Ayelén Ruarte, en 2014 y 2015 fue Reina Anfitriona de la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino. Una joven de ojos color verde que cautivaron a mas de uno en su reinado, pero esa fue su historia de cenicienta, ahora la niña creció y busca dejar impronta.

Ayelen, radicada por estos días en Buenos Aires habló con un medio de Caucete. La exreina anfitriona dio detalles su pasión: “siempre me gustó la fotografía, hasta que obtuve una cámara; hice cursos y ahí fue el momento en donde me decidí por hacerlo profesional”, contó.

Detrás del lente como delante de él, deja todo, pero ella misma cuenta que “no todas las propuestas” le atraen. Es que ella, muy activa en las redes sociales, muestra su cuerpazo “sin estereotipos”, dejando la boca abierta a mas de uno por su gran liberación, siendo al primer caucetera que se animo a mas.

“Todas nosotras debemos sentirnos libres y plenas, hay que evolucionar del pensamiento troglodita” cuenta y aclara que “la idea es mostrarse tal cual uno es, con defectos y virtudes. Cómo somos. Ya pasó de moda esto de que si no tenes tal medida y tu altura es tal no lo podes hacer ¿Quién dijo que no?.

La primer muestra de ello fue cuando salió en todos los medios por su increíble tatuaje que cubría parte de su cintura y el costado de su cola pero ella no lo sintió asi: “los tatuajes es una cuestión de actitud, si no la tenés ni se te ocurra tatuarte, no todos se bancan la mirada del prejuicio”, declaró.

Sin embargo, Ayelen, es admirada por la calidad de su fotografía, se retrata sensual y provocadora en las fotos que cuelga en su cuenta de Instagram.

Tuvo la oportunidad de viajes a distintos lugares que transformaron aún mas su pensamiento pero se queda con Brasil donde coordino a un grupo de egresados, cosa que sigue haciendo con Viafin viajes y volvió para trabajar previo a estar en Buenos Aires: ”como soy coordinadora de viajes fui a Camboriú coordinando con Viafin, y me encanto. Es un destino que todos deberían conocer. Decidí volver porque vi tanta gentileza de los brasileños, te sentís en casa y sobre todo hay trabajo”, destacó la joven modelo.

Su experiencia como Reina Anfitriona sin duda la marcó y cuenta que “poder sentir el cariño de cada persona que se me acercaba para tomarse alguna foto, los mensajes cálidos que recibí, sentir el orgullo de mi equipo en cada presentación que tenía que hacer (porque aclaró que una reina nunca está sola, sino que detrás de ella hay personas que la asisten en cada momento tanto peinador, maquillaje, protocolo). La experiencia de ser la representante de mi provincia fue la más satisfactoria de todas”.

También le dejó tragos amargos cuando tuvo que dejar su atributos y la polémica del dinero del premio, tema que no quiso tocar y que “quedó en nada”, manifesto. Dueña de una personalidad única, Ayelén se define como una persona que “no tiene límites”, que va siempre más allá de todo y que se impone, que ahora se siente mas que nada fotógrafa pero “con muchas facetas”.

