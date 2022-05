Una representante de artistas que trabajó con Johnny Depp por más de 30 años, durante su época más exitosa en el cine, complicó al actor en el juicio que le inicio a Amber Heard por difamación.

Tracey Jacobs. una de las principales agentes de United Talent Agency, representó a Depp hasta su despido, en 2016. En los tribunales, la manager sostuvo que el actor fue complicando su posibilidad de trabajar por su “mal comportamiento”.

Qué dijo la exagente de Johnny Depp sobre el actor que lo complicó en el juicio contra Amber Heard

En una declaración grabada en video, Jacobs explicó que empezó a tener complicaciones con Depp durante los últimos 10 años de su trabajo con el actor. En ese lapso, el artista solía llegar muy tarde a los rodajes, lo que le dio una reputación mala que le dificultó conseguir trabajos para él.

“Inicialmente, los equipos lo amaban. Siempre fue genial con todos, pero a los grupos no les encanta sentarse durante horas y horas y horas esperando que aparezca la estrella en cuestión”, aseguró Jacobs.

Para la agente, lo que más complicó a Depp fue su propio “comportamiento errático”, que incluía mayor consumo de drogas y alcohol. “Su figura y estrella se apagó debido a que cada vez era más difícil conseguirle trabajo. La gente hablaba y las dudas sobre su comportamiento estaban”, definió.

Además confirmó que, en un momento, le pidió a la agencia que lo representaba unos 20 millones de dólares porque necesitaba dinero debido a la gran cantidad de gastos que debía solventar.

La delicada situación económica de Johnny Depp

Joel Mandel, exgerente comercial de Depp, ratificó esta información y dijo que le advirtió varias veces al actor que se encontraba en una “situación financiera pésima”, por lo que le instó a vender propiedades, como su castillo francés.

“Los niveles de gasto habían crecido mucho. Se requería mantener un nivel de ingresos increíblemente altos para sostenerlos. Cuando se cayeron los contratos, la desconexión se volvió insostenible”, lanzó.

Acerca de esta situación, Jacobs contó que Depp le exigió a la compañía que lo representaba que le diera 20 millones de dólares. Tuvo una reunión con dos directivos importantes de la agencia, que se lo negaron.

“Dijeron que no estaban en condiciones de darle a sus clientes esa cantidad de dinero porque no eran un banco”, recordó la representante. La agencia, finalmente, ayudó a Depp a sacar un préstamo en el Bank of America.

Además de sus comportamientos, según Jacobs, las demandas en la Justicia que inició Depp también lo perjudicaron para obtener nuevos trabajos destacados. “No ayudan y son interminables”, definió.