La frase "las mejores fiestas para bailar eran las de antes" es recurrente en la charla de aquellas generaciones que transitan los 40 y 50 años. La nostalgia hace su juego, llevando a recordar momentos vividos en la juventud con la música que se escuchaba, se bailaba y con la que también se enamoraba. Atentos al reclamo colectivo, los productores de espectáculos tomaron el guante y empezaron a organizar las llamadas "fiestas retro". ¿En qué consisten? En concebir un ámbito de entretenimiento para bailar y escuchar temas de las décadas del '80 y '90, y el éxito acompañó. Y aunque no es un fenómeno nuevo, sigue creciendo en propuestas y convocatoria. Actualmente hay varias pistas con esta temática, de las cuáles tres son las más promocionadas en redes sociales: la Fiesta 80-90 y +; la Retro Fest; y La Fiesta Noventosa. DIARIO DE CUYO habló con los productores, quienes explicaron cómo funcionan y qué las hace tan populares.

Desde hace 12 años, la Fiesta 80-90 y + (amplía con hits del 2000 al presente) se viene haciendo ininterrumpidamente (excepto en pandemia) en diferentes espacios. La primera fue en Costa Galana, en mayo de 2011, con unas 200 personas. Con el tiempo, el local quedó chico y fueron rotando por otros espacios más amplios, hasta que se logró afianzar en La Meseta y en Quinta Nazareno. El ideólogo es el DJ y operador de radio Ariel Luna, quien en 1997 ya venía trabajando con ciclos radiales ochentosos en FM Vida. Junto a Belén Correa, Marcelo "Salvaje" Quiroga, Daniel Barilari (sonido e iluminación), Fabio Vargas, Javier Aballay y Leandro Santandreu, Luna armó un equipo que puso primera para instaurar la fiesta retro. Actualmente, tanto en verano, como en invierno, moviliza miles de personas cada temporada. Cada tanto se invitan a otros DJ's de Mendoza, San Luis y Córdoba, como también artistas icónicos como El Símbolo, King África, Machito Ponce y Jazzy Mel. Además la producción agrega efectos de iluminación, fuegos artificiales, locución, lanza humo y animación de video, entre otros recursos. Belén Correa, productora ejecutiva, reconoció que: "han surgido muchas fiestas similares. Algunas quedaron en el camino y murieron, otras continuaron, pero nosotros planificamos las fechas de todo lo que haremos en un año antes, ahí marcamos una diferencia. No somos gente de la noche, venimos de los medios de comunicación, no tenemos una mentalidad bolichera, pero lo que hacemos, queremos que sea superador", dijo Belén. Por su parte, el DJ Ariel Luna contó que en la fiesta se genera un "fenómeno social" interesante. "Aquí vienen políticos destacados, empresarios, profesionales... El ambiente te iguala, no importa si tenés un Citroën viejo o un BMW y todos se divierten en un clima de respeto", dijo Luna, que se prepara para la próxima cita, en septiembre.

Rolando "Rody" Fernández es uno de los productores-empresarios más veteranos de la noche sanjuanina, con 31 años en actividad desde la época de esplendor de Aruba, hasta los espectáculos internacionales en Ébano, en conjunto con Hugo Di Bernardo. Se volvió un nombre reconocido en la movida bolichera y hace seis años inició su propia fiesta temática llamada "Retro Fest", en el Camping de Santa Lucía, que se hace religiosamente una vez al mes. Este espacio ofrece ambientación de luces, pantallas LED, la musicalización del DJ Claudio "Pelado" López, y por supuesto, la recordada "barra tropical". "Tenemos los mejores tragos de los '90, en eso somos meticulosos. Hacemos el verdadero daiquiri para las chicas, como se tiene que hacer", dijo Rody. Y también va al rescate de "lentos", un segmento muy solicitado. Temas románticos de Phil Collins, por ejemplo, son celebrados por los nostálgicos.

Rolando también entiende que no es el único que organiza fiestas de esta temática: "Todo el mundo ahora quiere hacer fiestas retro, en otras ciudades del país también pasa, pero no es soplar y hacer botella. Igual no me puedo quejar, porque el sol sale para todos. Podemos decir que andamos todos en una buena racha", concluyó Rody y dejó la invitación para el próximo encuentro que será el 5 de agosto.

Finalmente, Marcos Vera es el administrador de La Meseta y produce la Fiesta Noventosa. Es la más nueva de las tres. El bautismo fue el 17 de junio de este año con el recital de Los Rancheros y el fin de semana pasado hizo otra cita con un tributo a Soda Stereo, con la banda local Bocanegra. La Noventosa consiste en la presentación de grupo en vivo, a un sonido acorde para la cena o picada en la previa. Después, en el baile, suenan diversos estilos como tekno, pop, rock, latino, cuarteto o cumbia. Lo más referencial de la época: Rodrigo, La Mona Giménez, Chichí Peralta, Trula la, Spice Girls, Gilda, Vilma Palma, La Nueva Luna o Tambo Tambo. Claudio López, también musicaliza para la Fiesta Noventosa y evidentemente, tanto los DJ"s, como los VJ"s tomaron mayor protagonismo para sostener el ritmo de la noche retro.

"El DJ es muy respetado en el ambiente. Sabemos que hay otras fiestas, pero no competimos. A todos los considero amigos y en este rubro nos llevamos muy bien y buscamos no chocarnos con las fechas", dijo el productor.

Las propuestas son variadas y efectivamente, cada fiesta retro se reinventa constantemente en contenidos y formatos, con la idea de sorprender, haciendo que cada experiencia sea irrepetible. Y el público responde, quizás porque encontró en este tipo de fiestas temáticas no solo una forma de volver a divertirse, sino también de reconectarse con aquel disfrute, en tiempo presente.

Belén Correa 80-90 y +

"Es el acontecimiento social actual. Vienen pibes con sus padres. Vienen profesionales, trabajadores y empresarios. Y los Discjockeys son los artistas centrales de la fiesta. Hay reencuentros de ex-parejas, ex-compañeros de escuela, también. Eso hace que el evento sea único".

Marcos Vera - Fiesta Noventosa

"Buscamos alegrar con una época bien vivida por la gente de esta generación. Cuando pregunta por la próxima fecha, da más ganas de continuar trabajando. Eso verifica que estamos por el buen camino. Que la gente se divierta sanamente sin exceso".





Rody Fernández - Retro Fest

"Hay jóvenes que también se prenden con la fiesta retro. Lamentablemente, hoy se cansan de tanto artista del autotuning y los ven repetitivos. Entonces descubren en la música de otras décadas algo especial. Hoy es un fenómeno que está sucediendo en todo el país".