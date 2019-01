La noticia publicada ayer por DIARIO DE CUYO respecto al pedido del gobierno local de modificar el reglamento del Pre Cosquín, circunscribiendo la participación de los artistas a su propia provincia, causó revuelo y diversas reacciones en el ambiente folclórico local y también en Mendoza, ya que es desde donde llegan gran parte de los participantes foráneos que vienen a competir en aquí.



Las voces de artistas locales y de la vecina provincia consultados por este diario (ver aparte), algunos nuevos, otros de gran experiencia en el gran festival, aportaron distintas miradas sobre cómo creen que hay que trabajar para llegar a la meca del folclore nacional, a las realidades que viven y a lo que esperan lograr. Algunos plantean la necesidad de un mejor desempeño por parte de los participantes, como apuntó Pablo Carrizo quien es el delegado de Pre Cosquín en la provincia; o hablan de las complicaciones que podría generar que los artistas no puedan moverse entre sedes, como resaltó Javier Riveros, director de la compañía Riveros Luna, que este año fue finalista por San Juan en el Pre Cosquín; pero también hablan desde la riqueza de la diversidad y de que lo importante es el producto, como resaltaron las artistas mendocinas que opinaron.



Por otra parte, además de levantar polvareda por un posible cambio de reglamento, con sus declaraciones el secretario de Cultura, Mario Zaguirre, pus el dedo en la llaga al afirmar que "San Juan no puede hacerse cargo de artistas que no son sanjuaninos"; esto en referencia a que el gobierno provincial es el único del país que solventa todos los gastos de la delegación de artistas mandan a Córdoba cada año.



La frase no cayó muy bien en el seno de La Huella malambo, el octeto mendocino que acaba de consagrarse campeón en el Pre Cosquín por San Juan y que en los próximos días subirá al escenario mayor. Aunque prefirieron no hacer declaraciones, trascendió que se sintieron dolidos porque la acción gubernamental ocurra justo cuando ellos ganaron, y porque arrastran cuestionamientos desde el año pasado, cuando también integraron la delegación local 2018.





Candela Albornoz (Mendoza)

A mí me parece bien que las delegaciones estén compuestas por artistas de diferentes provincias ya que las sedes están al servicio de la música y uno puede cantar canciones de cualquier región. En mi experiencia personal fue gratificante cuando participé en San Juan en el Pre Cosquín 2017. Me parece que es importante que no se pierda el sentido de "compartir música" en un certamen tan significativo como es el Pre Cosquín. Los ganadores este año de malambo son de Mendoza y no afecta en nada a San Juan, ya que son presentados por "sede San Juan' y ganar siempre deja a cualquier sede en alto.

Daniela Abrego (Mendoza)

Me parece que si es algo que necesitan, está bien. Desde mi lugar nos presentamos por sede San Juan por temas laborales y porque el reglamento no lo impide. En todas las provincias pasa lo mismo. Para nosotros fue un honor pasar por San Juan ya que los respetamos. Además tanto el delegado como toda la delegación nos han hecho sentir parte de la provincia. Respecto a lo de no "hacerse cargo de artistas que no son sanjuaninos", está bien su opinión. Es una lástima que lo piensen así. Nosotros hicimos todo en orden. Me parece bien el cambio mientras sea para todas las provincias.

Daniel Páez (San Juan)

Cosquín considera a este certamen como algo federal, no sé si podrán modificar el reglamento. En cualquier provincia que vayas, participás en el Pre Cosquín. Claro que no pagan traslado y estadía como acá. En este Pre Cosquín, no solamente acá, sino que en distintas sedes ganaron artistas que no eran de esa provincia. Si vos querés ganar, tenés que ganarle a todos, porque es un certamen. Te vas a encontrar gente de tu provincia y gente de otras provincias. Será mérito nuestro ponernos a trabajar más duro para superar a cualquier persona que venga de afuera.

Javier Riveros (San Juan)

Es un tema súper delicado. En otras sedes no siempre la competencia es transparente. Sabemos que hay delegados que deciden ellos quiénes van y quiénes no. No va el mejor, sino amigos, por lo que artistas con nivel alto tienen que irse a otra subsede. Entonces, si se cierran las puertas en todo el país, ¿qué pasa en esas sedes? Como sanjuaninos estamos muy protegidos aquí, pero ¿qué pasaría si en San Juan, se eligiera a dedo? Ese también es un temor. Nosotros nos sentimos sanjuaninos estemos en la sede que estemos. De todos modos, vamos a respetar la decisión que se tome.

Pablo Carrizo (San Juan)

Siempre es bueno competir donde hay alto nivel y está bueno si viene un grupo de afuera con el nivel de las finales de Cosquín, sirve para mejorar. En lo artístico no modifica en nada si se se decide cambiar el reglamento. El que quiera llegar a Cosquín va a trabajar seriamente todo el año, si empezás en agosto no sirve. Con esto el gobierno tiene la buena voluntad de seguir apoyando a los artistas sanjuaninos, no me parece mal. Pero no modifica en nada en lo artístico. San Juan mejorará su desempeño cuando los artistas tomen conciencia.

Sergio Gonzalez (SJ)

Estoy totalmente de acuerdo con Mario Zaguirre. Estaría muy bueno que las delegaciones sanjuaninas estén representada por gente de acá, ya que es la única provincia que banca a sus artistas de manera total. Espero que la comisión evalúe esa posibilidad y se pueda dar como era hace mucho tiempo atrás, en mi época, fines de los noventa, era así. Que sea positivo para los artistas de San Juan. Tenemos muchísimos valores que este año han quedado en segundo lugar y no han podido tener la posibilidad de ir a representar a la provincia como se debe.