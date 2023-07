Esta noche será crucial para probar en público lo que mostrarán en un certamen nacional. El Centro Conte Grand será hoy el escenario de Shadows, un grupo de dance cover K-pop que representará a San Juan el sábado 15 en el Korea Fest que se realizará en Tecnópolis. Ellos son Jay, Temo, Santino, Lean y Mauro, tienen entre 18 y 25 años y no pueden creer que cumplirán su sueño de participar como finalistas en el 14° concurso de K-pop, que entre otras actividades, organiza el Centro Cultural Coreano Argentino en Buenos Aires.



"Nos sentimos orgullosos de representar a San Juan y de que nos tomen como referentes en este tipo de eventos. Venimos trabajando hace varios años de forma independiente, ensayando en las calles, llevamos mucho tiempo preparándonos" contó a DIARIO DE CUYO Mathias Agüero (Jay), fundador del grupo, con el que también realizan creación de contenidos en redes relacionados al vestuario, dance cover y participan de concursos.



"Es reconfortante sentir el cariño de la gente y el reconocimiento, como el de Aníbal Peña, director del Conte Grand, que confió en nosotros" dijo el joven fundador de Shadows, que hoy tendrá su primer show individual antes de encaminarse a Buenos Aires, para su primer concurso nacional del que participan después de enviar varios videos con sus coreos y ganarse el voto popular en las redes.



"El concurso es muy importante y desde que creamos el grupo se convirtió en un sueño participar. En cada coreo que hacíamos pensábamos en participar en el concurso y llegar a la final. Ahora tenemos la posibilidad de ir, haber sido elegidos para la final del concurso nos pone muy contentos porque es un sueño que estamos cumpliendo. Estamos felices", comentó José Pelayez (Temo). En el mismo sentido, Mauro Pintor expresó: "Tener la oportunidad de ser finalistas y representar a San Juan con mi grupo de baile, que además son mis mejores amigos, es un orgullo muy grande y me emociona mucho. Es una oportunidad que nos puede abrir muchas puertas y nos ayudará a crecer como grupo y quién sabe, quizás nos permita dedicarnos a esto que nos gusta" se aventuró a pronosticar el más chico de la banda.



"Este concurso es un lugar al que aspiran a llegar cualquier grupo que se dedique a K-pop y dance covers; es un lugar súper complicado, hay mucha competencia, así que quedar entre los elegidos, es un montón. Estamos un poco nerviosos, pero muy agradecidos por la oportunidad, y claro que hay mucho ensayo, mucho esfuerzo detrás, así que ya con estar clasificados en la final, es un logro enorme. Muy emocionados. Veremos el resultado, pero ya con tener la experiencia, es un logro muy grande para nosotros y para el K-pop en San Juan" aseguró Santino De Vita.



Los integrantes de Shadows (sombras en inglés, elegido por el significado de oscuridad que eligieron proyectar al principio), se conocieron por ser "conocidos de conocidos" que los presentaron y también porque empezaron a encontrarse en eventos o audiciones. Ahora se consideran mejores amigos, casi hermanos. Ellos coinciden que la cultura del K-pop ha crecido en San Juan y lo celebran.



"Llevo 8 años bailando y siempre fue todo muy marginal, eventos chicos. Ya desde hace un par de años están incluyendo al género y además la gente ya lo reconoce, ya saben de qué se trata. Nos vemos más representados. Últimamente se ven más eventos exclusivos de K-pop al que no sólo van los jóvenes, sino familias" comentó Mathias, que destacó -como prueba de la expansión- el hecho de que haya academias que están incluyendo la enseñanza de la danza surcoreana, aunque hizo hincapié en que no todas tiene profesores bien capacitados.



Para Leandro Ontiveros el K-pop "en San Juan cada vez se vuelve más lindo, los grupos se destacan, la gente es muy buena y apoya mucho este género", aseguró el joven bailarín que dijo estar muy feliz de vivir junto a sus compañeros el concurso que se viene.



"El K-pop está siendo muy importante. Los jóvenes lo escuchan, son los que mueven todo y piden eventos. Hay más ahora, antes no pasaba, no había información. La movida ahora es impresionante, es un ambiente muy sano, es muy lindo pertenecer al ambiente del K-pop" sumó "Temo".



Además de sentirse más incluidos en las ofertas artísticas, Santiago aseguró que ve "muy activo al género, que crece rápido" y cree que "seguirá en ascenso", por lo que instó a "los adolescentes a animarse, a armar grupos y que participen de las competencias".



Mathias reconoce la gran influencia que tienen de la banda surcoreana BTS- hoy con su actividad interrumpida porque varios de sus integrantes debieron sumarse al servicio militar obligatorio- y con gran admiración asegura que "no hay otro grupo que se les compare", aunque apuntó que algunas bandas femeninas como New Jeans o Blackpink funcionan muy bien. No es una novedad la notoria expansión de la cultura pop surcoreana en todo el mundo y San Juan no se mantuvo ajeno a ella. Producto de esta era son los chicos de Shadows, que parecen listos para dejar el alma en este primer peldaño de una escalera muy esperada.



EL DATO

Shadows. Experiencia K-pop. Hoy en el Centro Cultural Conte Grand. A las 20 hs, entrada $1000 o 3x2. Tickets en redes @Shadows-DC.