, poco a poco se va reactivando el circuito internacional y Jofré espera poder volver a viajar como hace dos años, en algún momento. Mientras tanto, se presenta en los escenarios que poco a poco van encendiendo sus luces, sin más expectativas que disfrutarlos.



"No, no tengo expectativas, sólo la mejor predisposición para hacer buena música y pasarla bien. No es que uno está esperando algo, lo que tanga que pasar va a pasar; y más que estar esperando algo, más que esperar cosas buenas, creo que hay que enfocarse en hacer las cosas bien, con amor; y disfrutar cada momento. Si no se disfruta no tiene ningún sentido", definió el artista, quien, mientras todo intenta volver a la normalidad, aprovecha el tiempo libre para trabajar puertas adentro y para pasar buenos momentos junto a su mujer y su hijita.



"Con esta pandemia han pasado cosas terribles y mi corazón siempre está pensando en esa gente... es un tema delicado. En mi caso, tuvo sus altos y bajos con el trabajo, como le pasó a todo el mundo; pero la lección personal que saco es disfrutar de cada momento, porque no sabe uno cuándo las cosas se terminan. Hacer las cosas bien y no perder el tiempo", concluyó.

El Festival



El Festival ACC World Music se desarrollará en Corea del Sur del 20 al 22 de agosto. Organizado por el Asia Culture Center (ACC) en la ciudad de Gwangju, se podrá ver por streaming desde cualquier lugar del mundo de manera gratuita por Youtube. Tiene el espíritu de reinterpretar la llamada World Music a través de colaboraciones entre músicos coreanos y extranjeros, de varios géneros. "En el marco de la pandemia es complicado que músicos extranjeros se trasladen para participar en festivales. Sin embargo, hemos logrado una grilla destacada con colaboraciones creativas que esperamos entusiasme y revitalice al público alrededor del mundo", dijo Heo Yoonjeong, director artístico del festival.