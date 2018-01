Desde que Cacho Castaña dijo la frase repudiable acerca de las violaciones, se acumularon dolores de cabeza para el cantante. Primero, los famosos salieron al cruce de sus dichos, lo que provocó que el compositor tuviera que salir a pedir disculpas. Ahora, apareció una grave denuncia: una popular cantante asegura que el músico la acosó en forma verbal y se masturbó delante de ella.

Vicky Buchino, una cantante muy popular en los '80, relató en su perfil de Facebook una situación que vivió con Castaña a principios de la década del '70, cuando los dos empezaban su carrera. La mujer contó que se habían hecho amigos. "Yo era una nena, vos, bastante más joven; pero lo suficientemente grande como para saber lo que hacías", escribió.

La mujer contó que como su padre era productor discográfico, Cacho Castaña le propuso que había que grabar un disco con ella. Un día la invitó a comer, en teoría, para hablar del proyecto. "Fuimos a cenar a Edellweiss. Hablamos de repertorio. Mi entusiasmo crecía y el tuyo también", recordó. La cantante, entonces, dio detalles sobre lo que padeció después. Escribió que luego de cenar, el músico la llevó a un lugar con mujeres desnudas, pero que en plena madrugada, le pidió que la llevara a la casa.

"Aceptaste y en tu Peugeot 404 blanco y 'pistero', estacionaste en la puerta de esa casa que conocías tan bien. Nos despedimos ante la promesa de hablar un par de días después y de repente, cuando me iba a bajar, me dijiste que esperara. Comenzaste a decirme que yo 'te volvía loco', que 'mi piel' mi 'boca' y blah blah. Pero no te conformaste con eso, comenzaste a MASTURBARTE. En mi face, mientras hablabas de mis 'atributos'", escribió.

En el cierre del extenso posteo, Buchini le dejó un consejo a Cacho: "Y no vuelvas a referirte a violaciones...no sabés de que hablás".

La carta completa

Te acordás hermano Cacho Castaña?

¿Te acordás cuando comenzamos juntos a cantar? ¿Vos, Valeria, Susan Ferrer, Kim Caram?

Yo era una nena, vos, bastante más joven; pero lo suficientemente grande como para saber lo que hacías.

"Me gusta, me gusta", te había hecho ganar un premio internacional y tu derrotero era prometedor.

Nos hicimos amigos. En verdad, nos hicimos amigos de vos y tu entonces mujer, PG. una bellísima persona, con una carrera prominente.

Entraste a mi casa. Te hiciste íntimo de la "Negra" y el "Negro" Buchino. Tomabas mate con ellos. y cada tanto, venían a cenar vos y tu pareja, eras recibido en lo de "los Buchino", como un amigo. Con la calidez que siempre caracterizó a mis viejos; "puertas abiertas y orejas, comida y mates para quien los necesitara".

Un día, en una cena, le dijiste a mi viejo que estabas pensando seriamente, en que yo "debía grabar un disco".

Yo, que lo único que deseaba era cantar y encontrar la oportunidad , (que afortunadamente al tiempo apareció), de colocarme en el medio , como una artista que le hiciera honor a su apellido, de manera impecable, con trabajo y esfuerzo. Como lo sigo haciendo ahora, ya que teniendo la posibilidad; nunca me metí en escándalos mediáticos, recuerdo haber saltado de alegría ante semejante propuesta.

Después de acordar con vos, mi papá; Victor Buchino, que tipo de "material" discográfico se pensaba hacer; dejó todo en nuestras manos; las tuyas y las mías, ya que éramos como hermanos, vos "eras", como un hermano mayor.

Una noche, después que tu mujer de entonces iniciara una gira por México, que le llevaría alrededor de tres meses, llamaste a mi casa para comenzar a darle forma a ese disco que jamás se realizó. Llamaste y después de charlar con mi madre, como tantas veces, le pediste permiso para "invitarme a cenar " para hablar del proyecto. A lo cual mi madre dijo- Preguntale a ella Cacho! como "pedís permiso"? sos "de la casa!-

Me viniste a buscar, fuimos a cenar a Edellweiss. Hablamos de repertorio. Mi entusiasmo crecía y el tuyo también. Era lindo todo. Vos; un tipo de la casa; "familia", como decían mis viejos. Tus canciones, hechas para mí. Tu producción. En fin, todo era interesante.

De pronto me pediste que te acompañara a un lugar por Microcentro a lo cual accedí. No recuerdo mucho, solo que había "mujeres desnudas" bailando. Striptease, mucho alcohol y gente que iba y venía.

A las 4 AM, te pedí que me llevaras a casa. Ya tenía sueño, no íbamos a seguir hablando del "disco" y yo me preguntaba qué hacía allí. Aceptaste y en tu Peugeot 404 blanco y "pistero" , estacionaste en la puerta de esa casa que conocías tan bien.

Nos despedimos ante la promesa de hablar un par de días después y de repente, cuando me iba a bajar, me dijiste que esperara. Comenzaste a decirme que yo "te volvía loco", que "mi piel" mi "boca" y blah blah.

Pero no te conformaste con eso, comenzaste a MASTURBARTE. En mi face, mientras hablabas de mis "atributos".

Yo, como en las películas, no encontraba (seguramente por el pánico) la manija del auto. Cuando la encontré, te dije algo...no recuerdo. Y salí corriendo para despertar a mi mamá y contarle todo. No me voy a olvidar jamás la cara de mi madre y sus palabras- No hagas caso hija. Está mal de la cabeza. Eso sí, qué desilusión. No le digas a tu padre porque lo mata-

Esto lo superé. Gracias a mi terapia y a entender que eras un pobre tipo. Fin.

No hables más Cacho Castaña. No nos nombres más (las mujeres digo).

Ya sabemos de tus hazañas ; del "baúl" de Mar del Plata. Y de todas tus historias con medio ambiente artístico.

Pero ya fue. No hables mas de las mujeres.

Cantá cómo puedas, escribí, y agradecele a Dios, el universo o quien sea, por tus logros. Pero no hables más de "las mujeres"; que "SI", tenemos cerebro . Y que no nos entiendan los hombres, hace que seamos iguales; nosotras , muchas veces, no entendemos lo que pasa por la cabeza (la de arriba) de ustedes a la hora de accionar. Ah! por cierto, te felicito por considerarte un "poeta", haciendo referencia al párrafo anterior.

Y no vuelvas a referirte a violaciones...no sabés de que hablás.

Sé hombre, alguna vez; Humberto Castaña.

Ya va siendo hora.

Buena vida y mucha salud; sobre todo mental.

Vicky Buchino.