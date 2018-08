Combinación de sonidos. A la izq., el tecladista acompañado de sus compañeros de trío y el saxofonista invitado.

Composiciones grabadas en Barcelona con músicos catalanes serán parte del álbum 3 Palos Negros que lanzará Paulo Carrizo en versión trío el próximo jueves 30 de este mes en las redes y plataformas digitales -Deezer, Apple Music, Spotify, Amazon, iTunes, Tidal y Claro Música- a través del sello DITTO Music.



Los dos españoles Iñaki Rodríguez "Potrillo" en batería (cursó estudios de jazz en Francia con Jordi Rossy, es baterista de Brad Mehldau y tiene proyectos como la banda Muyayo Riff) y Pablo Yupton en bajo (tocó con diferentes agrupaciones como TheRebelGirls&The Black StarLiners, en diferentes países de Europa y Latinoamérica), son los que integraron esta producción de Paulo en que también estuvo tocando como invitado especial Santiago Garzón en saxo. Grabado en Wasabbi Estude, con la mezcla y el mastering de Carles Punti y el arte de tapa de Sole Garzón, que dejó San Juan para radicarse allá.



"Hace un año partí en un viaje muy cuelgue que me debía hacía rato. Más que nada a ver, conocer y buscar otras escenas. No iba a Europa desde el 2001, fui dos veces pero en giras. Allí, conocí a Iñaki en la noche de las Fiestas de San Juan, me ofreció algunos conciertos con una banda de jazz y empecé a tocar", expresó Paulo sobre la consolidación del conjunto que se completó con la entrada de Yupton.



"Dejé que ellos llevarán las composiciones a lenguajes musicales extraños para mí, ellos le dieron otro color. Empezamos a salir a tocar y la cosa se puso muy copada", manifestó el pianista y creador acerca de las raíces del trabajo que se registró en un estudio ubicado en la localidad de Cardedeu, en las afueras de la capital de la comunidad autónoma de Cataluña.



"Fue una experiencia muy grosa no sólo a nivel musical sino humano, nos divertimos mucho y fue un desafío grande", sintetizó el sanjuanino en referencia al álbum conformado por 6 temas: Aurora, de Yupton; Un poco de aire, Sambombe, Zamba Viajera e Hipotálamo, de Carrizo; y una versión "rara", como dijo, de un clásico como Sumertimme, de George Gershwin, al que rebautizaron SummerSeven.



En definitiva, como resumió el tecladista: "El disco es muy argentino y muy catalán también, tiene colores mezclados, hay folclore nacional, flamenco, música negra...".



El 18 de septiembre, Paulo volverá a España para hacer rodar el material y para grabar un disco con su pareja arriba y abajo de los escenarios, la cantante Cande Buasso, con la que lleva a cabo el proyecto en formato dúo, Multiverse.