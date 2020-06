Es nueva en los escenarios. El stand up fue su elección para desenvolverse artísticamente, una inclinación que tenía hace tiempo pero que no había podido desarrollar por su vida familiar y laboral. Carina Moyano es médica especializada en familia y habla con entusiasmo de esta nueva faceta que decidió explorar ya divorciada y con sus hijos adolescentes. Recién hace dos años debutó con sus monólogos -en los que comparte vivencias y temas de "mujeres de 40 y pico"- y ahora participa de un concurso nacional a través de Instagram, Misión Comediante, donde se midió con standaperos de todo el país y quedó elegida entre los 5 mejores.



"Siempre quise hacerlo. Después de muchos años, me divorcié, mis chicos son grandes y llegó el momento de concretar eso que no se había dado. Empecé buscar, me costó, porque en San Juan no está instalado como género el stand up. Hice un taller con Alejandro Flores y al principio fue con timidez, no tenía ganas de presentarme en público y Alejandro, con mucho tino, me dijo, 'vos tenés que debutar, después si no querés no te subas más al escenario'. Debute y no me bajé más. Es una energía, una adrenalina... muy difícil de explicar. Se despertó en mí esta nueva faceta, que no sé si decirle vocación, pero me encantó", dijo a DIARIO DE CUYO la doctora y comediante que decidió ponerse a estudiar para profundizar en el género. "Tengo el chip de la facultad, para ser bueno en lo que sea hay que estudiar", sentencia, y por eso comenzó a bucear y apuntarse a todo curso disponible aquí, en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. "Dicen que Dios atiende en todas partes, pero si estás en Buenos Aires te va bien" comentó Carih Moyano (como es su nombre artístico), para relatar que cuando más avanzó en esta afición fue cuando se instaló en Buenos Aires el año pasado, durante sus vacaciones como médica -es profesional en el ámbito privado y de la Salud Pública-, este año también viajó y tenía varias presentaciones programadas, pero ante la inminencia de la cuarentena, volvió a San Juan.

"El stand up te enseña a mirar la vida con detenimiento, a observarla con humor. Y desde entonces, me tomo la vida de otra manera".

"Estando en Buenos Aires pude actuar en algunos bares, algunos teatritos, donde se podía. Siendo de San Juan es difícil hacerse un lugar, pero me encontré con gente generosa, muy buena. Fue un maratón de stand up, cursos, estudié con algunos grandes e hice presentaciones en el Stand up club, en el Taburete de Comedia, en Paseo la Plaza, siempre en grupo, los individuales lo hacen las estrellas, yo aún soy amateur" apuntó la sanjuanina nacida y criada en el departamento Capital.



"No te digo que el stand up me cambió la vida porque es la misma, sigo trabajando en el mismo lugar, sigo con la misma familia, los mismos amigos, pero sí me cambió mi forma de mirar la vida: el stand up te enseña a mirar la vida con detenimiento, a observarla con humor. Y desde entonces me tomo la vida de otra manera" aseguró Carina para quien ser invitada participar de Misión comediante fue una de esas "sorpresas que te da la vida". Se trata de un proyecto que hace la facultad de Gestión de medios y Entretenimiento de la UADE (Universidad Argentina de Empresas). La comediante sanjuanina cree que sus intrépidas incursiones en CABA le abrieron la puerta para el certamen.



"Es un público distinto. Al organizarlo desde una universidad es público sub-30, mis temáticas son femeninas y para gente desde 40. Pero era una posibilidad de entrar a otras plataformas, así que me mandé". Pasó la primera ronda y la segunda con un video. Después de un mes sin novedades. Le avisaron el sábado que había pasado al siguiente nivel. Ahora decide el público, que tiene que darle "likes" para ayudarla a avanzar (votarla en Instagram en @carihmoyano). "Me pasé el fin de semana pidiendo que me voten, me sentía como en Gran Hermano. La verdad que estoy muy contenta, fue divertido. Como experiencia fue increíble. Veremos cómo sigue, si paso de ronda. El premio es que ellos te lanzan como producto de entretenimiento. Pero es algo en lo que no pienso", comentó.



En este 2020 atravesado por el Covid-19 y como personal de salud que es, Carina Moyano no esquiva responder cómo vive personalmente este tiempo.



"Como médica sabía lo que se venía. Pasé por todos los estados, bronca, angustia, miedo... después dije hay que enfrentarlo, me dije me preparé toda la vida para esto. La primera decisión fue desmembrar un poco mi familia, para protegerlos, porque soy un perfil de riesgo. A mi hija que estudia en Córdoba, le dije 'te quedás allá', a mi mamá que tiene 80 años y es diabética, hipertensa e insuficiente renal, le dije 'no te voy a ver y no te voy a ver', así que hacemos videollamadas, ella llora...; a mi hijo mayor que vive conmigo, le dije 'te vas a vivir con tu papá', pero él no me hizo caso y se quedó. Con todo este estrés y esta presión, el stand up me sostiene", confiesa.



Carina, aunque admite que no está buscando profundizar en una carrera artística, asegura que deja que la vida la sorprenda y se sincera sobre sus aspiraciones: "Me hace muy feliz actuar. ¿Qué me gustaría para más adelante?, no sé. Esto del stand up me fue llevando por lugares increíbles, yo soy feliz haciéndolo en un barcito de San Juan o en uno de Mendoza, en Humahuaca o en Buenos Aires... donde sea, donde haya público. El stand up me hace muy feliz".