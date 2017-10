Tom Petty, leyenda del rock estadounidense y líder de Tom Petty and the Heartbreakers, está internado en grave estado.

El cantante de 66 años fue hallado inconsciente en su casa de Malibú. Según informó el portal TMZ, fue trasladado de urgencia al hospital UCLA Santa Mónica donde lograron recuperarle el pulso y mantenerle artificialmente conectado a las máquinas.

Por lo que se sabe hasta el momento, fue desconectado pero sigue vivo, con muerte cerebral.

La web de la CBS anunció el fallecimiento citando fuentes policiales. Minutos después, la Policía de Los Ángeles, a través de Twitter, dijo que no tenía "información sobre la muerte del cantante Tom Petty" y que "informaciones iniciales fueron involuntariamente proporcionadas a algunas fuentes mediáticas".

El rockero, entonces, está desconectado del respirador y sus familiares han pedido que no se le practique maniobras de reanimación, por lo que se espera el fallecimiento.

El último concierto fue el pasado lunes en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, en el fin de su gira por Estados Unidos. En la revista Rolling Stone había dicho que ese sería el último show.

“Tengo una nieta ahora y me gustaría verla lo más que pueda. No quiero pasarme la vida en la carretera. Este tour me va a llevar como unos cuatro meses. Con una niña pequeña, eso es mucho tiempo", aseguró.

La cantante Sheryl Crow expresó su dolor en Twitter. "Te quiero mucho. Estás en mis oraciones". Cameron Crowe, el director de 'Jerry Maguire' y 'Casi famosos' también escribió: "Sin palabras. Solo gracias".